Le ministre ukrainien des Affaires étrangères vise le sommet de paix de février

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré lundi que son gouvernement visait à organiser un sommet de paix d’ici la fin février, de préférence aux Nations Unies avec le secrétaire général Antonio Guterres comme médiateur possible, à peu près au moment de l’anniversaire de la guerre de Russie.

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré à l’Associated Press qu’il était “absolument satisfait” des résultats de la visite du président Volodymyr Zelenskyy aux États-Unis la semaine dernière, et il a révélé que le gouvernement américain avait élaboré un plan spécial pour préparer la batterie de missiles Patriot. opérationnel dans le pays en moins de six mois. Habituellement, la formation dure jusqu’à un an.

Kuleba a déclaré lors de l’entretien au ministère des Affaires étrangères que l’Ukraine fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner la guerre en 2023, ajoutant que la diplomatie joue toujours un rôle important.

“Chaque guerre se termine de manière diplomatique”, a-t-il déclaré. “Chaque guerre se termine à la suite des actions entreprises sur le champ de bataille et à la table des négociations.”

Kuleba a déclaré que le gouvernement ukrainien aimerait avoir un sommet de paix d’ici la fin février.

“Les Nations Unies pourraient être le meilleur endroit pour tenir ce sommet, car il ne s’agit pas de rendre service à un certain pays”, a-t-il déclaré. “Il s’agit vraiment d’amener tout le monde à bord.”

Interrogé sur l’opportunité d’inviter la Russie au sommet, il a déclaré que ce pays devrait d’abord être assis pour être poursuivi pour crimes de guerre devant un tribunal international, par exemple.

“Ils ne peuvent être invités à cette étape que de cette manière”, a déclaré Kuleba.

À propos du rôle de Guterres, Kuleba a déclaré : “Il s’est avéré être un médiateur efficace et un négociateur efficace, et surtout, un homme de principe et intègre. Nous serions donc ravis de sa participation active”.

Le ministre des Affaires étrangères a de nouveau minimisé les commentaires des autorités russes selon lesquels elles sont prêtes à négocier.

“Ils disent régulièrement qu’ils sont prêts à négocier, ce qui n’est pas vrai, car tout ce qu’ils font sur le champ de bataille prouve le contraire”, a-t-il déclaré.