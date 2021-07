Le Mississippi demande à la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade

Le Mississippi interdit la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse.

Dans un mémoire de la Cour suprême, l’État demande aux juges d’annuler Roe v. Wade.

Seize États ont tenté d’interdire les avortements avant la viabilité.

WASHINGTON – Les responsables du Mississippi ont pressé la Cour suprême d’annuler sa décision historique Roe v. Wade alors qu’une avalanche d’arguments écrits a commencé jeudi dans l’un des cas d’avortement les plus surveillés depuis des années.

La Haute Cour a accepté en mai d’entendre une contestation de l’interdiction du Mississippi de la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse, donnant à sa nouvelle majorité conservatrice de six membres une chance de revenir sur la décision de 1973 selon laquelle les femmes ont un droit constitutionnel à l’avortement.

Dans leur cadrage le plus pointu du conflit de blockbuster depuis que l’appel a été déposé à la Cour suprême il y a plus d’un an, le Mississippi a noté que le texte de la Constitution ne mentionne pas l’avortement et a fait valoir que l’adhésion à Roe était « dangereusement corrosive pour notre système constitutionnel ».

Une majorité de 7 contre 2 a conclu à Roe que les femmes ont le droit à un avortement au cours des premier et deuxième trimestres, mais que les États pourraient imposer des restrictions au deuxième trimestre. Des années plus tard, dans Planned Parenthood v. Casey, le tribunal a autorisé les États à interdire la plupart des avortements à la viabilité, le point auquel un fœtus peut survivre en dehors de l’utérus – environ 24 semaines.

« Roe et Casey ont totalement tort », ont déclaré jeudi les avocats du Mississippi au tribunal. « La conclusion que l’avortement est un droit constitutionnel n’a aucun fondement dans le texte, la structure, l’histoire ou la tradition. »

Renverser?: Des divisions conservatrices pourraient signaler une issue plus étroite dans le cas d’un avortement

En avant:«Un nombre énorme» d’affaires d’avortement se dirigent vers la Cour suprême pour tester Roe

Avis accordé :La Cour suprême envisage l’interdiction de l’avortement pendant 15 semaines dans le Mississippi

Il a cependant une base dans un précédent récent. Les tribunaux – en particulier la Cour suprême – hésitent à annuler des décisions antérieures parce que le principe du stare decisis, le respect des décisions antérieures, confère stabilité et certitude à la loi.

Depuis que le juge en chef John Roberts a rejoint la Cour en 2005, les juges ont particulièrement hésité à remettre en question les décisions de leurs prédécesseurs. Roberts a souvent fait valoir l’importance des précédents, même dans le contexte de l’avortement, rejoignant les libéraux du tribunal l’année dernière pour abroger une restriction de la Louisiane sur les cliniques d’avortement, car elle était si similaire à une loi du Texas que le tribunal avait invalidée des années plus tôt.

La Haute Cour, a écrit Roberts l’année dernière, doit « traiter les affaires de la même manière ».

Plus tôt:La décision partagée de la Cour suprême sur le droit à l’avortement donne aux opposants un coup de pouce improbable

Et c’est un argument que les groupes de défense des droits à l’avortement renforcent à nouveau.

Nancy Northup, présidente du Center for Reproductive Rights, a déclaré que le mémoire de l’État « révèle la stratégie extrême et régressive, non seulement de cette loi, mais de l’avalanche d’interdictions et de restrictions d’avortement qui sont adoptées à travers le pays ». Elle a déclaré que l’État demandait « de façon stupéfiante » au tribunal d’annuler cinq décennies de précédent.

« Si Roe tombe, la moitié des États du pays sont sur le point d’interdire complètement l’avortement », a déclaré Northup, dont le groupe représente la seule clinique d’avortement restante du Mississippi, Jackson Women’s Health Organization.

Les avocats de la clinique qui ont intenté une action en justice pour bloquer la loi soumettront leur argumentation écrite en septembre. Le tribunal pourrait entendre les plaidoiries cet automne et rendra probablement une décision au printemps ou à l’été de l’année prochaine.

Le Mississippi a approuvé son interdiction en 2018, ce qui en fait l’un des 16 États avec des interdictions de pré-viabilité bloquées par les tribunaux fédéraux, selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui soutient les droits à l’avortement. La loi ne prévoit pas d’exception pour le viol ou l’inceste, mais autorise les avortements pour les urgences médicales et les « anomalies fœtales graves ».

Plutôt que de renverser Roe directement, les juges pourraient adopter une approche plus étroite et abandonner le seuil de viabilité, qui, selon le Mississippi, est arbitraire et change avec la technologie médicale. Mais cela soulèverait la même question qui a vexé la Cour suprême pendant des décennies : où tracer la ligne entre l’intérêt d’un État à protéger un fœtus et le droit d’une femme à l’autonomie reproductive.

Certains États ont tenté d’interdire la plupart des avortements au moment où un rythme cardiaque fœtal est détecté, environ 6 semaines. D’autres ont cherché à interdire l’avortement à la conception. Plus tôt cette semaine, un juge fédéral a temporairement bloqué l’application d’une loi de l’Arkansas, qui devait entrer en vigueur le 28 juillet, qui aurait interdit presque tous les avortements.

Plus de 92% des avortements aux États-Unis en 2018 se sont produits au cours des 13 premières semaines de grossesse, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Malgré les prédictions selon lesquelles une Cour suprême plus conservatrice se déplacerait rapidement vers la droite, le mandat de la Cour qui s’est terminé ce mois-ci a offert une image plus nuancée. Les résultats des principaux différends sur les droits de vote, l’immigration et la liberté religieuse se sont souvent alignés sur le point de vue conservateur, et l’ont souvent fait plus progressivement que certains ne l’avaient prévu. C’est en partie parce que les six conservateurs du tribunal n’ont pas toujours voté au même rythme.

Bien que Roberts ne soit plus le vote décisif, il a néanmoins semblé construire des coalitions cette année entre conservateurs et libéraux. En supposant que Roberts atterrisse majoritairement à Dobbs, ont déclaré les experts, il pourrait tenter de reproduire cette approche en formulant une opinion qui sape Roe sans la renverser directement.

Majorité:Le mandat permanent de la Cour suprême se termine par des affaires lourdes, des divisions

Les juges ont passé des mois à décider s’il fallait prendre l’affaire, un temps inhabituellement long qui a suggéré de profondes divisions sur le banc de neuf membres.

Un tribunal fédéral de district du Mississippi a annulé l’interdiction de l’État en 2018 et la Cour d’appel des États-Unis pour le 5e circuit, basée à la Nouvelle-Orléans, a confirmé cette décision en 2019, estimant que la loi était « facialement inconstitutionnelle parce qu’elle entre directement en conflit avec » la Cour suprême précédente. précédent.

Mais Marjorie Dannenfelser, présidente du groupe anti-avortement Susan B. Anthony List, a décrit la jurisprudence du tribunal sur l’avortement comme « désespérément irréalisable » et « sans fondement dans l’histoire ou les faits ».