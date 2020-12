MINNEAPOLIS: Brandon Johnson a rejoint le Minnesota en tant que transfert diplômé dans cette saison modifiée par une pandémie, l’ajustement au jeu Big Ten rendu encore plus difficile par une récente blessure à la cheville.

Il a certainement trouvé sa zone de confort contre l’Iowa.

Johnson est allé 8 pour 9 sur une plage de 3 points faisant ses quatre tentatives en prolongation et a terminé avec 26 points et neuf rebonds pour mener la vague tardive du Minnesota pour une victoire contrariée de 102-95 sur le n ° 4 de l’Iowa vendredi soir.

Après avoir égalé le record d’école en un seul match pour 3 points, il a fait plus qu’il n’en a frappé à chacune de ses deux premières saisons universitaires à Western Michigan, Johnson a été assailli par ses coéquipiers sur le terrain dans l’arène autrement vide.

Je vais m’en souvenir pour le reste de ma vie », a déclaré Johnson, un attaquant de 6 pieds 8 pouces et 220 livres qui était 2 pour 10 sur une distance de 3 points en entrant dans le match.

Marcus Carr a récolté 30 points sur un tir de 6 en 13 à 3 points et huit passes, et Liam Robbins a ajouté 18 points et quatre blocs pour les Gophers (8-1, 1-1 Big Ten). Ils ont traîné de sept points avec 44 secondes à jouer dans le règlement et ont dominé les Hawkeyes 29-15 le reste du chemin.

Luka Garza a récolté 32 points et 17 rebonds pour les Hawkeyes (7-2, 1-1), qui ont accordé 99 points lors de leur première défaite la semaine dernière contre le n ° 1 Gonzaga. Ils ont été particulièrement durs avec eux-mêmes après cet effort, permettant aux Gophers de tomber à 3 points du record du programme en un seul match (18).

Johnson était ouvert. Il n’y avait aucune excuse pour cela, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa, Fran McCaffrey.

Lorsque Johnson est arrivé dans l’ouest du Michigan, il était découragé de tirer à longue distance, mais des étés consécutifs de travail supplémentaire en gymnase l’ont aidé à affûter son tir à 3 points même s’il n’a jamais manqué de confiance en lui. Il est allé 22 pour 66 la saison dernière de longue distance pour les Broncos.

J’ai essayé de mettre l’accent sur le fait de montrer que je peux faire plusieurs choses, au lieu de simplement marquer autour de la jante et d’être un joueur agité, a déclaré Johnson.

Il peut officiellement cocher cette case.

De toute évidence, nous ne nous attendions pas à ce qu’il passe 8 pour 9, mais une fois qu’un gars se met à rouler, vous devez vous ajuster, a déclaré CJ Fredrick de l’Iowa. Peu importe son pourcentage. Il le sentait juste.

Fredrick a marqué 23 points et Joe Wieskamp a ajouté 14 points et neuf rebonds pour l’Iowa, ce qui a permis à Carr de faire un pas en arrière de 3 points avec 31 secondes à jouer pour amener le Minnesota à 81-78.

Joe Toussaint, qui a fait ses quatre autres tentatives de lancers francs dans la dernière minute du règlement, a raté une paire de tirs fautifs. Puis Carr a frappé le pointeur à égalité à 3 points avec 5,7 secondes restantes, amenant les joueurs du banc des Gophers sautant sur le terrain.

Johnson a lancé son tir de l’aile seulement 13 secondes après le début de la séance supplémentaire. Robbins, qui avait les mains pleines pour garder le meilleur buteur du pays à Garza, a ajouté le poignard à 3 points avec 27 secondes à jouer en prolongation pour une avance de 98-91 après que les Gophers aient brisé la presse de l’Iowa.

Nous laissons juste un gars tirer le même coup encore et encore, et nous ne pouvons pas faire ça », a déclaré Garza.

SCÈNE, MANQUANT

Ce jeu aurait produit l’une des atmosphères les plus électriques de la saison à Williams Arena, mais avec les portes fermées, il a été relégué à la programmation télévisée du jour de Noël.

L’Iowa n’avait pas joué pendant les vacances du 25 décembre depuis 1988. Le Minnesota n’a trouvé aucune trace d’un événement sportif organisé jamais joué par l’école le jour de Noël.

Nous jouons les uns pour les autres dans ce vestiaire et ce n’est plus évident maintenant quand vous n’avez pas vos fans là-bas, a déclaré l’entraîneur des Gophers Richard Pitino. Nos fans sont super. Je sais que la construction aurait été géniale, mais surtout, ce vestiaire était très excité et heureux l’un pour l’autre.

GRANDE IMAGE

Iowa: Les Hawkeyes se sont appuyés sur leur défense pour battre Purdue 70-55 plus tôt cette semaine, mais cela a disparu quand ils en avaient le plus besoin au Minnesota. Garza, qui n’a obtenu que 2 pour 11 pour cinq points en première mi-temps, a prolongé sa séquence de plus de 20 points à 18 matchs consécutifs du Big Ten.

Minnesota: Ce début de hachoir à viande du programme Big Ten, avec les huit premiers matchs de conférence contre des adversaires actuellement classés dans le Top 25 de l’Associated Press, donne aux Gophers un test aussi vrai que Pitino en huit saisons.

SUIVANT

Iowa: accueille le Northwestern mardi.

Minnesota: accueille l’État du Michigan lundi.