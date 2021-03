Plus de catégories de travailleurs faisant face au public deviendront éligibles dans l’État mercredi, y compris les employés du gouvernement, les travailleurs des services du bâtiment et les employés de groupes à but non lucratif. M. Cuomo n’a pas encore annoncé comment et quand l’État ouvrirait l’admissibilité à tous les adultes.

L’État avait déjà ouvert l’éligibilité plus loin que la plupart des États, pour couvrir tous les 50 ans ou plus. Le gouverneur Reeves a exhorté les résidents plus âgés à prendre rendez-vous dès que possible.

