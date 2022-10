Le Missouri enquête sur le refus d’un hôpital d’avorter d’urgence

JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Le département de la santé du Missouri enquête pour savoir si un hôpital a violé les règles fédérales en matière de soins de santé en refusant à une femme un avortement d’urgence, a confirmé lundi une porte-parole de l’agence.

La porte-parole de Missouri Health and Senior Services, Lisa Cox, a déclaré dans un communiqué que l’agence avait lancé une enquête sur le traitement de Mylissa Farmer par le système de santé Freeman du sud du Missouri.

Farmer, qui est de Joplin, a déclaré à l’Associated Press qu’elle s’était rendue aux urgences locales du système lorsque ses eaux se sont rompues des mois plus tôt le 2 août. Elle a déclaré que les tests avaient montré qu’elle avait perdu tout son liquide amniotique à cause d’une complication de grossesse et les médecins lui ont dit que le fœtus ne devait pas survivre.

Les médecins ont également dit à Farmer que “l’attente d’une urgence médicale peut l’exposer davantage à un risque de mortalité maternelle” ou à l’ablation de son utérus, selon les dossiers médicaux.

Mais parce que son fœtus avait encore un rythme cardiaque et que son état n’était pas considéré comme une urgence médicale potentiellement mortelle à ce moment-là, ils ne pouvaient pas interrompre la grossesse dans le Missouri, lui ont-ils dit. Elle finit par se faire avorter dans l’Illinois.

Les dossiers de cette visite indiquent que les médecins ont dit à Farmer que la loi prévaut sur leur jugement médical et “contrairement à la gestion la plus appropriée basée sur (sur) mon avis médical, en raison du langage juridique de la loi MO, nous ne sommes pas en mesure d’offrir le déclenchement du travail à ce stade temps.”

“Ils me disaient essentiellement de sortir de l’État pour obtenir les soins dont j’avais besoin”, a déclaré l’homme de 41 ans à AP.

Farmer a critiqué l’interdiction de l’avortement dans le Missouri dans une publicité de campagne pour la candidate démocrate au Sénat américain Trudy Busch Valentine, qui se présente contre le procureur général républicain Eric Schmitt.

L’interdiction de l’avortement dans le Missouri comprend des exceptions pour les urgences médicales, bien que les médecins et les hôpitaux aient déclaré ne pas savoir exactement ce que cela couvre.

La porte-parole de l’hôpital, Liz Syer, a déclaré qu’il était de leur habitude de ne pas commenter les soins aux patients. Elle n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire lundi concernant l’enquête.

L’enquête du département de la santé du Missouri se concentre sur une loi fédérale exigeant que les établissements médicaux déterminent si une personne cherchant un traitement peut être en travail ou si elle fait face à une situation de santé d’urgence – ou qui pourrait se transformer en urgence – et fournir un traitement.

En juillet, peu de temps après que la Cour suprême a invalidé Roe v. Wade, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a écrit dans un e-mail aux prestataires de soins de santé que la loi fédérale EMTALA « protège votre jugement clinique et les mesures que vous prenez pour fournir une stabilisation. traitement médical à vos patientes enceintes, quelles que soient les restrictions de l’État où vous exercez.

Becerra a écrit qu’un hôpital violant toute disposition d’EMTALA “peut être soumis à la résiliation de son accord de fournisseur d’assurance-maladie et/ou à l’imposition de sanctions pécuniaires civiles. Des sanctions pécuniaires civiles peuvent également être imposées à des médecins individuels pour violation de l’EMTALA. De plus, les médecins peuvent également faire l’objet d’une exclusion des programmes d’assurance-maladie et de soins de santé de l’État.

L’écrivain d’Associated Press, Jim Salter, a contribué à ce rapport depuis O’Fallon, Missouri. Ungar a rapporté de Louisville, Kentucky.

Summer Ballentine et Laura Ungar, Associated Press