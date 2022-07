Le Mission Creek Greenway de Kelowna a besoin de 150 000 $ en réparations d’urgence

Un rapport du personnel du district régional central de l’Okanagan (RDCO) indique que 149 350 $ sont nécessaires pour les réparations d’urgence de sections de la voie verte de Mission Creek.

Le personnel demandera au conseil d’administration de RDCO de réaffecter des fonds d’autres projets pour ces réparations lors d’une réunion le lundi 25 juillet. Le 14 juin, plusieurs zones de la voie verte ont été endommagées lorsqu’un système météorologique inattendu a provoqué des précipitations importantes et une montée rapide de Mission Creek.

Des sentiers et des remblais ont été emportés et des dommages ont été causés aux ponts Friends, Cedars et Smoothing Stones.

Le personnel ajoute que la réaffectation des fonds est essentielle pour effectuer les réparations nécessaires. Le rapport indique également qu’une quantité considérable de ressources est nécessaire pour maintenir les fermetures le long du tronçon endommagé de la voie verte, et malgré tous les efforts, certains membres du public continuent d’accéder à ces zones.

L’achèvement des réparations est une priorité pour assurer la sécurité publique, ajoute le rapport.

