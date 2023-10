Le miracle de l’école à la maison dans le nord-ouest du Pacifique : « Rien n’est impossible à Dieu »

Le paysage de Vancouver, dans l’État de Washington, de l’autre côté du fleuve Columbia depuis Portland, est tout simplement magnifique, un cadre très approprié pour ce qui se passe ici. « Toute cette histoire est vraiment une histoire de miracle », a déclaré Heidi St. John à CBN News.

Heidi et son mari Jay ont fondé le Homeschool Resource Centre dans cette région il y a vingt ans. Ce qui a commencé comme un petit et humble ministère d’enseignement à domicile s’est désormais étendu à deux sites grâce à une demande en plein essor.

« Dieu n’a cessé de nous dire ‘avancez avec foi et j’apporterai les gens et les ressources' », a déclaré Jay St. John. « Il a fait ça. »

Il ne fait aucun doute que Dieu a délivré. Lorsque le COVID a frappé, les parents et leurs enfants se sont précipités vers le centre d’enseignement à domicile, ce qui a presque quadruplé sa taille. Le nouveau bâtiment nécessaire pour répondre à la demande comportait un prix élevé que seul Dieu pouvait payer.

« Nous n’avions pas 16 millions de dollars », explique Heidi St. John. « Nous l’avons donc apporté au Seigneur. Et à un moment donné, en fait à plusieurs moments du chemin, nous avons amené des familles ici pour prier pour le bâtiment… des gens parcouraient le périmètre de ce bâtiment, posant leurs mains sur les briques, et en disant simplement : Père, tu vois ce qui arrive à tes enfants, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton aide.

Dieu s’est montré puissant avec suffisamment d’argent pour couvrir tous les coûts afin qu’ils puissent avancer sans dettes. « Rien n’est impossible à Dieu », s’exclame Heidi St. John.

Jusqu’à présent, le miracle a conduit à des centaines d’étudiants ; près de 200 parents-enseignants, dont certains ont perdu leur emploi pendant le Covid ; un immense auditorium, un café et une librairie ; et bien sûr quelques centaines de salles de classe avec tout, des bases au travail du bois et à la danse.

Au lieu d’une école ordinaire, il s’agit plutôt d’un modèle plus récent et plus grand d’une coopérative d’enseignement à domicile. Il s’agit de faire correspondre les intérêts des enfants avec l’expertise pédagogique des parents afin que les élèves puissent vivre davantage de « moments lumineux ». En fin de compte, c’est une question de communauté. « Lorsque vous êtes entouré de personnes qui partagent le même état d’esprit que vous, cela vous enhardit et vous fait valider que je ne suis pas seule », déclare Haley Choate, directrice du personnel du Firmly Planted Homeschool Resource Center.

Alors pourquoi ce miracle de l’école à la maison était-il nécessaire en premier lieu ? La culture d’aujourd’hui, en particulier dans le nord-ouest du Pacifique, est le principal catalyseur et les étudiants comprennent ce qui se passe.

« Le système scolaire public traverse une période très difficile en ce moment », déclare Saylor St. John, étudiant. « Ils enseignent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et des choses qu’on ne devrait pas enseigner aux enfants. »

Les chiffres confirment cette inquiétude. Dans l’ensemble, les Américains perdent confiance dans les écoles publiques. Un sondage Gallup révèle que 26 % seulement des Américains ont une grande confiance en eux. Un autre sondage montre que près de la moitié des parents qui scolarisent leurs enfants à la maison pensent que les systèmes scolaires publics sont trop influencés par les points de vue libéraux et de la culture éveillée.

« Vous n’emballeriez jamais un sac-repas à votre enfant et ne l’enverriez jamais sur les lignes de front d’une guerre littérale, vous ne feriez jamais cela », a déclaré Heidi St. John à CBN News. « Pourtant, chaque jour, nous donnons des paniers-repas à des centaines de milliers d’étudiants, nous leur tapotons la tête, nous les mettons dans de petits bus scolaires jaunes et ils les emmènent en première ligne de la guerre culturelle. »

Les parents chrétiens conservateurs, ici dans l’État de Washington, comprennent les enjeux. « S’ils parviennent à gagner le cœur et l’esprit des enfants, ils pourront alors diriger le pays », déclare Carlene McKinley, administratrice du Homeschool Resource Center. « Nous avons déjà vu des années d’endoctrinement. »

Les St. Johns savent pertinemment que le plongeon de l’école à la maison peut être intimidant.

« J’étais la maman qui se disait : ‘Quelle femme sensée voudrait rester à la maison avec ses enfants pendant 18 ans quand un bus jaune arrive et les emmène gratuitement, n’est-ce pas ?' », se souvient Heidi St. John.

Mais elle et son mari ont vu à ce moment-là l’effet sur leur enfant, ce qui a conduit Heidi à prier et à discuter avec son mari au milieu de la nuit.

« Je me penche en quelque sorte sur lui, vous savez, ‘Réveillez-vous, réveillez-vous’, et il s’est réveillé. J’ai dit : ‘Que penseriez-vous si nous scolarisions nos enfants à la maison ?’ Tu te souviens de ce que tu as dit ? » dit-elle en regardant son mari.

Il s’en souvient très bien. « Qui es-tu et qu’as-tu fait de ma femme ? » » dit Jay St. John alors qu’ils rient ensemble.

Mais blague à part, c’est un chemin difficile. « C’est une entreprise difficile, nous savons que c’est difficile », a déclaré Jay à CBN News. « Mais tout ce qui a de la valeur coûte quelque chose, et donc si c’était facile, cela n’aurait probablement pas de valeur. »

Les parents d’élèves des écoles publiques s’inquiètent certainement de ce que vivent leurs enfants entre ces quatre murs, alors il existe peut-être d’autres moyens de mener le bon combat. Certains voudront peut-être faire du bénévolat à la PTA ou se présenter à un conseil scolaire pour essayer de faire une différence dans le monde laïc.

« Oui, nous préconisons que les gens fassent partie du conseil scolaire », dit Jay. « Nous préconisons que les chrétiens enseignent dans les écoles publiques. Nous ne voyons tout simplement pas comment cela pourrait être sauvé. »

Ils espèrent que ce modèle qu’ils ont créé ici dans le nord-ouest du Pacifique sera la voie à suivre dans tout le pays. « Absolument », dit Jay. « Nous sommes contactés chaque semaine par des personnes qui nous demandent comment faire ce que vous faites ? »

Ce qu’ils font, c’est donner aux parents et aux enfants une bouée de sauvetage. « Nous construisons l’Arche de Noé, l’arche éducative de Noé », explique Heidi St. John. « Nous disons qu’il faut sortir des eaux du réveil. Sortir de ces écoles brisées… Si Dieu peut le faire ici, dans le nord-ouest du Pacifique, alors il peut le faire n’importe où. »

Pour ceux qui souhaitent faire l’école à la maison et bâtir une communauté, les St. John’s ont construit un prototype de ce qui peut arriver et de la manière dont Dieu peut agir.