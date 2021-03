Le Minnesota signe un transfert gratuit de l’ancien attaquant de l’USMNT, Juan Agudelo

Juan Agudelo a joué la saison dernière avec l’Inter Miami CF. Shaun Clark / Getty Images

Le Minnesota United FC a ajouté mardi un attaquant indispensable pour un transfert gratuit en signant l’attaquant vétéran de la MLS et ancien joueur de l’USMNT Juan Agudelo pour un contrat d’un an.

La saison dernière, Agudelo, 28 ans, a disputé 14 matchs et marqué trois buts avec l’Inter Miami CF de la MLS. Avant cela, il a joué la majeure partie de sa carrière en MLS avec la New England Revolution, marquant 35 buts en 156 matchs de saison régulière.

« Le truc fou de Juan [Agudelo] c’est que vous oubliez qu’il n’a que 28 ans. Il semble exister depuis des années et je retourne à Juan, depuis le début d’Orlando « , a déclaré l’entraîneur du Minnesota United, Adrian Heath. » Il allait aller en Angleterre, Stoke City, et il essayait de faire passer la paperasse. Il est venu et a demandé s’il pouvait s’entraîner pendant une semaine.

« Six semaines plus tard, il s’entraînait toujours pour nous, donc nous avons un petit lien là-bas. Nous pensons juste qu’il va être un autre joueur vraiment précieux pour ce qui va être une autre année vraiment mouvementée avec le programme condensé du programme, et pour nous d’amener quelqu’un que nous savons peut jouer dans la MLS, jouer à trois ou quatre positions, il peut jouer au milieu, il peut jouer large à droite, large à gauche.

« Rien ne va l’effrayer. Il a eu un très bon impact l’an dernier quand il a joué pour l’Inter Miami. Je pense que c’est un très bon choix pour nous. »

Agudelo a commencé sa carrière professionnelle en 2010 en tant que joueur local pour les Red Bulls de New York, jouant ses deux premières saisons dans le New Jersey. Dans son temps avec le club, il a fait 33 apparitions en saison régulière, totalisant six buts et deux passes.

À l’échelle internationale, Agudelo a représenté les États-Unis à différents niveaux d’âge, après avoir déménagé aux États-Unis depuis la Colombie à l’âge de sept ans.

Il a fait des apparitions pour les équipes U17, U20 et U23 avant de gagner des commandes seniors.

Au total, Agudelo a remporté 28 apparitions seniors. Il a fait ses débuts lors d’un match contre l’Afrique du Sud en 2010 et a marqué le seul but du match, devenant à l’époque le plus jeune buteur du pays dans un match senior.