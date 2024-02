Le miracle finlandais : comment le pays a réduit de moitié son taux de suicide – et sauvé d’innombrables vies | Finlande

«Maintenant, il est mort», dit la voix de sa mère au téléphone. Jaakko Teittinen comprit instantanément que ce qu’il craignait depuis des années était arrivé : son frère aîné, Tuomas, s’était suicidé. Il avait 33 ans.

Sous le choc, Jaakko a quitté son travail pour rejoindre sa mère à Linnanmäki, un parc à thème à Helsinki, où elle passait la journée avec les deux enfants de Tuomas, qui vivaient en famille d’accueil et n’avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. Pendant que sa mère commençait à prendre des dispositions, il partait en manège avec les enfants de son frère, essayant de ne pas révéler ce qu’il avait en tête.

«Je le savais, mais les enfants ne le savaient pas», déclare Jaakko, se souvenant des événements tragiques du 29 juillet 2009, par une matinée glaciale d’hiver à Helsinki. Nous sommes à Surunauha ry (traduction : « ruban de deuil »), un organisme de bienfaisance de soutien par les pairs pour ceux qui ont perdu un être cher par suicide, où il fait désormais du bénévolat. Ses yeux se tournent vers le plafond, sa voix se serre. «C’était vraiment surréaliste. C’est à peu près tout ce dont je me souviens de cette journée.

Tuomas et Jaakko ensemble.

La famille pensait que Tuomas, qui avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire 11 ans auparavant et avait des antécédents de tentatives de suicide, était toujours à l’hôpital, où ils l’avaient emmené, suicidaire, quelques jours plus tôt. Mais il s’est avéré plus tard qu’il avait convaincu le personnel médical qu’il allait bien et qu’il avait réussi à obtenir son congé sans que la famille en soit informée.

Les frères écoutaient de la musique ensemble – principalement du rock progressif, ils aimaient Pink Floyd – et malgré l’ombre que la maladie mentale jetait sur la vie de Tuomas, il avait un sens de l’humour brillant. “Il était drôle, intelligent, il était en bonne compagnie”, dit Jaakko. “J’allais chez lui et nous écoutions de la musique, beaucoup de musique.”

“Être public est important pour moi” … Jaakko Teittinen. Photographie : Maija Astikainen/The Guardian

Après avoir suivi une thérapie depuis une quinzaine d’années, Jaakko est inhabituellement ouvert sur ses expériences. “Il n’y a pas de grand secret derrière cela”, dit-il. “Bien sûr, c’est difficile à accepter.” Porter seul un tel traumatisme était un énorme fardeau, et en en parlant, il espère aider les autres à partager leurs expériences. « Être public est important pour moi. »

Bien qu’elle soit aujourd’hui plus communément qualifiée de « pays le plus heureux du monde », la Finlande n’était que relativement récemment connue pour avoir l’un des taux de suicide les plus élevés au monde. Mais au cours des trois dernières décennies, le pays a réduit de moitié le nombre de suicides grâce à une série d’initiatives et d’interventions nationales.

«Nous sommes en 1990», explique Timo Partonen, professeur-chercheur à l’Université Institut finlandais pour la santé et le bien-être (THL), désignant un graphique sur son ordinateur portable. « Ce fut l’année la plus sombre de l’histoire de la Finlande en matière de mortalité par suicide. » Cette année-là, la Finlande a enregistré 1 512 décès par suicide, selon le THL, sur une population alors d’un peu moins de 5 millions d’habitants. En revanche, en 2022, la Finlande a enregistré 740 suicides, sur une population de 5,6 millions d’habitants, ce qui correspond davantage (bien que légèrement supérieur) à la moyenne de l’UE. Mais la trajectoire n’a pas été rectiligne. “Il y a certaines années où ça monte un peu, puis l’année suivante ça descend un peu, puis ça descend, ça descend, ça descend, puis ça s’arrête à nouveau”, dit Partonen. “Mais bien sûr, nous voulons avoir de meilleurs taux, donc des taux plus bas.”

