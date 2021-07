Le missile hypersonique « imparable » de la Russie à 6 100 mph capable d’anéantir les villes américaines à quelques semaines des tests finaux

La RUSSIE est sur le point de commencer les derniers tests de son missile hypersonique mortel à 6 100 mph capable d’anéantir les villes américaines – se vantant d’être « imparable ».

L’arme sera lancée sur des cibles maritimes et terrestres depuis la frégate Admiral Gorshkov, selon des sources de l’industrie de la défense.

3 Le missile « imparable » de la Russie n’est plus qu’à quelques semaines de ses tests finaux Crédit : Est2Ouest

3

Le Zircon – ou Tsirkon – qui peut atteindre des vitesses de plus de 6 100 mph – a été identifié par la télévision contrôlée par l’État de Moscou comme l’arme de choix de Vladimir Poutine pour détruire les villes côtières américaines en cas de conflit atomique.

Le chef du Kremlin a qualifié le Mach 8 Zircon de « vraiment sans précédent dans le monde », et les Russes se sont vantés qu’il était « imparable ».

« Le système de missile hypersonique Tsirkon basé sur un navire effectuera des tirs sur des cibles terrestres et maritimes à partir de la frégate Admiral Gorshkov », a déclaré la source.

Les tests finaux devraient avoir lieu « avant fin juillet ».

Les vérifications sont attendues en mer Blanche, et le missile est sur la bonne voie pour entrer en service l’année prochaine, déployé d’abord à partir de la frégate à technologie furtive Admiral Golovko.

Des tests de zircons lancés à terre et sous-marins sont attendus d’ici la fin de cette année.

Une utilisation clé du missile consiste à éliminer les navires ennemis et les rapports suggèrent que sa portée maximale se situe entre 188 et 620 milles.

Il y a eu des rapports non confirmés, cependant, que sa véritable portée est d’environ 1 200 milles.

La conception et le développement du système de missiles ont été menés dans le plus grand secret.

EXERCICES D’ESSAI

C’est l’un des nombreux missiles hypersoniques que la Russie déploie avec le Sarmat de 188 tonnes – connu en Occident sous le nom de Satan-2 – et la plus grosse bête de l’arsenal nucléaire russe, qui doit être testé à l’automne et entrer en service l’année prochaine. .

Pendant ce temps, la Russie a organisé des exercices au large de la Crimée dans la mer Noire avec les frégates Amiral Grigorovich et Amiral Essen s’étant entraînées à éliminer les « navires de guerre de l’ennemi fictif » lors d’exercices dans la mer Noire.

Le premier lancement d’essai de Zircon du missile depuis le Gorshkov a eu lieu début octobre de l’année dernière – et considéré comme un cadeau d’anniversaire pour le 68e anniversaire de Poutine.

D’autres lancements de tests ont suivi en novembre et décembre.

En mars, l’arme a été tirée à quatre reprises au total depuis la frégate Admiral Gorshkov dans l’Arctique, et des sources militaires ont déclaré que toutes avaient « touché la cible ».

La production en série du missile est attendue en 2022.

Une fuite de rayonnement lors d’un accident militaire qui a fait deux morts et six blessés en 2019 a été considérée comme impliquant des tests sur le missile.

Les niveaux de rayonnement ont temporairement grimpé 20 fois au-dessus du niveau normal à Severodvinsk, une ville située à environ 29 kilomètres du site d’essais d’armes de Nyonoksa (Nenoksa), selon Greenpeace citant le ministère russe des Urgences.