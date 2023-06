Un haut général de l’armée russe a été tué en Ukraine lors du dernier coup porté à Vladimir Poutine.

Le major-général Sergey Goryachev, 52 ans, a été touché par un missile Storm Shadow à longue portée fourni par les Britanniques dans la région de Zaporizhzhia, selon des sources de guerre moscovites.

Le général de division Sergey Goryachev, 52 ans, a été tué en Ukraine 1 crédit : East2West

Il était chef d’état-major de la 35e armée interarmes russe et est l’un des au moins 11 généraux qui seraient morts pendant la guerre.

Goryachev aurait été tué aux côtés d’autres officiers supérieurs.

Le célèbre blogueur de guerre russe Anatoliy Shariy a déclaré que Goryachev avait été touché par un missile anglo-français Storm Shadow fourni par le Royaume-Uni.

Les missiles de croisière à lancement aérien Storm Shadow peuvent parcourir jusqu’à 600 mph et exploser des cibles jusqu’à 350 miles.

Cela signifie que les armes pourraient atteindre des cibles à portée maximale en seulement 35 minutes – parcourant près de la moitié de la longueur du Royaume-Uni.

Shariy a posté : « Un autre bonjour des Britanniques et des Français.

« Il n’est pas mort seul.

« Il n’y a aucune information dans les sources russes, donc nous verrons très probablement des détails dans les nécrologies.

« [But] avec lui, au moins huit officiers d’état-major sont morts, [and] plusieurs ont été blessés.

Il a dit que Gorbatchev est mort sur le Vremievsky Ledge dans la région de Zaproizhzhia.

L’expert ukrainien Mikhail Zhirokhov a déclaré à Nastoyashchee Vremya que le général était mort samedi lors d’une frappe différente dans une autre région, Kherson, contre un QG militaire en Ukraine occupée.

Il a affirmé que c’était un coup dur pour la Russie.

Zhirokhov a déclaré: «Habituellement, à côté d’un général [there are] colonels, lieutenants-colonels, majors, qui assurent les activités du quartier général [who] mourir.

« Par conséquent, une telle attaque contre le poste de commandement de la 35e armée devant un grand [Ukrainian] offensive est une tentative très sérieuse de succès.

Des photos de l’époque montraient un bâtiment en feu près d’Henichesk sur la flèche d’Arabat, près de la Crimée annexée.

Plus tôt, il a été révélé qu’un des principaux amis du Kremlin du vice-Premier ministre adjoint de Poutine, Denis Manturov, 54 ans, était parti quelques minutes avant la grève.

L’installation aurait été visitée par Poutine en avril lors d’une rare visite du président dans la zone de guerre.

Ni les sources officielles russes ni ukrainiennes n’ont confirmé les circonstances de la mort annoncée du général.

Cela vient après que la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les troupes du pays avaient repris un total de sept villages de l’est de l’Ukraine au cours de la semaine dernière, de petits succès dans les premières phases d’une contre-offensive.

Les responsables russes n’ont pas confirmé ces gains ukrainiens, qui étaient impossibles à vérifier et pouvaient être annulés dans les va-et-vient de la guerre.

L’avancée ne représentait que de petits morceaux de territoire et a souligné la difficulté de la bataille à venir pour les forces ukrainiennes, qui devront se battre mètre par mètre pour regagner environ un cinquième de leur pays sous occupation russe.