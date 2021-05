Tom Cruise était dangereux dans le ciel en tant que pilote as Maverick dans « Top Gun », et il était mortel avec le smackdown dans le classique d’action qui a eu 35 ans dimanche (avec une version nouvellement remasterisée sortie dans 150 cinémas).

Nulle part la perspicacité de Maverick n’est plus exposée que dans le missile tiré sur l’officier d’interception radar rival Slider (Rick Rossovich), « Slider, you stink. » – un coup direct verbal dont Rossovich, 63 ans, est toujours sous le choc.

« Ouais, Tom a vraiment laissé tomber ça sur moi », dit Rossovich. « J’ai toujours des gens qui me rejettent cette ligne. C’était plutôt génial. »

Sur le papier, cela n’a aucun sens que cette réduction ringarde fonctionne. Mais Cruise se penche littéralement dans la file, et Rossovich, avec le renifleur de chien alpha, attend un moment et le possède.

«C’est toujours la livraison», déclare le producteur de «Top Gun» Jerry Bruckheimer. « De très bons acteurs peuvent faire sonner n’importe quel genre de réplique. »

Erik Davis, rédacteur en chef du site Web de billets de cinéma Fandago.com, dit que Cruise pousse la raillerie classique de la cour d’école à un niveau supérieur. « Il ajoute que la physicalité, c’est pourquoi ça résonne toujours », dit Davis. « Cruise a réussi. »

Rossovich a une histoire amusante sur cette scène, qui a été ajouté au milieu du tournage pour renforcer la tension « Top Gun » entre Maverick et l’équipe de pilotes rivale Iceman (Val Kilmer) et Slider.

Au moment de tourner la nouvelle scène, Rossovich avait pris congé du plateau de San Diego. Le réalisateur Tony Scott a été obligé de le retrouver dans un restaurant de Los Angeles – pas une tâche facile en 1985.

«Je suis dans ce restaurant et ils ont apporté le téléphone à ma table, ce qui ne m’est jamais arrivé ni avant ni depuis», raconte Rossovich. «Je ne sais pas comment, mais c’était Tony Scott à l’autre bout qui disait: ‘Tu devrais revenir ici, j’ai une scène pour toi demain.’ «

Il l’a hightailed en arrière pour se mettre à prendre volontiers son smackdown de croisière. « J’étais content pour une autre scène. » Rossovich ne savait même pas qu’il avait une goutte de sueur sur le front pendant le tournage.

« J’étais un peu en sueur dans la scène, donc c’est encore plus efficace », dit Rossovich, ajoutant que la genèse de l’odeur de la ligne était entièrement fictive. «J’ai utilisé ce déodorant pour femmes toute ma vie. Je portais du Dove Powder Fresh. Donc je n’avais aucune odeur de macho.

Mais il est heureux de posséder son rôle dans le moment qui joue dans l’infamie « Top Gun » smackdown.

«Si cette scène ne fonctionne pas, alors vous la voyez encore et encore pour le reste de votre vie», dit-il. «J’en ai quelques-uns dans ma carrière à coup sûr que j’aimerais pouvoir refaire.

« Top Gun » a été repensé avec le son Dolby Vision et Dolby Atmos pour une expérience immersive d’action à réaction (et de combat verbal) à temps pour cette réédition théâtrale. « Nous l’avons amplifié. Tony Scott avait une bonne oreille, donc nous avions un excellent mix sonore à embellir. Il y a encore plus de clarté et d’excitation », dit Bruckheimer.

Le producteur suggère aux téléspectateurs qui revoient le film de prêter attention à des répliques mémorables spécifiques qui résonneront avec le retour de Cruise dans «Top Gun: Maverick». Le retour prévu de Cruise dans le cockpit verra le 19 novembre être publié après plusieurs retards causés par une pandémie.

«Écoutez très attentivement. Il va y avoir des répétitions de lignes dans (« Maverick »)», dit Bruckheimer. « Donc, si vous connaissez le premier, vous les comprendrez tout de suite. »