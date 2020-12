Quand il pleut, il pleut pour Steve Bruce.

Après l’échec de la prise de contrôle saoudienne et une épidémie de Covid, l’année de Newcastle a atteint un nouveau creux dans l’ouest de Londres humide la nuit dernière alors que le championnat Brentford les a éliminés de la Coupe Carabao.

Et le but gagnant de Josh DaSilva est intervenu juste après que Bruce, souvent critiqué pour ses tactiques négatives, ait jeté sur deux attaquants cherchant à atteindre la première demi-finale du club en 15 ans.

Seul un autre arrêt tardif de Karl Darlow a arrêté l’ancien attaquant de Newcastle, Ivan Toney, marquant une seconde méritée pour mettre le couvercle en fer blanc sur l’horrible soirée de Toon.

Mais c’était une réflexion sur les deux clubs que la victoire de Brentford ne constitue pas vraiment un choc.

Même Thomas Frank a fait six changements et a commencé avec deux de ses meilleurs joueurs – Toney et Bryan Mbeumo – sur le banc.

Les abeilles bourdonnantes atteignent la première demi-finale majeure de leurs 131 ans d’histoire en battant une quatrième équipe de Premier League dans cette compétition pour prolonger leur invaincu à 14 matchs.

L’équipe élégante de Thomas Frank était à 90 minutes de passer sa première saison dans le nouveau Community Stadium dans l’élite avant de perdre la finale des séries éliminatoires contre Fulham.