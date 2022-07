Le Mississippi abandonne son avocat pour enquêter sur les abus de l’aide sociale

JACKSON, Miss. (AP) – Un ancien procureur fédéral enquêtant sur des millions de dollars de l’aide sociale mal dépensés dans le Mississippi a été retiré de l’affaire par l’agence d’État qui l’a embauché.

Le Département des ressources humaines de l’État va trouver un nouvel avocat pour remplacer Brad Pigott, un ancien avocat américain recruté il y a environ un an pour aider à récupérer 77 millions de dollars de fonds sociaux identifiés par l’auditeur de l’État.

La décision de retirer Pigott en tant qu’avocat principal dans l’affaire civile a été rapportée pour la première fois par Mississippi Today, une opération d’information numérique à but non lucratif qui a fait de nombreux reportages sur le scandale de l’aide sociale. Pigott a déclaré qu’il avait été licencié environ une semaine après avoir déposé une assignation à comparaître pour les dossiers de la University of Southern Mississippi Athletic Foundation.

Pigott cherchait des documents liés à 5 millions de dollars en aide sociale que la fondation universitaire a reçus pour construire un stade de volley-ball, et comprenait des communications entre la fondation et l’ancien gouverneur du Mississippi Phil Bryant.

“Tout ce que j’ai fait, et je crois que tout ce qui m’a fait licencier de représenter le département ou d’avoir quoi que ce soit à voir avec le litige, était d’essayer d’obtenir la vérité sur tout cela”, a déclaré Pigott à Mississippi Today.

Shad White, auditeur de l’État du Mississippi, a déclaré que la fraude à l’aide sociale découverte par son bureau équivaut à la plus grande affaire de corruption publique de l’État depuis deux décennies. Il a critiqué la décision de laisser tomber Pigott.

« Virer Pigott est une erreur », a déclaré White samedi sur Twitter. Il a ajouté: “Pigott a bien travaillé avec mon bureau, communiquant régulièrement avec nous sur l’état de l’affaire et sur la manière dont nous pourrions partager des informations.”

Robert Anderson, directeur exécutif du Département des services sociaux, a déclaré dans un communiqué que le contrat de Pigott expire fin juillet et ne sera pas renouvelé, ont rapporté les médias.

Dans un communiqué, Anderson a déclaré que Pigott avait déposé “une assignation à comparaître détaillée” demandant des dossiers à la fondation sportive “sans aucune discussion préalable” avec les responsables des services sociaux.

“Les avocats représentent les clients, et MDHS est le client dans cette affaire”, a déclaré Anderson. “J’espère que je n’ai pas besoin d’expliquer qu’un avocat doit rester en communication étroite avec son client à tout moment.”

Plus tôt ce mois-ci, le représentant américain Bennie Thompson, un démocrate du Mississippi, a demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur Bryant dans le cadre de l’affaire de fraude à l’aide sociale.

La demande du membre du Congrès est intervenue après qu’un accusé dans l’affaire a déclaré dans un document judiciaire qu’elle avait dirigé 1,1 million de dollars en aide sociale à l’ancienne star de la NFL Brett Favre sous la direction de Bryant. L’ancien gouverneur, un républicain, a nié les accusations.

L’allégation a été faite par Nancy New, qui a plaidé coupable en avril avec son fils, Zachary New, à des accusations de détournement de fonds publics. La mère et le fils, qui dirigeaient un groupe à but non lucratif et une entreprise d’éducation dans le Mississippi, ont accepté de témoigner contre d’autres.

Favre n’a été accusé d’aucun acte criminel et a remboursé l’argent. Il a dit qu’il ne savait pas que l’argent qu’il recevait provenait de fonds sociaux et a nié les allégations de l’auditeur selon lesquelles il avait été payé pour des événements auxquels il n’avait pas assisté.

The Associated Press