Parmi les initiatives reconnues pour avoir contribué à ce changement figure le projet national de prévention du suicide, qui s’est déroulé entre 1986 et 1996 et a réduit la mortalité par suicide de 13 %. Partonen attribue le succès de ce programme à l’amélioration des soins du trouble dépressif, à une détection plus rapide et plus précoce et à l’avènement de meilleurs traitements. Des lignes directrices sur les meilleures pratiques ont également été présentées sur la manière de traiter d’autres troubles psychiatriques, notamment l’abus d’alcool et les troubles de la personnalité. Même si ces mesures ont eu un impact positif, Partonen affirme que de nombreux patients ne reçoivent toujours aucune aide parce qu’ils ne la demandent pas ou parce que leur traitement est interrompu.

Mais le THL espère contribuer à faire évoluer les chiffres, qui ont stagné ces dernières années, avec un nouveau projet de prévention s’étendant de 2020 à 2030. Son objectif est de réduire encore davantage les taux de suicide, en partie en améliorant l’éducation du public, des journalistes et des prestataires de soins de santé.

Alors que l’obscurité se rapproche déjà dans les rues d’Helsinki couvertes de neige et de glace, même si c’est encore l’après-midi, je demande Partonen si la position géographique et les conditions météorologiques de la Finlande jouent un rôle. Mais, dit-il, les données suggèrent que ce ne sont pas des facteurs. « En fait, c’est en hiver que le nombre de suicides est le plus bas : décembre, janvier et février. » On ne sait pas pourquoi, mais ils ont tendance à culminer au printemps et au début de l’été. « Il peut y avoir un certain impact sur l’environnement, sous forme de température, par exemple, ou d’exposition à la lumière. Les gens savent donc que s’ils sont déprimés depuis des mois, voire des années, le printemps est généralement la période la plus difficile pour eux.

Le phénomène, dit-il, est universel, avec des schémas similaires trouvés dans les hémisphères sud et nord, ainsi que dans la culture orientale et occidentale. « Si vous êtes déprimé, votre cerveau et votre corps réagissent différemment à l’augmentation de l’exposition au soleil. Cela peut vous faire souffrir davantage d’insomnie, par exemple. Vous devenez plus agité, anxieux, donc le niveau d’anxiété augmente et cela peut aggraver votre dépression. Le pire résultat de ces conditions, pour une personne dont les capacités d’adaptation, le traitement ou le soutien sont insuffisants, pourrait alors être le suicide.

Après deux tentatives de suicide alors qu’il était jeune enfant, alors que Veli-Matti Vuorenmaa était adolescent, il avait appris à enterrer ses sentiments. Penser aux abus sexuels qu’il avait subis le mettait en colère et, à part essayer de plaisanter sur le suicide avec des amis, il n’y avait personne à qui parler de ce qu’il ressentait. Il était seul.

« Au début, c’était l’enfer, tout simplement », raconte l’étudiant de 33 ans. « Mais parfois, eh bien, j’oubliais les souvenirs les plus douloureux de ma vie. Donc c’est devenu plus facile, mais je ne me suis jamais vraiment senti bien à l’intérieur.

Au cours des deux décennies suivantes, Vuorenmaa a continué dans la même veine, supprimant tout souvenir traumatisant et avançant dans la vie. Mais en 2020, les pensées suicidaires sont revenues après avoir été déclenchées lors d’un cours d’études sociales à l’université. L’enseignant a expliqué qu’environ 80 % des agressions sexuelles ne sont pas signalées. “Et j’ai réalisé : ‘Oh merde, c’est moi.'”

Pendant six mois, il a continué à ne pas parler, avant de demander de l’aide à son centre de santé universitaire. Même si cela a un peu aidé, dit-il, les pensées ne disparaissaient pas et, en octobre suivant, Vuorenmaa a de nouveau tenté de se suicider. Heureusement, il n’a pas réussi et, plus tard dans la même semaine, il s’est rendu pour la première fois au centre de prévention du suicide Mieli à Helsinki, où, grâce à Linity, une méthode spécifiquement destinée aux personnes qui ont tenté de se suicider, il a fait les premiers pas vers récupération.

