Le « missile britannique Storm Shadow » frappe un pont entre la Crimée et le territoire russe

L’Ukraine a utilisé un missile Storm Shadow fourni par les Britanniques pour frapper un pont clé entre la Crimée et les parties russes de la région de Kherson en Ukraine, ont affirmé des sources pro-Moscou.

Vladimir Saldo, le gouverneur de Kherson nommé par la Russie, a déclaré que les missiles de croisière à longue portée Storm Shadow étaient susceptibles d’avoir été utilisés pour l’attaque, qui a endommagé la route sur le pont de Chongar. Aucune victime n’a été signalée.

La frappe intervient deux jours seulement après que le Kremlin a averti qu’il considérerait le Royaume-Uni comme un participant « à part entière » à la guerre en Ukraine si les missiles Storm Shadow frappaient la Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Les images montrent un grand trou dans le pont, révélant l’eau en dessous, ainsi que des gravats éparpillés sur la route. Le pont endommagé était toujours debout, mais l’étendue des dommages structurels internes n’était pas immédiatement claire.

Saldo a juré: « Il y aura bientôt une réponse très sérieuse. » Le gouverneur a décrit l’attaque comme « une autre action insensée ordonnée à Londres par le régime de Kiev ».

‘Cela ne résout rien pour les résultats de l’opération spéciale. Juste pour faire du mal », a ajouté Saldo.

Le gouverneur de Crimée, Sergey Aksyonov, a déclaré que des spécialistes examinaient le site pour déterminer quand le trafic sur le pont, qui relie la Crimée aux parties russes de Kherson et Zaporizhzhia, pourrait reprendre.

Le point de passage est le lien le plus proche entre la Crimée et Melitopol et constitue une voie d’approvisionnement clé pour les forces de Vladimir Poutine vers la péninsule contestée, et vice-versa.

Un rapport russe a fait référence au « bombardement barbare d’objets civils » en décrivant l’attaque du pont.

Le suprémo par intérim nommé par Moscou de la région envahie de Kherson, Vladimir Saldo, a déclaré: «Selon une évaluation préliminaire, des missiles britanniques Storm Shadow ont été utilisés. La chaussée des ponts a été endommagée. Il n’y a pas de victimes humaines.

La communication entre la Crimée et la région de Kherson continue de fonctionner via une voie de secours, a-t-il déclaré.

Alexander Kots, correspondant militaire du journal Komsomolskaya Pravda a déclaré : « L’ennemi a commencé à couper la Crimée de la région de Kherson.

‘Storm Shadow frappe des missiles [have been made] sur le pont de Chongar – l’un des isthmes reliant la péninsule au continent.’

Il considérait l’attaque comme la preuve que la Grande-Bretagne était désormais directement impliquée dans le conflit.

Cela devrait entraîner « des frappes immédiates contre les centres de décision sur le territoire de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Cela survient deux jours après que le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a averti le Royaume-Uni et les États-Unis qu’ils seraient considérés comme des participants « à part entière » à la guerre en Ukraine si les missiles Storm Shadow et HIMARS étaient utilisés pour atteindre des cibles en Russie ou en Crimée.

Choïgou a averti qu’il ciblerait les « centres de décision » en Ukraine, ce qui implique qu’il prévoit d’ordonner à son armée de cibler Volodymyr Zelensky et ses chefs de gouvernement à Kiev.

Les analystes ont déclaré que le Storm Shadow à longue portée (exposé au musée de la RAF) avait changé la donne pour les Ukrainiens alors que Kiev lançait sa contre-offensive. Les missiles Storm Shadow, précis au-delà de 150 miles, permettent aux forces ukrainiennes de frapper plus profondément dans le territoire sous contrôle russe que ce n’était le cas auparavant

Choïgou a déclaré mardi: « Selon nos informations, la direction des forces armées ukrainiennes envisage de lancer des frappes sur le territoire de la Fédération de Russie, y compris la Crimée, avec des missiles HIMARS et Storm Shadow ».

« L’utilisation de ces missiles en dehors de la zone de l’opération militaire spéciale signifierait une implication à part entière des États-Unis et du Royaume-Uni dans le conflit entraînant des frappes immédiates sur les centres de décision en Ukraine. »

Son affirmation selon laquelle la Crimée fait partie de la Russie est contestée par l’Occident – ​​et le droit international – qui la considère comme ukrainienne.

La Russie est secouée par la puissance et la précision du Storm Shadow avec une portée de 155 miles, qui a été tiré par des avions de guerre ukrainiens Su-24.

« Le régime de Kiev emploie un grand nombre d’armes occidentales et de formations d’élite dont le personnel a été formé par des spécialistes de l’OTAN », a déclaré Choïgou au collège du ministère russe de la Défense plus tôt cette semaine.

