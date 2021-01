MIAMI GARDENS, Floride: Devon Achane a eu deux points de touché tardifs, dont un 76 verges avec 3:44 à jouer qui a permis au Texas A&M de rester en tête, et les Aggies au cinquième rang ont battu la 14e Caroline du Nord 41-27 à Orange Bowl samedi soir pour couronner une saison de bowling sans victoire pour la Conférence de la côte atlantique.

Kellen Mond a passé pour 232 verges et a couru pour un score pour les Aggies (9-1) dans leur premier Orange Bowl depuis 1944. L’entraîneur du Texas A&M Jimbo Fisher s’est amélioré à 3-0 à Orange Bowls, remportant deux précédents à Florida State.

Le score de départ d’Achanes est survenu sur un jeu où il s’est précipité à gauche, a failli trébucher sur l’un de ses propres bloqueurs, a cassé un tacle puis s’est relâché sur la ligne de touche. Les Aggies ont obtenu un quatrième arrêt sur la possession suivante, et Achane a scellé la victoire sur une course de 1 verge avec 1:34 à faire.

Sam Howell a passé pour 234 verges et trois touchés, dont deux à Josh Downs, pour les Tar Heels (8-4). La Caroline du Nord n’avait pas les principaux rushers Javonte Williams et Michael Carter, le premier receveur Dyami Brown et le meilleur plaqueur Chazz Surratt qui ont tous choisi de ne pas participer au match de bowling.

Ce fut une fin de saison difficile pour l’ACC, qui a envoyé deux équipes aux éliminatoires de football universitaire à quatre équipes, mais qui a quand même eu une série éliminatoire sans victoire par un compte combiné de 223-152. NC State a perdu 23-21 contre le Kentucky, Miami a perdu 37-34 contre Oklahoma State, et les quatre autres matchs, dont les défaites de Notre Dame et Clemson en demi-finale de la CFP vendredi, ont tous été décidés par deux touchés ou plus.

Aucune des autres conférences Power 5 actuelles n’a jamais été proche de 0-6 dans une saison de bol. La dernière saison de bowling sans victoire de l’ACC remonte à 1983, lorsque la conférence est passée à 0-2.

BOL OUTBACK

MISSISSIPPI 26, NO. 7 INDIANA 20

TAMPA, Floride: Matt Corral a lancé pour 342 verges et deux touchés pour aider le Mississippi à battre l’Indiana dans l’Outback Bowl.

Une passe de 3 verges des Corrals à Dontario Drummond a permis aux Rebels (5-5) de devancer définitivement avec 4:12 à jouer. Ole Miss a réussi un arrêt de plus pour son premier record non-perdant depuis sa 6-6 en 2017. L’entraîneur de première année Lane Kiffin a été récompensé avant le match avec un nouveau contrat.

Drummond a terminé avec six attrapés pour 110 verges. Corral a complété 30 des 44 passes sans interception, y compris un lancer de 5 verges à Casey Kelly qui a permis à Ole Miss de prendre une avance de 13-3 au milieu du deuxième quart.

Jack Tuttle a terminé 26 sur 45 pour 201 verges à son deuxième départ à la place de Michael Penix Jr. pour l’Indiana (6-2). Stevie Scott III a couru pour 99 verges et a marqué sur des séries de 3 et 2 verges pour aider les Hoosiers à éliminer un déficit de 20-6 au quatrième quart.

Ole Miss a raté le point supplémentaire après la prise de TD de Drummonds. Indiana a conduit aux Rebels 33 avant de caler et de retourner le ballon sur les bas dans la dernière minute.

BOL FIESTA

NON. 12 ÉTAT IOWA 34, NO. 25 OREGON 17

GLENDALE, Arizona: Breece Hall a couru 136 verges et deux touchés, Brock Purdy a compté deux scores et Iowa State a battu l’Oregon dans le Fiesta Bowl.

Les Cyclones (9-3) ont utilisé leur attaque de contrôle du ballon pour dominer le temps de possession et garder l’offensive des Oregons hors du terrain pendant de longues périodes pour remporter leur premier bol du New Years Six.

Hall, un All-American AP, a eu 34 courses et son neuvième match de 100 verges cette saison. Purdy, qui est allé au lycée à Gilbert à proximité, a lancé pour 156 verges et un touché sur 20 passes sur 29, ajoutant un touché au sol. L’État de l’Iowa avait un avantage de temps de possession de plus de 25 minutes.

L’Oregon (4-3, CFP 25) a alterné entre Tyler Shough et Anthony Brown au quart-arrière, mais n’a rien pu supporter en attaque et a été en proie à de nombreuses erreurs.

Les Ducks étaient un remplaçant dans le match de championnat Pac-12 après que Washington se soit retiré et ait battu la Californie du Sud pour son deuxième titre consécutif.

BOL GATOR

KENTUCKY 23, NO. 24 NC ÉTAT 21

JACKSONVILLE, Floride: AJ Rose a couru pour un sommet en carrière de 148 verges, Chris Rodriguez a ajouté 84 verges et deux scores et le Kentucky a résisté à North Carolina State dans un Chippy Gator Bowl.

Christopher Dunn a raté deux buts pour le Wolfpack (8-4), qui traînait 16-14 tard lorsque Bailey Hockman a lancé sa troisième interception du match. Rodriguez a marqué sur le jeu qui a suivi, passant presque intact pour 26 verges.

NC State a eu une dernière chance après que Jordan Houston ait marqué avec 1:10 à jouer. Mais Allen Dailey a récupéré le coup de pied de Dunns, et les Wildcats (5-6) ont manqué le chronomètre. L’entraîneur Mark Stoops a obtenu un bain de Gatorade après la troisième victoire consécutive dans le bol de l’équipe, qui a mis fin à une saison tumultueuse qui comprenait la perte de l’entraîneur de la ligne offensive John Schlarman.

Le Kentucky a terminé avec 281 verges au sol, aidant à contrebalancer l’une des pires attaques par passes du pays. Stoops a limogé le coordinateur offensif Eddie Gran et l’entraîneur des quarts Darin Hinshaw après la finale de la saison régulière des équipes et a ensuite embauché l’assistant des Los Angeles Rams Liam Coen pour remplir ces rôles en 2021.