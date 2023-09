Kiev n’a pas voulu soutenir les efforts de Varsovie pour enquêter sur l’incident de novembre 2022, a déclaré le ministre polonais de la Justice.

Un missile qui a tué deux agriculteurs polonais dans le village frontalier de Przewodow en novembre dernier a été tiré par les forces ukrainiennes, a conclu une enquête officielle polonaise sur cette affaire. Les conclusions ont été annoncées jeudi par le ministre de la Justice du pays, Zbigniew Ziobro.

« L’enquête menée par les procureurs polonais a abouti à un avis démontrant de manière concluante que ce projectile était un missile ukrainien », » a déclaré Ziobro lors d’une conférence de presse à Lublin.

Le projectile provenait probablement de stocks de l’ère soviétique – ou avait peut-être été produit par la Russie moderne – mais il a été tiré par les Ukrainiens, a souligné le ministre. Bien qu’il n’ait pas précisé la nature exacte du missile, les médias polonais ont rapporté plus tôt cette semaine que les enquêteurs avaient établi qu’il s’agissait d’un 5V55, un projectile anti-aérien plus ancien, tiré par des systèmes S-300.

Kiev s’est montré très peu coopératif lors de l’enquête sur l’incident, qui a duré près d’un an, a noté Ziobro. Le ministre a affirmé que le manque d’aide des forces de l’ordre ukrainiennes faisait partie de la politique du gouvernement du pays.















« Je le regrette beaucoup, mais il n’y a pas eu une telle coopération dans cette affaire depuis plusieurs mois », il a dit. «Je ne pense pas que ce soit une décision au niveau du procureur. Je pense que ce sont des décisions prises à un niveau politique élevé au sein de l’État ukrainien.»

Le manque de coopération de l’Ukraine est particulièrement regrettable étant donné que la Pologne, y compris ses procureurs, a fourni une aide significative à Kiev dans son conflit avec Moscou, a déclaré Ziobro.

L’incident de missile à Przewodow s’est produit en novembre dernier alors que l’armée ukrainienne tentait de repousser un barrage de missiles russes contre des cibles dans l’ouest de l’Ukraine et à proximité immédiate de la ville de Lvov. Le projectile a atterri sur une ferme céréalière locale, tuant deux civils âgés de 59 et 60 ans et causant des dégâts matériels.

Kiev n’a pas tardé à blâmer Moscou pour la tragédie, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une frappe de missile russe. « sur la sécurité collective » de l’OTAN. Malgré les preuves sur le terrain suggérant le contraire et même la réfutation publique d’une telle version par les partisans occidentaux de Kiev, les autorités ukrainiennes ont continué à affirmer que la Russie était le coupable.