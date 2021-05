Le miracle trois de LeBron James remporte la place des Lakers en séries éliminatoires après une compétition passionnante contre Steph Curry et Warriors | Nouvelles de la NBA

À la mi-temps, les Golden State Warriors avaient amassé une avance de 13 points, LeBron James et Anthony Davis avaient du mal à frapper des coups, et pour tout le monde, il semblait que l’impensable était sur le point de se produire.

Puis, juste comme ça, les Lakers de Los Angeles sont revenus en force et ce jeu Play-In, hypnotisé dans les cieux, a commencé à être à la hauteur de sa facturation impossible.

















3:25



Faits saillants des Golden State Warriors contre les Lakers de Los Angeles lors du tournoi NBA Play-In.



Il a fallu une minute au quatrième quart aux Lakers pour gagner leur première avance de la soirée. D’allers-retours, tout allait à partir de là, car chaque fois qu’ils semblaient prêts à se retirer à Phoenix pour une série de premier tour contre les Suns, Golden State répondait.

Eh bien, Steph Curry répondrait, frappant trois glaces après trois glacées. À trois minutes de la fin, il a dansé à travers deux défenseurs dans la voie, a frappé un flotteur et a donné aux Warriors une avance de trois points. L’élan était à nouveau avec eux.

À une minute de la fin et les Lakers en possession, Kentavious Caldwell-Pope s’est retrouvé coincé sous le panier sur un jeu cassé. 100-100 sur le tableau de bord, secondes expirant sur le chronomètre des tirs et la défense rotative des guerriers se rapprochant, coupant toutes les voies de dépassement disponibles.

Sauf un.

Entre LeBron James, fraîchement sorti de la cabine téléphonique, les verres tranquillement jetés, une main levée appelant le ballon et la cape flottant dans la brise.

















0:22



LeBron James a marqué les trois victoires à moins d’une minute de la fin alors que les Lakers de Los Angeles réservaient leur place aux Playoffs de la NBA



103-100. Les derniers points du jeu.

Environ une minute plus tôt, James avait été victime d’une faute sous la jante par Draymond Green, dont la tentative de blocage a fini par se connecter avec le visage du MVP en titre des Finales.

Comme tout acteur avec un grand sens de l’occasion, du timing et du drame, ou tout simplement un basketteur à la recherche d’une faute flagrante sur un adversaire, James a quitté le terrain et s’est assuré qu’il prenait son temps pour revenir.

Il s’assit et plissa les yeux pendant qu’un membre du personnel des Lakers pressait soigneusement quelques gouttes de collyre dans la zone touchée. Finalement, trébuchant sur le sol et marmonnant quelque chose aux arbitres à propos de ne pas pouvoir voir, il a lancé le premier lancer franc.

À la seconde, il a claqué sur le rebord, peut-être juste pour vraiment convaincre.

Image:

LeBron James frappe un profond trois points sur Steph Curry avec une minute restante au quatrième quart et seulement 00,8 secondes sur le chronomètre des tirs



« Après que le doigt de Draymond soit entré dans mon œil, je voyais trois jantes là-bas. Je visais juste celle du milieu », a déclaré James après le match, expliquant que sa plus longue marque de la saison (34 pieds) et son plus long coup de feu. dans les trois dernières minutes qu’il a jamais frappé dans sa carrière était un peu un hasard.

















1:07



LeBron James a récolté 22 points, 10 passes et 11 rebonds alors que les Lakers de Los Angeles ont assuré leur place dans les Playoffs de la NBA.



Curry, qui le regarda voler au-dessus de sa tête, une expression d’incrédulité gravée sur son visage, était plus élogieux dans son évaluation.

« Les grands joueurs de tous les temps font de superbes coups. » Tu peux le redire, Steph.

C’est une défaite difficile à subir pour les Warriors qui ont fait tant de bonnes choses pendant une si grande partie du match, mais qui doivent maintenant accueillir les Memphis Grizzlies dans un match de victoire ou de retour à domicile vendredi soir, une série éliminatoire contre la tête de série Utah Jazz en jeu.

