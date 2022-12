Le Mississippi révise ses demandes à Favre dans le cadre d’un procès en matière d’aide sociale

JACKSON, Mississippi (AP) – Le département des services sociaux du Mississippi a modifié lundi ses demandes contre le quart-arrière à la retraite de la NFL Brett Favre dans un procès qui demande le remboursement de l’argent social mal dépensé qui était destiné à aider certaines des personnes les plus pauvres aux États-Unis.

Le ministère a abandonné sa demande de 1,1 million de dollars contre Favre, reconnaissant qu’il a déjà remboursé cet argent pour une promesse non tenue de discours publics. Mais il a fait une nouvelle demande pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars contre Favre et une fondation sportive universitaire, affirmant que l’argent d’un programme de lutte contre la pauvreté avait été utilisé à mauvais escient pour payer une arène de volley-ball à l’Université du sud du Mississippi.

L’installation de volley-ball était un projet favori de Favre, et il s’est engagé à diriger les efforts de collecte de fonds pour cela. Les documents déposés précédemment dans le procès civil montrent des échanges de SMS entre Favre et d’autres concernant le transfert d’argent vers l’installation de volley-ball d’une organisation à but non lucratif qui avait des contrats de services sociaux. Mais jusqu’à lundi, le procès des services sociaux n’avait pas cherché à récupérer de l’argent pour l’établissement.

Favre est un ancien élève de l’Université du sud du Mississippi et sa fille a commencé à jouer au volley-ball à l’école Hattiesburg en 2017. L’installation de volley-ball a été achevée fin 2019.

Dans un dossier judiciaire lundi, le ministère des Services sociaux a reconnu que Favre avait déjà remboursé 1,1 million de dollars qu’il avait reçus du Mississippi Community Education Center. L’organisation à but non lucratif avait des contrats avec le département pour dépenser de l’argent dans le cadre du programme anti-pauvreté d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses.

L’organisation a payé Favre pour parler en public afin d’aider à collecter des fonds pour l’installation de volley-ball, mais le vérificateur de l’État a déclaré que Favre n’avait pas prononcé les discours. Le dossier du tribunal du ministère des Services sociaux lundi a déclaré que Favre “avait peut-être enregistré une seule publicité radiophonique de vingt secondes” pour ces 1,1 million de dollars.

“En 2020, Favre a reçu une demande du Bureau du vérificateur de l’État exigeant que les 1,1 million de dollars soient remboursés avec intérêts”, indique le nouveau dossier du tribunal des services sociaux. “Reconnaissant qu’il n’avait aucun droit au paiement de services jamais rendus avec des fonds destinés aux familles nécessiteuses, Favre a remboursé les 1,1 million de dollars à l’État.”

L’auditeur Shad White a déclaré la semaine dernière que Favre devait encore plus de 200 000 $ d’intérêts sur les 1,1 million de dollars.

Le dossier du tribunal des services sociaux lundi a déclaré que Favre n’avait pas remboursé 5 millions de dollars en argent TANF “qu’il avait orchestré” pour que le centre d’éducation communautaire du Mississippi paie à la University of Southern Mississippi Athletic Foundation pour satisfaire sa garantie de financer la construction d’un centre universitaire de volley-ball.

Les dirigeants du Mississippi Community Education Center sont Nancy New et son fils Zachary New. Ils ont tous deux été membres du conseil d’administration de la University of Southern Mississippi Athletic Foundation, tout comme Favre.

John Davis, qui a été directeur du Département des services sociaux de 2016 à 2019, a accepté de conclure un faux bail avec Nancy New et Zachary New pour utiliser l’argent de l’aide sociale pour payer la construction de l’installation de volley-ball, selon le nouveau dossier judiciaire.

L’avocat de Favre, Eric Herschmann, a déclaré lundi dans un communiqué que la nouvelle demande de 5 millions de dollars du département contre Favre était sans fondement. Herschmann a déclaré que le département avait omis des faits clés, notamment que le bureau du procureur général du Mississippi avait approuvé le transfert d’argent du Département des services sociaux à l’Université du sud du Mississippi “le tout avec la pleine connaissance et le consentement” du gouverneur de l’époque. Phil Bryant et d’autres représentants de l’État.

« Qu’un citoyen privé, comme le non-avocat Brett Favre, puisse avoir une responsabilité dans ces circonstances est sans fondement », a déclaré Herschmann.

Davis a plaidé coupable en septembre à des accusations fédérales et étatiques liées à des dépenses d’aide sociale dans ce que le vérificateur de l’État a qualifié de plus grande affaire de corruption publique du Mississippi depuis des décennies. Nancy New et Zachary New ont plaidé coupables en avril aux accusations de détournement d’argent de l’aide sociale. Tous trois attendent leur condamnation et ont accepté de témoigner contre d’autres.

Dans un dossier judiciaire du 28 novembre, l’avocat de Favre a demandé à un juge de rejeter Favre du procès des services sociaux qui vise à récupérer des millions de dollars d’aide sociale mal dépensés. Le juge n’a pas donné suite à cette demande.

Favre a grandi dans le Mississippi et a joué au football à l’Université du sud du Mississippi avant une longue carrière avec les Packers de Green Bay qui comprenait une victoire au Super Bowl XXXI. Il a été échangé aux Jets de New York en 2008 et y a joué un an avant de jouer ses deux dernières saisons pour les Vikings du Minnesota.

Emily Wagster Pettus, Associated Press