Le Mississippi demande à la Cour suprême d’ANNULER la décision Roe v Wade qui a légalisé l’avortement aux États-Unis

Le procureur général républicain du MISSISSIPPI a fait valoir que la Cour suprême devrait annuler Roe v. Wade dans la lutte en cours pour les droits à l’avortement.

La procureure générale du Mississippi, Lynn Fitch, a fait valoir dans une série de documents déposés jeudi que rien n’empêche le plus haut tribunal du pays d’annuler les lois sur l’avortement parce qu’elles n’ont jamais été vues dans la Constitution.

Le Mississippi tente d’amener la Cour suprême à annuler Roe v. Wade Crédit : Getty

« En vertu de la Constitution, un État peut-il interdire les avortements électifs avant la viabilité ? » a demandé Fitch et quatre autres avocats dans des documents déposés jeudi.

« Oui. Pourquoi ? Parce que rien dans le texte constitutionnel, la structure, l’histoire ou la tradition ne soutient un droit à l’avortement », lit-on dans les documents.

L’argument de Fitch épouse la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui légalisait l’avortement à l’échelle nationale et autorisait les États à réglementer l’avortement avant qu’un fœtus puisse survivre en dehors de l’utérus.

L’argument attaque également une décision de 1992 en Pennsylvanie selon laquelle les États ne peuvent pas imposer un fardeau indu à l’avortement avant la viabilité.

Fitch a déclaré que la décision de 1992 et le célèbre Roe v. Wade étaient inconstitutionnels.

Il s’agit de la première grande affaire de droit à l’avortement devant la Cour suprême après la nomination de trois juges conservateurs par l’ancien président Donald Trump.

La majorité conservatrice 6-3 a déclaré en mai que la plus haute cour n’examinerait les arguments du Mississippi que si une loi interdisait l’avortement à 15 semaines.

Ils sont susceptibles d’entendre l’affaire à l’automne et de statuer au printemps.

La PDG et présidente du Center for Reproductive Rights, Nancy Northup, a déclaré que la moitié du pays interdirait probablement l’avortement si Roe v. Wade était annulé.

« Le mémoire d’aujourd’hui révèle la stratégie extrême et régressive, non seulement de cette loi, mais de l’avalanche d’interdictions et de restrictions d’avortement qui sont adoptées à travers le pays », a déclaré Northup.

« Leur objectif est que la Cour suprême nous retire notre droit de contrôler notre propre corps et notre propre avenir non seulement dans le Mississippi, mais partout », a-t-elle déclaré, ajoutant que son groupe s’employait à défendre la seule clinique d’avortement de l’État.

L’argument du Mississippi intervient alors que plusieurs législateurs républicains tentent de contester la décision de justice historique de 1972 par le biais de diverses lois conçues pour interdire complètement l’avortement.

Le tribunal affiche désormais une avance conservatrice de 6-3 Crédit : AP

La procureure générale du Mississippi, Lynn Fitch, a fait valoir que rien n’empêchait le tribunal d’annuler la loi Crédit : AP

Certains incluent ceux qui interdisent l’avortement une fois qu’un rythme cardiaque fœtal est détecté, ce qui pourrait être aussi tôt que six semaines.

Une loi de l’Arkansas interdisant la plupart des avortements a été bloquée mardi par un juge de district fédéral qui a statué que la loi était inconstitutionnelle étant donné que l’interdiction aurait lieu avant que le fœtus ne soit viable.

La loi du Mississippi sur 15 semaines a été mise en place en 2018, mais a été bloquée lors d’une contestation judiciaire fédérale, sa seule clinique d’avortement proposant des avortements jusqu’à 16 semaines de grossesse.