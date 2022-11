Le Missouri se prépare à exécuter un homme pour avoir tué un officier en 2005

POUR LE MOUVEMENT MARDI À 1 AM ET. ÉDITÉ PAR CBLAKE.

Un détenu du Missouri reconnu coupable d’avoir tendu une embuscade et d’avoir tué un policier de la région de Saint-Louis qu’il blâmait dans la mort de son jeune frère devait être exécuté mardi, bien que ses avocats cherchent à faire cesser l’injection létale.

L’équipe juridique de Kevin Johnson ne nie pas qu’il a tué le policier William McEntee en 2005, mais soutient dans un appel devant la Cour suprême du Missouri qu’il a été condamné à mort en partie parce qu’il est noir. La Cour suprême des États-Unis a refusé une demande de suspension la semaine dernière et le gouverneur Mike Parson a annoncé lundi qu’il n’accorderait pas de clémence.

“Le meurtre violent de tout citoyen, sans parler d’un agent des forces de l’ordre du Missouri, ne devrait être sanctionné que par la peine la plus complète autorisée par la loi de l’État”, a déclaré Parson, un républicain et ancien shérif du comté, dans un communiqué. «Grâce aux propres actions odieuses de M. Johnson, il a volé la vie du sergent McEntee et a laissé une famille en deuil, une femme veuve et des enfants orphelins. La clémence ne sera pas accordée.

Johnson, 37 ans, risque d’être exécuté mardi à 18 heures à la prison d’État de Bonne Terre. Il serait le deuxième homme du Missouri mis à mort en 2022 et le 17e au niveau national.

McEntee, 43 ans, était un vétéran de 20 ans du service de police de Kirkwood, une banlieue de Saint-Louis. Le père de trois enfants faisait partie des officiers envoyés au domicile de Johnson le 5 juillet 2005 pour signifier un mandat d’arrêt contre lui. Johnson était en probation pour avoir agressé sa petite amie et la police pensait qu’il avait violé la probation.

Johnson a vu des officiers arriver et a réveillé son frère de 12 ans, Joseph “Bam Bam” Long, qui a couru jusqu’à une maison voisine. Une fois sur place, le garçon, qui souffrait d’une malformation cardiaque congénitale, s’est effondré et a commencé à avoir une crise.

Johnson a déclaré au procès que McEntee avait empêché sa mère d’entrer dans la maison pour aider son frère, décédé peu de temps après dans un hôpital.

Le même soir, McEntee est retourné dans le quartier pour vérifier des informations non liées sur des feux d’artifice tirés. Un dossier judiciaire du bureau du procureur général du Missouri a déclaré que McEntee était dans sa voiture en train d’interroger trois enfants lorsque Johnson lui a tiré dessus par la fenêtre ouverte du côté passager, frappant la jambe, la tête et le torse de l’officier. Johnson est ensuite monté dans la voiture et a pris l’arme de McEntee.

Le dossier du tribunal indique que Johnson a marché dans la rue et a dit à sa mère que McEntee “laissait mon frère mourir” et “avait besoin de voir ce que ça fait de mourir”. Bien qu’elle lui ait dit: «Ce n’est pas vrai», Johnson est retourné sur les lieux du tournage et a trouvé McEntee vivant, à genoux près de la voiture de patrouille. Johnson a tiré sur McEntee dans le dos et dans la tête, le tuant.

Les avocats de Johnson ont précédemment demandé aux tribunaux d’intervenir pour d’autres raisons, notamment des antécédents de maladie mentale et son âge – 19 ans – au moment du crime. Les tribunaux se sont de plus en plus éloignés de la condamnation à mort des délinquants adolescents depuis que la Cour suprême a interdit en 2005 l’exécution de délinquants qui avaient moins de 18 ans au moment de leur crime.

Mais les appels se sont concentrés plus largement sur les préjugés raciaux présumés. En octobre, la juge du circuit de Saint-Louis, Mary Elizabeth Ott, a nommé un procureur spécial pour examiner l’affaire. Le procureur spécial, EE Keenan, a déposé une requête plus tôt ce mois-ci pour annuler la condamnation à mort, déclarant que la race avait joué un « facteur décisif » dans la condamnation à mort.

Ott a refusé d’annuler la peine de mort. La Cour suprême du Missouri a convoqué une audience d’urgence lundi pour examiner la demande.

Keenan ‘a déclaré à la Cour suprême de l’État que le bureau de l’ancien procureur du comté de St. Louis, Bob McCulloch, avait traité cinq affaires impliquant la mort de policiers au cours de ses 28 années de mandat. McCulloch a demandé la peine de mort dans les quatre affaires impliquant des accusés noirs, mais n’a pas demandé la mort dans le seul cas où l’accusé était blanc, selon le dossier.

Le procureur général adjoint Andrew Crane a répondu qu'”un jury équitable a déterminé qu’il méritait la peine de mort”.

McCulloch n’a pas de numéro de téléphone répertorié et n’a pas pu être joint pour commenter.

La fille de Johnson, âgée de 19 ans, Khorry Ramey, avait cherché à assister à l’exécution, mais une loi de l’État interdit à toute personne de moins de 21 ans d’observer le processus. Les tribunaux ont refusé d’intervenir au nom de Ramey.

Les États-Unis ont vu 98 exécutions en 1999, mais le nombre a chuté de façon spectaculaire ces dernières années. Le Missouri en a déjà deux prévus pour le début de 2023. Le tueur condamné Scott McLaughlin doit mourir le 3 janvier et l’exécution du tueur condamné Leonard Taylor est prévue pour le 7 février.

Jim Salter, Associated Press