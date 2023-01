Le ministre ukrainien de l’Intérieur et d’autres personnes tuées dans un accident d’hélicoptère

BROVARY, Ukraine (AP) – Un hélicoptère transportant le ministre ukrainien de l’Intérieur et d’autres responsables gouvernementaux s’est écrasé mercredi dans un quartier résidentiel près de la capitale Kyiv, le tuant ainsi qu’une douzaine d’autres personnes, dont un enfant au sol, ont annoncé les autorités.

Le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi, qui supervisait la police et les services d’urgence du pays, est le plus haut responsable tué depuis La Russie a envahi il y a près de 11 mois. Sa mort, ainsi que deux autres de son ministère, était la deuxième calamité en quatre jours à s’abattre sur l’Ukraine, après une Un missile russe a frappé un immeuble dans la ville de Dnipro, au sud-est, tuant des dizaines de civils.

Efrem Lukatskyvia Associated Press

On ne sait pas dans l’immédiat si l’accident d’hélicoptère, qui s’est produit un matin brumeux près d’un jardin d’enfants dans la banlieue est de Kyiv, Brovary, était un accident ou lié à la guerre, mais les autorités ukrainiennes ont immédiatement ouvert une enquête. Aucun combat n’a été signalé récemment dans la région de la capitale.

Le service d’urgence de l’État ukrainien a déclaré qu’au moins 14 personnes avaient été tuées dans l’accident, dont neuf à bord de l’hélicoptère et un enfant au sol. Il a indiqué que 25 personnes ont été blessées, dont 11 enfants. Les premiers rapports officiels donnaient un nombre différent de victimes, y compris un nombre de morts plus élevé.

Le gouverneur régional de Kyiv, Oleksii Kuleba, a déclaré à la télévision ukrainienne que les services d’urgence identifiaient toujours les restes récupérés et que le nombre de morts pourrait augmenter.

Daniel Cole via Associated Press

Daniel Cole via Associated Press

La police nationale ukrainienne a déclaré que l’accident avait tué cinq responsables du ministère de l’Intérieur, un responsable de la police nationale et trois membres d’équipage de l’hélicoptère.

Efrem Lukatsky via Associated Press

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a qualifié Monastyrskyi, âgé de 42 ans, de “chef de file dans le soutien au peuple ukrainien pendant l’invasion illégale du (président russe Vladimir) Poutine”. Elle s’est dite “frappée par sa détermination, son optimisme et son patriotisme”.

Monastyrskyi était responsable de la police et des services d’urgence qui s’occupaient des conséquences des frappes et du déminage russes, a déclaré l’analyste politique Volodymyr Fesenko à l’Associated Press.

L’adjoint de Monastyrskyi Yevhen Yenin et le secrétaire d’État du ministère de l’Intérieur Yurii Lubkovych figuraient parmi les personnes tuées, selon la police nationale.

Les hauts responsables voyagent régulièrement en hélicoptère pendant le conflit, et la tragédie pourrait inciter Kyiv à instituer une règle qui existe dans de nombreux pays européens stipulant que les hauts responsables ne devraient pas voler dans le même avion, a déclaré Fesenko.

Sur les lieux de l’accident, au moins quatre corps étaient recouverts de feuilles réfléchissantes. Les fonctionnaires ont nettoyé l’épave carbonisée et mutilée qui reposait contre un immeuble d’habitation et dans une aire de jeux. Certains murs ont été en partie démolis et noircis.