Le Missouri s’apprête à devenir le premier État à exécuter une personne ouvertement transgenre

Amber McLaughlin risque de devenir mardi la première personne ouvertement transgenre à être exécutée aux États-Unis – à moins que le gouverneur du Missouri, Mike Parson, n’accorde sa clémence et ne mette un terme à l’injection létale prévue.

“Nous attendons avec impatience une décision”, a déclaré l’avocat de McLaughlin, Larry Komp, au Guardian lundi.

Aucun autre appel n’est en cours. La demande de clémence porte sur plusieurs questions, notamment l’enfance gravement traumatisante de McLaughlin et de graves problèmes de santé mentale, que le jury n’a jamais entendus lors de son procès. Elle a été condamnée en 2006 pour avoir tué une ancienne petite amie en 2003.

Deux membres du Congrès du Missouri, les démocrates Cori Bush et Emanuel Cleaver, ont fait campagne pour que la peine de McLaughlin soit commuée et la semaine dernière écrit à Parson le pressant d’annuler l’exécution.

Ils ont noté que McLaughlin, 49 ans, avait été condamnée à mort lorsque le juge chargé de l’affaire avait pris une décision unilatérale après que le jury se soit retrouvé dans l’impasse sur son sort. Les membres du Congrès se sont plaints des lacunes présumées de son procès, notamment de l’absence de témoignages d’experts et de preuves sur la santé mentale de l’accusé.

Ils ont également condamné le principe de la peine de mort, qualifiant les exécutions de « dépravation morale ».

«Ils ne concernent pas la justice; il s’agit de savoir qui a le pouvoir institutionnel et qui n’en a pas. Nous vous exhortons à corriger ces injustices en utilisant tous les outils disponibles, y compris le pouvoir d’accorder la clémence », ont écrit Bush et Cleaver.

Ils ont en outre déclaré dans la lettre: «L’exécution cruelle de Mme McLaughlin marquerait la première utilisation par l’État de la peine de mort contre une femme depuis que la Cour suprême des États-Unis a rétabli la peine capitale en 1976, et pire encore, cela ne résoudrait aucun des problèmes systémiques auxquels sont confrontés les Missouriens. et des gens partout en Amérique, y compris la haine et la violence anti-LGBTQ+, et les cycles de violence qui ciblent et nuisent aux femmes. Cela détruirait simplement une autre communauté tout en utilisant les concepts d’équité et de justice comme prétexte cynique.

Il n’y a aucun cas connu d’exécution d’une personne ouvertement transgenre aux États-Unis auparavant, selon le Centre d’information sur la peine de mort anti-exécution.

McLaughlin a subi une transition de genre pendant son incarcération.

Le porte-parole de Parson, Kelli Jones, a déclaré lundi que le processus d’examen de la demande de clémence était toujours en cours.

Komp a déclaré: “C’est une personne idéale pour qu’il accorde la clémence car il n’y a pas de verdict du jury … en fait, accorder la clémence renforce ce que les membres du jury ont ressenti à propos de cette affaire.”

Il a ajouté que l’identité de genre de McLaughlin n’est “pas l’objectif principal” de la demande de clémence.

Mais il a noté: “Nous pensons qu’Amber a fait preuve d’un courage incroyable parce que je peux vous dire qu’il y a beaucoup de haine à ce sujet.”

Il a ajouté que McLaughlin “obtenait le soutien des personnes qui se soucient d’elle”.