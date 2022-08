Le Mississippi change d’équipe juridique pour traiter le cas de fraude à l’aide sociale

JACKSON, Mississippi (AP) – Le département des services sociaux du Mississippi engage un autre cabinet d’avocats pour tenter de récupérer des millions de dollars d’aide sociale qui ont été mal dépensés dans la plus grande affaire de corruption publique de l’État depuis des décennies.

Le conseil du personnel de l’État a approuvé jeudi un contrat pour que le département engage le cabinet Jones Walker, qui compte environ 370 avocats dans plusieurs États, a indiqué le département dans un communiqué de presse.

Le procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, un républicain, a également approuvé le contrat pour le litige civil.

Cette décision intervient des semaines après que les dirigeants du Département des services sociaux ont choisi de ne pas renouveler un contrat avec Brad Pigott de Jackson, un avocat exerçant en cabinet privé qui avait été l’avocat américain pour le sud du Mississippi lorsque le démocrate Bill Clinton était président.

En mai, Pigott a intenté une action en justice au nom du Département des services sociaux contre le quart-arrière à la retraite de la NFL Brett Favre et trois anciens lutteurs professionnels ainsi que plusieurs autres personnes et entreprises pour tenter de récupérer des millions de dollars d’aide sociale mal dépensés qui étaient destinés à aider certains des personnes les plus pauvres aux États-Unis

Le procès a déclaré que les accusés avaient “gaspillé” plus de 20 millions de dollars du programme anti-pauvreté d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses.

Les critiques ont qualifié la décision du département de ne pas renouveler le contrat de Pigott de licenciement politiquement motivé d’un démocrate connecté qui cherchait des informations sur des personnes proches des républicains.

Le gouverneur républicain Tate Reeves a déclaré jeudi dans un communiqué que la société Jones Walker avait “les capacités de service complet pour gérer l’ampleur considérable de cette affaire”.

“Ce travail ne fait que commencer, et cela peut prendre des années – mais nous suivrons les faits partout où ils iront et les poursuivrons aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré Reeves.

Le contrat d’un an de Pigott avec le Département des services sociaux a expiré quelques jours après qu’il a déposé une assignation à comparaître pour les dossiers de la University of Southern Mississippi Athletic Foundation.

Pigott recherchait des documents liés à 5 millions de dollars en aide sociale que la fondation universitaire avait reçus pour construire une installation de volley-ball, et comprenait des communications entre la fondation et l’ancien gouverneur républicain Phil Bryant.

En juillet, le représentant démocrate américain Bennie Thompson du Mississippi a demandé au ministère américain de la Justice d’enquêter sur Bryant dans le cadre de l’affaire de fraude à l’aide sociale. La demande de Thompson est intervenue après qu’un accusé dans l’affaire a déclaré dans un document judiciaire du 11 juillet qu’elle avait dirigé 1,1 million de dollars d’aide sociale vers Favre sous la direction de Bryant. Bryant a nié les accusations.

L’allégation a été faite par Nancy New, qui a plaidé coupable en avril avec son fils, Zachary New, à des accusations de détournement de fonds publics. La mère et le fils, qui dirigeaient un groupe à but non lucratif et une entreprise d’éducation dans le Mississippi, ont accepté de témoigner contre d’autres. Des accusations criminelles sont en cours contre d’autres personnes, dont un ancien directeur du Département des services sociaux qui a été nommé par Bryant.

Favre, qui vit dans le Mississippi, n’a été accusé d’aucun acte criminel et a remboursé l’argent. Il a dit qu’il ne savait pas que l’argent qu’il recevait provenait de fonds sociaux et a nié les allégations de l’auditeur selon lesquelles il avait été payé pour des événements auxquels il n’avait pas assisté.

L’auditeur du Mississippi, Shad White, un républicain, a déclaré que la fraude à l’aide sociale découverte par son bureau équivaut à la plus grande affaire de corruption publique de l’État depuis deux décennies. Il a déclaré le 23 juillet sur Twitter : « Virer Pigott est une erreur. Dès le début de cette affaire, j’ai dit qu’il était important qu’une équipe bipartite examine cette affaire.

Emily Wagster Pettus, Associated Press