Andrew Wiggins a vigoureusement gardé James et a donné aussi bien qu’il a obtenu à l’extrémité opposée, frappant même le « roi » avec un sauteur à recul tournant juste au visage.

Draymond Green était une force grouillante et malveillante sur le côté défensif, hantant chaque pas d’Anthony Davis pendant de longues périodes. Finalement, AD a commencé à se mettre en route, la passion de Green a dit et les fautes ont commencé à s’additionner. Mais ne vous y trompez pas, cette avance dominante à la mi-temps était due à son énergie écrasante, captivante de rêves et gonflant la poitrine sous son propre panier.

les Lakers de Los Angeles Points Rebonds Aide Anthony Davis 25 12 2 James Lebron 22 11 dix Alex Caruso 14 3 2 Kentavious Caldwell-Pope dix 3 2 Dennis Schroder 12 3 5

Pour les Lakers, la différence en seconde période se résumait à deux choses: la propension de Golden State à des chiffres d’affaires coûteux et l’impact d’Alex Caruso, Kyle Kuzma et Wesley Matthews sur le banc. Ces trois ont fait des ravages et Golden State n’avait rien à égaler chaque fois que Curry était assis.

Caruso et Kuzma ont été les héros méconnus de la saison des Lakers et ont été de loin les interprètes les plus constants de l’équipe pendant les longues absences de James et Davis.

Guerriers de l’État d’or Points Rebonds Aide Andrew Wiggins 21 3 2 Vert Draymond 2 9 8 Kevon Looney 6 13 1 Kent Bazemore dix 4 1 Steph Curry 37 7 3

Défensivement, Caruso rassemble tout pour Los Angeles et a joué un rôle crucial dans la traque de Curry quand il est devenu évident que Dennis Schroder n’était pas à la hauteur. Il ne fera peut-être pas équipe, mais il mérite certainement la considération de All-Defence.

Kuzma, quant à lui, a chassé les rebonds comme si sa vie en dépendait et a fait plusieurs lectures intelligentes en attaque quand cela importait.

Puis il y a eu Matthews. Le gardien vétéran a été acquis en tant qu’agent libre uniquement en raison de sa ténacité et ce soir a prouvé pourquoi. Il a joué 14 minutes, n’a frappé qu’un seul coup – un énorme trois points pour réduire l’écart sur les Warriors – mais était de +17 dans ces minutes, en grande partie grâce à son énergie, son dynamisme et son QI de basket-ball.

Il a également escroqué les arbitres dans une faute offensive décisive sur Green quelques instants avant le vainqueur de James.

Les arbitres ont soufflé pour un écran en mouvement qui ne bougeait pas, une illusion d’optique de la part de Matthews, alors les Lakers ont récupéré le ballon et ont pris une avance de deux points. Cela ne fera pas la une des journaux, mais parfois, ce sont ces jeux d’arts sombres et calmes qui gagnent des matchs. De toute évidence, le Hail Mary de 34 pieds aide.

Image:

Les deux anciens MVP ont partagé un moment après la victoire serrée 103-100 des Lakers de Los Angeles contre les Golden State Warriors



Les Lakers doivent maintenant se reposer et se regrouper avant ce qui sera une série de premier tour extrêmement difficile contre Chris Paul, Devin Booker et les Phoenix Suns. Frank Vogel ferait bien de réfléchir à sa rotation également, le centre partant Andre Drummond étant inefficace et Davis infiniment meilleur chaque fois qu’il joue le 5.

Pour les guerriers, il n’y aura tout simplement pas de temps. Un match revanche avec les Memphis Grizzlies aura lieu vendredi soir, le vainqueur s’avançant pour affronter la tête de série Utah Jazz et le perdant faisant ses valises pour des vacances tôt.

Il y a quelques semaines, LeBron James a déclaré que quiconque organisait le tournoi Play-In avait besoin d’être renvoyé. Sur la base de la diffusion de ce soir, je ne pourrais pas être plus en désaccord.