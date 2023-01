Le minuscule satellite appelé Mario envoie un message extrêmement Mario sur Terre

Le Film Mario basé sur le jeu Super Mario Bros. arrive en avril. C’est zonte. Mais avez-vous entendu parler de Mario dans l’espace ?

Mario – abréviation de Measurement of Actuator Response and Impedance on Orbit – est un satellite de la taille d’un pain de mie construit par l’Université du Michigan. Après sa mise en orbite le 29 décembre, le satellite a lancé un message important à la Terre: “C’est moi, Mario!”

Jeudi, le bureau de recherche du programme ISS de la NASA tweeté une vue du déploiement de Mario et a noté: “Il a rapidement envoyé une transmission faisant référence au célèbre slogan.”

“C’est moi, Mario!”🌟🍄🐢 La semaine dernière, CubeSat Launch Initiative de la NASA a déployé son 150e CubeSat ! Quatre CubeSats ont été libérés de la station, dont MARIO de l’Université du Michigan. Il a rapidement envoyé une transmission faisant référence au célèbre slogan. https://t.co/wPGAOeyYVw — Recherche ISS (@ISS_Research) 5 janvier 2023

La transmission était la façon dont le satellite faisait savoir à ses gestionnaires qu’il fonctionnait comme prévu et qu’il était capable de communiquer avec le sol.

“L’objectif de la mission est de caractériser les performances des actionneurs piézoélectriques et des systèmes de surveillance de la santé dans des conditions d’orbite terrestre basse”, a déclaré le Michigan Exploration Lab, qui fait partie du College of Engineering de l’université. dit dans un article de blog.

Mario est entré en orbite le 29 décembre avec sa sortie de la Station spatiale internationale. Le satellite fait partie de la NASA Initiative de lancement de CubeSat programme qui travaille avec des établissements d’enseignement “pour inspirer et développer la prochaine génération de scientifiques, d’ingénieurs et de technologues en offrant une opportunité unique de mener des recherches scientifiques et de développer / démontrer de nouvelles technologies dans l’espace”. Les CubeSats sont des satellites relativement petits et peu coûteux.

Le petit satellite ne collectera pas de pièces ou ne piétinera pas Goombas dans l’espace, mais il fait Super Mario Galaxie sentir juste un peu réel.