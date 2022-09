NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a riposté à l’Allemagne dans un message enflammé sur Twitter mardi après que Berlin a refusé de fournir à Kyiv des véhicules militaires plus tôt dans la semaine.

“Des signaux décevants de l’Allemagne alors que l’Ukraine a besoin de Léopards et de Marders maintenant – pour libérer les gens et les sauver du génocide. Pas un seul argument rationnel expliquant pourquoi ces armes ne peuvent pas être fournies, seulement des peurs abstraites et des excuses”, a déclaré Kuleba dans un message inhabituellement agressif. « De quoi Berlin a-t-il peur que Kyiv ne l’est pas ?

LES TROUPES RUSSES SE RETIRENT ALORS QUE LES SOLDATS UKRAINIENS REPRENNENT DES ZONES CLÉS À KHARKIV

La condamnation du ministre des Affaires étrangères est intervenue après que l’Allemagne a rejeté lundi les demandes de l’Ukraine pour des chars et d’autres véhicules alors qu’elle semble prendre de l’ampleur dans sa guerre avec la Russie.

L’Allemagne a été critiquée dans son pays et à l’étranger pour son apparente hésitation à fournir des armes à l’Ukraine au milieu de l’invasion illégale de la Russie.

Bien que Berlin ait fourni un soutien substantiel, il s’est abstenu de fournir à l’Ukraine des chars de combat Leopard 2 – notant qu’il ne peut le faire sans le soutien de ses partenaires de l’OTAN.

“Aucun pays n’a livré jusqu’à présent de véhicules de combat d’infanterie ou de chars de combat principaux de fabrication occidentale”, a déclaré lundi la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. “Nous avons convenu avec nos partenaires que l’Allemagne ne prendra pas de telles mesures unilatéralement.”

LES SOLDATS UKRAINIENS PEUVENT VERS SIEVIERODONETSK DANS UNE CONTRE-OFFENSIVE MAJEURE

Bien que les États-Unis n’aient pas fourni de “chars de combat”, ils ont fourni environ 150 véhicules tactiques, “des centaines de véhicules blindés à roues polyvalents à haute mobilité”, 40 véhicules résistants aux mines et 200 véhicules blindés de transport de troupes, selon une fiche d’information du ministère de la Défense publiée plus tôt. ce mois-ci.

En mai, l’Allemagne a également déclaré qu’elle aiderait à faciliter le transport de chars de l’ère soviétique de la Grèce vers l’Ukraine.

L’ALLEMAGNE DIT QUE LES STOCKS D’ARMES SONT ÉPUISÉS AU MILIEU DU SOUTIEN À L’UKRAINE

Cependant, Lambrecht a déclaré que ses préoccupations allaient au-delà d’agir en dehors du statu quo sanctionné par l’OTAN et a déclaré que l’Allemagne devait avoir confiance en ses propres fournitures de défense.

“Ce n’est pas si simple de dire ‘je vais juste risquer qu’on ne puisse pas agir, la défense du pays, en donnant tout'”, a-t-elle ajouté. aurait dit. “Non, je ne ferai pas ça. Mais nous avons d’autres possibilités, de l’industrie, avec nos partenaires.”

L’Ukraine a lancé une contre-offensive majeure au début du mois qui a connu des avancées significatives, en particulier dans la région nord-est de Kharkiv.

De hauts responsables américains de la défense ont estimé lundi que les forces ukrainiennes avaient commencé à repousser les troupes russes à travers leurs propres frontières.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Samedi, un porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que Moscou “regroupait” ses forces dans le nord-est – des commentaires qui faisaient écho au langage du Kremlin après que la Russie n’ait pas réussi à prendre Kyiv au début de la guerre.

Cependant, l’Ukraine a encore un long chemin à parcourir avant que toutes les troupes russes ne soient contraintes de battre en retraite au-delà de ses frontières. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis que Kyiv ne céderait aucun territoire à la Russie, y compris la Crimée, occupée depuis 2014.