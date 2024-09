Le Minnesota, leader dans l’administration du WIC, célèbre 50 ans de soutien aux familles

Amy Vang et son fils discutent avec un employé du bureau WIC du comté de Ramsey lors d’une célébration du 50e anniversaire du programme WIC. Photo de Madison McVan/Minnesota Reformer.

Amy Vang se souvient qu’à l’âge de 5 ans, elle montait sur une balance et se faisait mesurer la taille dans un bureau de l’église Saint-Paul afin de bénéficier des prestations du Programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants, mieux connu sous le nom de WIC.

Aujourd’hui, 25 ans plus tard et mère de deux enfants, Vang utilise les prestations du WIC pour nourrir sa famille et recevoir un soutien pour l’allaitement et la parentalité. Jeudi matin, elle a rejoint les dirigeants fédéraux et étatiques dans un bureau du WIC du comté de Ramsey pour célébrer le 50e anniversaire du programme.

Le WIC est un programme fédéral de nutrition qui fournit aux futures mères, aux nourrissons et aux jeunes enfants de la nourriture, une éducation nutritionnelle, un soutien et du matériel pour l’allaitement, ainsi que des orientations vers d’autres services sociaux et médicaux. Les données montrent que le programme améliore les résultats en matière de santé des nourrissons. Les mères qui participent au WIC sont moins susceptibles d’avoir des bébés avec un faible poids à la naissanceun indicateur de mauvaise nutrition et un précurseur de complications telles qu’une croissance et un développement cognitif inhibés, voire une espérance de vie plus faible.

Le Minnesota fait partie des cinq premiers États avec le taux de participation au WIC le plus élevé parmi la population éligible, selon le Département de la Santé de l’État.

À l’échelle nationale, un peu plus de la moitié des parents et des enfants admissibles s’inscrivent au WIC. Dans le Minnesota, plus de 65 % des personnes admissibles participent au programme.

« Nous avons encore beaucoup plus de personnes que nous pourrions atteindre », a déclaré Kate Franken, directrice du WIC du Minnesota.

Selon Franken, la mise à disposition en ligne des formulaires d’inscription et la possibilité de prendre des rendez-vous à distance ont rendu le programme plus accessible. L’État travaille également avec Hennepin Healthcare sur un programme pilote visant à augmenter les inscriptions en simplifiant le processus permettant aux médecins d’orienter les patients vers le WIC.

Depuis que Vang et sa famille ont commencé à percevoir des prestations dans les années 1990, le programme a évolué : les bons d’alimentation ne se présentent plus sous la forme d’un chèque, mais sont plutôt chargés sur une carte de prestations électroniques qui ressemble à une carte de débit. Les participants ont désormais accès à une plus large gamme d’aliments et peuvent utiliser leurs prestations sur les marchés de producteurs.

L’application My Minnesota WIC, lancée il y a huit ans, permet aux participants de vérifier le solde de leurs prestations et de scanner les produits à l’épicerie pour déterminer s’ils sont couverts, au lieu de le savoir à la caisse. Le Minnesota pilote également un programme qui permet aux participants du WIC d’appliquer leurs prestations aux produits d’épicerie commandés en ligne dans les épiceries HyVee de l’État.

Le Minnesota fait également partie des États qui ont le plus adopté l’allaitement maternel parmi les participants, ce qui conduit à de meilleurs résultats en matière de santé pour les mères et les nourrissons et permet aux familles et aux agences gouvernementales d’économiser de l’argent sur les préparations pour nourrissons. Des conseillers sont à la disposition des parents pour leur envoyer des SMS ou les appeler en cas de besoin, et peuvent fournir une éducation et un soutien culturellement pertinents en matière d’allaitement dans des langues autres que l’anglais.

Lorsque les parents de Vang ont fait une demande de WIC, ils venaient d’immigrer aux États-Unis depuis la Thaïlande, laissant derrière eux leurs habitudes de shopping et de cuisine.

« Ils étaient vraiment novices en matière de nutrition et de concept d’alimentation saine. En vivant dans un nouveau pays, les choix alimentaires étaient très différents de ceux auxquels ils étaient habitués dans leur pays d’origine », a déclaré Vang. « (WIC) leur permettait simplement de découvrir des aliments différents, d’apprendre à les cuisiner et à nous nourrir. »

Vang a étudié la nutrition à l’université et a travaillé pour un bureau WIC local pendant six ans.

Le financement du programme était en suspens au début de cette année, le Congrès n’ayant pas réussi à parvenir à un accord budgétaire. Tom Vilsack a visité le Minnesota et d’autres États en février pour demander un financement complet du WIC.

Le Sénat américain a adopté une loi allouant plus de 7 milliards de dollars au programme, soit une augmentation d’un milliard de dollars à partir de 2023, demandée par l’USDA pour couvrir une participation accrue. Ce financement ne court que jusqu’à la fin de l’exercice fiscal, le 30 septembre, et devrait être temporairement prolongé jusqu’après les élections de novembre.