La première séance a été filmée, ce qui lui a permis d’acquérir une perspective à laquelle il n’avait pas eu accès auparavant. «Cela m’a vraiment permis de me voir tel que j’étais», dit-il. « Que j’avais besoin d’être sauvé. C’est à peu près la meilleure façon de le dire. Cette courte intervention, suivie de deux ans de thérapie, a, dit-il, « amené mon esprit à un état où je pourrais être moi-même à 100 % pour la première fois de ma vie ».

Vuorenmaa a été tellement marqué par ses expériences à Mieli, une ONG qui vient en aide aux personnes qui ont tenté de se suicider et qui gère une ligne d’assistance téléphonique d’urgence 24 heures sur 24, qu’il y effectue désormais un stage et souhaite faire carrière dans l’aide aux enfants et aux jeunes. . Il aimerait voir la technique Linity (également connue sous le nom de Programme d’intervention courte contre les tentatives de suicide, ou Assip) mise en œuvre plus largement.

Même si le cours Linity était gratuit, la thérapie avait un coût (environ 55 € (47 £) par séance) et il a eu la chance de trouver rapidement un thérapeute. La pénurie de thérapeutes en Finlande est telle qu’il faut parfois des mois pour en trouver un.

Harri Sihvola, 59 ans, qui forme des professionnels et d’autres personnes à la prévention du suicide pour Mieli, y compris le cours Linity, a été témoin de la transformation des attitudes à l’égard du suicide dans son pays. Même si cela reste un sujet tabou pour de nombreuses personnes âgées, la situation actuelle est radicalement différente de celle où il a grandi à Kuopio, dans l’est de la Finlande, et où il travaillait à Helsinki comme travailleur social dans les années 90.

Harri Sihvola (à gauche), avec la directrice des services de crise Sanna Vesinkansa, au centre de crise Mieli à Helsinki. Photographie : Maija Astikainen/The Guardian

Sihvola est parlé doucement mais direct. « Mon père est né en 1943 et il connaît probablement entre cinq et quinze personnes de son âge qui se sont suicidées », dit-il. Même si cette pratique était moins répandue lorsque Sihvola était enfant, il n’avait que six ans lorsque le mari de sa tante s’est suicidé. “C’était la première fois que je faisais face au mot ‘suicide’.”

Il avait 15 ans lorsque la première personne de son âge s’est suicidée. “Et lorsque l’âge adulte approchait – 16, 17, 18 ans – c’était une personne ou deux par an.” À l’âge de 25 ans, il a perdu un ami proche par suicide. “[For a] Je suis une personne née en 1964 et qui a vécu sa jeunesse dans l’est de la Finlande. Je pense que je suis assez typique de cette tranche d’âge », dit-il.

Une culture de consommation excessive d’alcool était alors un facteur important, dit-il. « Notre taux de suicide a diminué au même rythme que notre consommation d’alcool. C’est donc fortement lié. Et maintenant, quand, surtout les jeunes, [people] ne buvez plus beaucoup, bien sûr, il n’y a pas beaucoup de suicides.

Mais parmi les groupes les plus vulnérables figurent désormais les jeunes femmes : les tentatives de suicide chez les 14-25 ans se multiplient. La proportion la plus élevée de tentatives concerne toujours les hommes d’âge moyen, mais la composition globale s’est considérablement modifiée en faveur des femmes. Dans les années 90, 80 % de tous les suicides impliquaient des hommes ; aujourd’hui, chez les moins de 25 ans, c’est 60 %. Sihvola dit que cela pourrait être dû au fait que « les polarités stéréotypées entre hommes et femmes ont été atténuées ».

Le nombre de suicides chez les moins de 14 ans a également augmenté, passant de presque…