La RUSSIE est sur le point de lancer ses nouveaux miss hypersoniques Zicron «imparables» «d’ici la fin de l’été», selon des sources bien informées.

On prétend que Vladimir Poutine considère l’arme mortelle comme son choix préféré pour cibler les villes américaines en cas de conflit nucléaire.

La Russie s'apprête à lancer un nouveau missile hypersonique « imparable » depuis son navire de guerre

Des sources affirment que Poutine considère l'arme comme son choix préféré pour cibler les villes américaines

L’arme, qui peut voler jusqu’à 6 100 mph, est considérée comme «capable d’anéantir une ville américaine» et devrait entrer en service l’année prochaine.

«Les tests du système de missile avec le missile hypersonique Zircon pour les navires de surface devraient être achevés d’ici la fin de l’été», selon une source à Spoutnik.

«Les tests seront menés à partir de la frégate amiral Gorshkov.

«Plusieurs tirs à la fois sur des cibles maritimes et terrestres sont prévus.»

Ils ont ajouté que le navire de guerre Gorshkov a été déplacé vers un port naval secret de la mer Blanche, Severodvinsk, avant les essais finaux.

Des vidéos montrent que des tests de Zircon ont été effectués à partir du navire au cours de l’année écoulée, ce qui, selon les Russes, a été un succès, bien que peu de détails aient émergé.

Le Sun a précédemment rapporté que des traînées étaient en cours pour les missiles depuis un certain temps, avec un «total de quatre lancements» en mars.

Selon des sources, tous les missiles en procès «ont frappé la cible».

Les rapports suggèrent maintenant que les problèmes dans les nouveaux sous-marins de quatrième génération – qui devraient porter l’arme dévastatrice – sont la seule chose qui empêche l’opération de progresser.





Le navire de guerre le plus «dangereux et insaisissable» au monde – le Kazan de classe Yasen-M – est entré en service ce mois-ci.

Cependant, un nouveau rapport réalisé par l’agence de presse officielle TASS suggère que le navire est plus bruyant que ses derniers rivaux britanniques, américains et français et qu’il manque également de protection contre les torpilles contre un ennemi.

