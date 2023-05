Le Minnesota, la Floride, la Pennsylvanie et l’Ohio pourraient légaliser la marijuana

La marijuana est une industrie de plusieurs milliards de dollars, et à travers les États-Unis, les marchés légaux surgissent comme des mauvaises herbes alors que de plus en plus d’États recherchent les recettes fiscales et les emplois que la culture commerciale apporte.

Selon un MJBiz Factbook, les ventes de marijuana à des fins médicales et récréatives devraient atteindre 33,6 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, une tendance largement motivée par l’ouverture de nouveaux marchés destinés aux adultes. analyse.

Rien qu’au Michigan, les ventes médicales et récréatives ont rapporté environ 325 millions de dollars de recettes fiscales l’année dernière, selon le Agence de réglementation du cannabis de l’État.

Au Delaware, l’herbe légale est devenue une réalité le mois dernier, lorsque l’État a adopté deux projets de loi visant à autoriser la possession par des adultes de 21 ans et plus et à établir un cadre réglementaire pour qu’un marché d’utilisation par les adultes se dessine dans les mois à venir. L’État est devenu le 22e à légaliser la marijuana récréative et suit le Missouri et le Maryland, qui l’ont fait plus tôt cette année.

La victoire de l’industrie conclut un « effort pluriannuel » avec « de nombreux obstacles en cours de route », a déclaré Olivia Naugle, analyste politique principale au Projet de politique sur la marijuana.

« De l’organisation de journées de lobbying, de rassemblements et d’assemblées publiques, de témoignages dans des comités clés, de sensibilisation des médias, de guides des électeurs, et bien plus encore, des années de plaidoyer efficace et de travail d’équipe nous ont aidés à atteindre ce moment », a déclaré Naugle.

Des efforts de légalisation similaires sont en cours et dynamisent une poignée d’autres États à mesure que l’industrie de la marijuana se développe. Certains États vont même de l’avant avec des propositions ou des mesures de vote pour légaliser l’herbe, les mettant à portée de main d’avoir des marchés récréatifs.

Ce sont les États qui ont une chance de légaliser la marijuana à usage adulte dans les années à venir.