Un graphique montrant comment les Storm Shadow Missiles fonctionnent sur le champ de bataille

Les systèmes HIMARS fabriqués aux États-Unis (photo) ont également changé la donne, permettant à l’Ukraine de frapper plus profondément dans le territoire sous contrôle russe et de repousser les lignes de front.

Jusqu’à présent, l’Ukraine a utilisé Storm Shadow à longue portée fourni par les Britanniques et HIMARS fourni par les États-Unis pour atteindre des cibles dans les zones occupées par la Russie sur le continent ukrainien, à l’exclusion de la Crimée.

Au moins un général et un colonel russes ont été tués lors d’attaques ukrainiennes à l’aide du missile britannique Storm Shadow.

Le colonel Sergei Postovalov, 53 ans, a été mortellement blessé lors d’une frappe le 10 juin qui a touché un poste de commandement russe près d’Henichesk quelques minutes après la visite du vice-premier ministre de Poutine, Denis Manturov.

Poutine aurait visité le site en avril.

Postovalov était colonel dans les forces du ministère russe de l’Intérieur.

Sa mort fait suite au meurtre du major-général de l’armée russe Sergey Goryachev, 52 ans, lors d’une frappe dans la région annexée de Zaporizhzhia au début du mois – également considérée comme lors d’une attaque Storm Shadow menée par les forces ukrainiennes.

La semaine dernière, Yevgeny Balitsky, chef nommé par Moscou de la région occupée de Zaporizhzhia en Ukraine, a admis que les armes causent des « problèmes » et sont encore plus problématiques pour les armées du Kremlin que les systèmes HIMARS fournis par les États-Unis.

Ses paroles confirment l’impression que le Storm Shadow à longue portée a changé la donne pour les Ukrainiens alors que Kiev lance sa contre-offensive.

« Ils nous causent certainement des problèmes avec leurs missiles, je dois dire, en particulier Storm Shadow », a déclaré Balitsky.

‘Nous avons en quelque sorte appris à abattre [US-supplied] HIMARS.

Mais le [British-supplied] Ceux de l’ombre sont encore plus difficiles. Ils arrivent, et ont un plus grand rayon. C’est donc un problème pour nous.

« En fait, notre défense aérienne a du mal avec [Storm Shadow].

« Il les abat, mais il n’y a que 50% de chances que les missiles soient abattus. »

Le colonel Sergei Postovalov, 53 ans (photo), a été mortellement blessé lors d’une frappe du 10 juin qui a frappé un poste de commandement russe près d’Henichesk quelques minutes après la visite du vice-Premier ministre de Poutine, Denis Manturov.

La menace de Shoigu est venue alors que la Russie a admis aujourd’hui qu’elle avait perdu un autre colonel lors d’une précédente frappe de Storm Shadow près de la Crimée, sur l’Arabat Spit (photo)

Il a ajouté: «Sur quatre, trois nous sont récemment parvenus.

«Parfois, deux le font. Le missile est moderne, même s’il n’est pas le plus récent, mais il est assez rapide, il vole correctement. Je veux dire, à différentes vitesses, à différentes altitudes, en changeant de mode, donc ce n’est pas facile d’abattre.

La Grande-Bretagne a annoncé la fourniture de Storm Shadows de conception anglo-française à l’Ukraine le 11 mai, répondant à une demande de longue date de Kiev pour des missiles à longue portée pour aider à défendre leur territoire contre les armées d’invasion de Poutine.

Storm Shadows a également frappé les villes portuaires occupées Berdiansk et Marioupol sur la mer d’Azov, selon des informations. Et les missiles de 2,2 millions de livres sterling par unité ont été utilisés pour cibler Lougansk dans le Donbass occupé.

Les missiles au sol guidés par GPS avec une ogive de 450 kg ont une portée d’environ 155 milles. Les missiles permettent aux forces ukrainiennes de frapper plus profondément dans le territoire sous contrôle russe qu’il n’était possible auparavant.

Storm Shadow est un missile de croisière à lancement aérien à longue portée et à faible observation développé depuis 1994 par Matra et British Aerospace, et maintenant fabriqué par MBDA.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, avait précédemment confirmé que les missiles avaient été utilisés par l’Ukraine le 18 mai, mais a refusé de donner plus de détails.

Il a déclaré que les missiles donnaient aux Ukrainiens la possibilité de frapper les centres de commandement et de contrôle russes qui avaient été déplacés plus loin derrière la ligne de front pour les maintenir hors de portée des systèmes d’artillerie de roquettes que l’Occident avait fournis à Kiev.

L’Ukraine est le seul pays à être publiquement approvisionné en ces missiles par le Royaume-Uni.