Le Mississippi et la Louisiane ont certains des pires taux de vaccination et les hospitalisations Covid les plus élevées aux États-Unis

Les cas de Covid doublent dans plusieurs États et les hôpitaux recommencent à se remplir, en particulier dans les États où les taux de vaccination sont plus faibles alors que la variante delta hautement contagieuse se déchire à travers le pays.

Deux des États les plus durement touchés la semaine dernière – le Mississippi et la Louisiane et – ont les pires et quatrièmes taux de vaccination du pays et augmentent rapidement les hospitalisations de Covid.

L’officier de santé de la Louisiane, le Dr Joseph Kanter, a déclaré vendredi que l’État était au milieu d' »une poussée très dangereuse ». Le gouverneur John Bel Edwards a déclaré que l’épidémie y était si grave que la Maison Blanche a désigné la Louisiane comme un « état préoccupant ». Lui et Kanter ont exhorté tout le monde, y compris les personnes entièrement vaccinées, à porter des masques à l’intérieur et à travailler à domicile lorsque cela est possible.

« Pour assurer leur propre sécurité, les habitants de la Louisiane doivent prendre des précautions immédiatement. Le masquage et les tests limiteront la mort et la souffrance jusqu’à ce que nous réussissions à surmonter cela », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Les responsables de la Nouvelle-Orléans ont publié un avis sur les masques d’intérieur à l’échelle de la ville plus tôt dans la semaine.