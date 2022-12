Le ministre ukrainien des Affaires étrangères vise un sommet de paix à l’ONU en février – mais l’invitation de la Russie est conditionnelle

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré lundi que son gouvernement visait à organiser un sommet de paix d’ici la fin février, mais que la Russie ne pourrait être invitée à un tel sommet que si le pays était d’abord confronté à un tribunal pour crimes de guerre devant un tribunal international.

“Ils ne peuvent être invités à cette étape que de cette manière”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dans une interview à l’Associated Press (AP).

Le sommet, qui tomberait autour de l’anniversaire de la guerre de Russie, se tiendrait de préférence aux Nations unies (ONU) avec le secrétaire général Antonio Guterres comme médiateur possible, a-t-il ajouté.

À propos du rôle de Guterres, Kuleba a déclaré : “Il s’est avéré être un médiateur efficace et un négociateur efficace, et surtout, un homme de principe et intègre. Nous serions donc ravis de sa participation active”.

Le ministre des Affaires étrangères a de nouveau minimisé les commentaires des autorités russes selon lesquels elles sont prêtes à négocier.

“Ils disent régulièrement qu’ils sont prêts à négocier, ce qui n’est pas vrai, car tout ce qu’ils font sur le champ de bataille prouve le contraire”, a-t-il déclaré.

Dans des commentaires diffusés dimanche à la télévision d’État russe, Poutine a affirmé que son pays était prêt à des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais a suggéré que ce sont les Ukrainiens qui refusent de franchir cette étape. Malgré les commentaires de Poutine, les forces de Moscou ont continué d’attaquer l’Ukraine, signe que la paix n’est pas imminente.

Un drone ukrainien volait près de la base aérienne russe d’Engels dans la région de Saratov lorsqu’il a été abattu, a indiqué le ministère russe de la Défense. Cette photo prise par Maxar Technologies montre l’aérodrome militaire de la base. (Maxmar Technologies/Reuters)

Lundi, l’Ukraine a appelé les États membres de l’ONU à priver la Russie de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’exclure de l’instance mondiale. Kuleba a déclaré qu’ils se sont depuis longtemps “préparés à cette étape pour découvrir la fraude et priver la Russie de son statut”.

Le ministère des Affaires étrangères affirme que la Russie n’a jamais suivi la procédure légale d’adhésion et de remplacement de l’ex-Union soviétique au Conseil de sécurité de l’ONU.

“C’est le début d’une bataille difficile, mais nous nous battrons, car rien n’est impossible”, a déclaré Kuleba à AP.

Un drone ukrainien aurait été abattu profondément en territoire russe

L’armée russe a annoncé lundi qu’elle avait abattu un drone ukrainien s’approchant d’une base aérienne au cœur de la Russie, la deuxième fois que l’installation était ciblée ce mois-ci, révélant à nouveau des faiblesses dans les défenses aériennes russes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que des débris avaient tué trois militaires sur la base aérienne d’Engels, qui abrite des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont lancé des frappes contre l’Ukraine au cours de la guerre de 10 mois.

Le média russe Baza a rapporté que quatre personnes avaient été blessées et a déclaré qu’un incendie s’était déclaré, avec des explosions, des sirènes et des flashs sur une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram. Le ministère de la Défense a affirmé qu’aucun avion russe n’avait été endommagé. Il n’était pas clair si les drones avaient été lancés depuis l’Ukraine ou le territoire russe.

Engels est situé dans la région russe de Saratov sur la Volga, à plus de 600 kilomètres à l’est de la frontière avec l’Ukraine.

Un officier russe prend en photo un bombardier TU-95, ou Bear, sur la base aérienne militaire d’Engels, à quelque 900 kilomètres au sud de Moscou, sur cette photo d’archive du 7 août 2008. (Sergei Karpoukhine/Reuters)

Conformément à la pratique de longue date du gouvernement de Kyiv de ne pas confirmer les attaques transfrontalières mais de saluer leurs résultats, le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne Yurii Ihnat n’a pas directement reconnu l’implication de son pays dans l’incident de lundi dans une interview à la télévision ukrainienne, mais a déclaré : ” Ce sont les conséquences de l’agression russe.”

