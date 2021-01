HARARE, Zimbabwe – Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Sibusiso Busi Moyo, est décédé, a annoncé mercredi le bureau du président. La cause était des complications liées à Covid-19. M. Moyo est devenu le quatrième haut fonctionnaire du Zimbabwe à succomber au virus depuis le début de la pandémie.

Après l’élection de M. Mnangagwa en 2018, M. Moyo a troqué des treillis militaires contre un costume et un foulard aux couleurs de la Drapeau zimbabwéen , prenant sa retraite en tant que lieutenant général et rejoignant le cabinet de M. Mnangagwa aux côtés d’autres chefs militaires.

M. Moyo est né en 1960 à Mberengwa, un district rural du centre du Zimbabwe. Il laisse dans le deuil son épouse, la juge Loice Matanda-Moyo, juge à la Haute Cour du Zimbabwe et présidente de la Commission anti-corruption du Zimbabwe, et leurs deux enfants.

La semaine dernière, Ellen Gwaradzimba, ministre d’État de la province du Manicaland, est décédée des suites de complications liées à Covid-19. La même semaine, Morton Malianga, membre de la plus haute instance décisionnelle du parti au pouvoir et ancien vice-ministre des Finances, a également succombé à Covid-19. En juillet, le ministre de l’Agriculture, Perrance Shiri, est également décédé des suites de Covid-19.

La nation d’Afrique australe a connu un pic de cas et de décès de Covid-19 depuis le début de cette année, le ministère de la Santé enregistrant mardi 52 décès et 783 nouvelles infections en 24 heures, forçant les responsables à imposer un nouveau verrouillage, la fermeture d’entreprises et imposer un couvre-feu. Le Zimbabwe a enregistré un total de 28 675 cas et 825 décès et depuis le début de la pandémie.

Jeffrey Moyo a rapporté de Harare et Lynsey Chutel de Johannesburg.