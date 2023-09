Le Mississippi connaît une augmentation des inscriptions aux services de garde d’enfants après l’interdiction de l’avortement et le changement de politique en matière de pension alimentaire pour enfants

JACKSON, Mississippi (AP) — Le Mississippi a connu une augmentation constante du nombre de familles acceptant l’aide publique pour la garde d’enfants depuis que les législateurs ont interdit l’avortement dans presque toutes les circonstances, l’augmentation la plus forte étant survenue après un changement de politique en matière de pension alimentaire pour enfants en mai, l’État a déclaré vendredi le directeur des services sociaux.

S’exprimant lors d’une audience législative sur les demandes de financement pour le prochain cycle budgétaire, Bob Anderson, qui dirige le Département des services sociaux du Mississippi, a déclaré que la tendance à la hausse des inscriptions aux bons signifie que l’agence pourrait « se heurter à un mur avec l’argent de l’État et du gouvernement fédéral », obligeant les parents de subir un délai d’attente pour obtenir une aide à la garde d’enfants.

Le département a dénombré 31 532 familles bénéficiant de ces bons ce mois-ci, contre 24 500 en octobre dernier.

« Cela correspond à ce à quoi on nous avait dit de nous attendre lorsque l’affaire Dobbs s’est produite », a déclaré Anderson, faisant référence à Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, l’affaire du Mississippi dans laquelle la Cour suprême des États-Unis a annulé la protection vieille de cinq décennies du droit à l’avortement établi par Roe c. Wade.

Après Dobbs, une loi du Mississippi est entrée en vigueur interdire l’avortement uniquement si la vie de la femme est en danger ou si une grossesse est provoquée par un viol signalé aux forces de l’ordre.

L’inscription aux bons d’achat s’est encore accélérée en mai après que le gouverneur Tate Reeves, un républicain, a approuvé une recommandation d’un conseil d’administrateurs de la petite enfance pour abolir une politique vieille de 19 ans qui obligeait les parents seuls et les tuteurs à demander une pension alimentaire à l’autre parent pour être admissibles à l’aide du Programme de paiement pour la garde d’enfants, qui offre une aide aux enfants à faible revenu. -parents à revenus.

Les défenseurs cherchaient à changer cette politique depuis des années, affirmant qu’elle dissuadait de nombreuses mères célibataires de demander de l’aide parce que, entre autres raisons, elles craignaient que l’identification de leur ancien partenaire ne conduise à des abus. Ils ont également déclaré que lorsque les parents ne parvenaient pas à trouver un service de garde, cela les empêchait de retourner au travail.

Le lieutenant-gouverneur Delbert Hosemann, également républicain, a contesté l’idée selon laquelle l’interdiction de l’avortement aurait eu un impact sur l’inscription aux bons de garde d’enfants. Il a déclaré que l’augmentation ne peut pas être liée à Dobbs parce que « nous avons en fait moins de naissances vivantes qu’auparavant », et que la hausse résulte plutôt du changement de politique de mai.

« Il est clair pour moi que ce n’est pas la décision Dobbs. C’est le fait que nous avons pris cette décision politique qui a été approuvée par le gouverneur et que des milliers de personnes deviennent éligibles grâce à cela », a déclaré Hosemann. « Et le revers de la médaille, c’est que vous verrez moins de pères responsables parce qu’ils ne sont pas divulgués par un individu. »

Anderson a déclaré que plus d’enfants naissent dans le Mississippi qu’il n’y en aurait eu si l’avortement était encore légal, ce qui entraîne une demande accrue de services.

« Je ne sais pas si c’est un corollaire direct de Dobbs. Nous pouvons en débattre », a déclaré Anderson.

Dans un communiqué, le bureau de Reeves a déclaré que la décision de mai avait été prise parce que le gouverneur « cherche toujours de nouveaux moyens de rendre le gouvernement de l’État plus efficace et efficient ».

« Il a écouté les experts et a pris la décision basée sur leur recommandation selon laquelle un changement dans cette politique permettrait à davantage de mères d’entrer sur le marché du travail sans être pénalisées », a déclaré Cory Custer, chef de cabinet adjoint du gouverneur. « S’il s’avère que la politique précédente constitue une meilleure voie vers la prospérité, nous serons heureux de revenir. »

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez-le à @mikergoldberg.