Il a ajouté: “Si les Russes pensaient que la guerre ne les affecterait pas profondément derrière leurs lignes, ils se sont profondément trompés.”

“Absolument satisfait” de la visite de Zelensky aux États-Unis

Kuleba, qui a été le deuxième après le président Volodymyr Zelenskyy à transmettre le message et les besoins de l’Ukraine à un public international, a déclaré à AP qu’il était “absolument satisfait” des résultats de la visite de Zelenskyy aux États-Unis la semaine dernière.

Il a révélé que le gouvernement américain avait élaboré un plan spécial pour que la batterie de missiles Patriot soit opérationnelle dans le pays en moins de six mois. Habituellement, la formation dure jusqu’à un an.

Kuleba a déclaré lors de l’entretien au ministère des Affaires étrangères que l’Ukraine fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner la guerre en 2023, ajoutant que la diplomatie joue toujours un rôle important.

“Chaque guerre se termine de manière diplomatique”, a-t-il déclaré. “Chaque guerre se termine à la suite des actions entreprises sur le champ de bataille et à la table des négociations.”

La Russie a subi de nombreuses attaques transfrontalières pendant la guerre sur son territoire principal, ainsi que sur la péninsule de Crimée, qu’elle a annexée en 2014. Les incidents ont indigné les blogueurs militaires russes qui disent montrer la faiblesse des défenses aériennes et des systèmes de sécurité du pays en général.

4 Ukrainiens tués près de la frontière, rapporte Tass

Dans un autre incident transfrontalier qui n’a pas pu être confirmé de manière indépendante, l’agence de presse russe Tass a rapporté lundi que les forces de sécurité du pays avaient tué quatre saboteurs ukrainiens qui tentaient d’entrer dans la région de Briansk depuis l’Ukraine. Le rapport a affirmé que les infiltrés transportaient des matériaux explosifs lorsqu’ils ont été arrêtés dimanche.

Lundi, des soldats ukrainiens tirent un obusier automoteur CAESAR de fabrication française vers des positions russes près d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, en Ukraine. (Libkos/Associated Press)

Sur la ligne de front nominale en Ukraine, le gouverneur ukrainien de Lougansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces russes s’étaient retirées de leur poste de commandement militaire dans la ville de Kreminna alors que les forces ukrainiennes approchaient après des mois de combats intenses. Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté la demande de retrait.

Les forces russes se sont déplacées à Kreminna et dans plusieurs autres régions en septembre après s’être retirées de la région de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine. Kreminna se trouve dans la région orientale de Louhansk, qui est presque entièrement sous le contrôle de Moscou, et se trouve sur une importante voie d’approvisionnement pour les forces russes et sert de passerelle pour se déplacer vers d’autres positions stratégiques. Plus tôt, Haidai a rapporté que la Russie avait retiré son administration gouvernementale d’occupation de Svatove, à 51 kilomètres au nord de Kreminna.

Haidai a déclaré lundi à la télévision ukrainienne que les forces russes dans la région “subissent d’énormes pertes et que les installations médicales sont submergées de soldats blessés”. L’armée russe est en train de redéployer des parachutistes de la région de Kherson dans la région, a-t-il ajouté.

Dans la région voisine de Donetsk, partiellement occupée par la Russie, de violents combats se poursuivent autour de la ville de Bakhmut, dont les forces russes tentent de s’emparer depuis des semaines pour consolider leur emprise sur l’est de l’Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré la semaine dernière que Bakhmut était le point le plus chaud sur la ligne de front de 1 300 kilomètres de la guerre.

Les responsables ukrainiens ont maintenu l’ambiguïté sur les précédentes attaques très médiatisées, y compris les frappes de drones sur les bases militaires russes au début du mois.