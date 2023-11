Le ministre ukrainien de l’Energie évoque des attaques potentielles contre les infrastructures énergétiques russes

Lorsqu’on lui a demandé si la « réponse » de Zelensky pourrait inclure l’Ukraine ciblant les vastes opérations pétrolières et gazières de la Russie – de loin le principal moteur de son économie – Galushchenko a répondu : « Ce ne serait que juste ».

« En répondant [Russia’s attack]nous répondrions en adoptant la même approche, en attaquant leur infrastructure énergétique », a déclaré Galushchenko.

Galushchenko a souligné qu’il n’était pas membre de l’armée ukrainienne et qu’il n’avait pas discuté de l’éventuel ciblage des opérations énergétiques russes avec les responsables du gouvernement américain. Il est membre du Conseil ukrainien de sécurité et de défense nationale.

L’Europe a déjà considérablement réduit sa dépendance au pétrole et au gaz naturel russes, en grande partie grâce aux importations de gaz naturel liquéfié américain. Mais la Russie continue de vendre de grandes quantités de ses combustibles fossiles à la Chine et à l’Inde, contribuant ainsi à contenir les prix mondiaux du pétrole.

Galushchenko a minimisé l’idée selon laquelle attaquer la capacité de la Russie à produire ou à expédier son pétrole et son gaz entraînerait une flambée des prix, affirmant que d’autres producteurs pourraient combler l’offre.

“Les attaques contre les infrastructures ne seraient pas aussi critiques pour les prix, surtout lorsqu’il s’agit de gaz et de pétrole.” » a déclaré Galouchtchenko. « Je veux dire, ce sont des carburants qu’on ne peut pas acheter seulement en Russie. Je suis sûr que le monde pourrait s’en sortir.

L’Allemagne et d’autres pays européens sont également confrontés à une surabondance de gaz, le temps chaud ayant compensé le besoin d’une grande partie du GNL acheté en réponse aux craintes d’une pénurie de l’hiver dernier, qui ne se sont pas concrétisées.

Les enquêteurs n’ont pas encore identifié l’auteur du sabotage de septembre 2022 qui a détruit le gazoduc russe Nord Stream qui transportait du gaz de la Russie vers l’Europe. Mais les enquêteurs allemands ont déclaré plus tôt cette année ils ont trouvé des « traces » de preuves ce qui indique que des citoyens ukrainiens pourraient être impliqués.

Galushchenko, alors qu’il était à Washington, a rencontré Jennifer Granholm, secrétaire à l’ÉnergieDépartement d’Etat Geoffrey Pyatt, secrétaire d’État adjoint chargé des ressources énergétiques et des législateurs, dont le sénateur. Roi Angus (Je-Maine) et Kévin Cramer (R.D.) pour discuter des besoins de l’Ukraine en systèmes de défense aérienne et autres équipements américains. Les porte-parole des fonctionnaires n’ont pas répondu aux questions sur les réunions.

Galushchenko a déclaré qu’il avait également fait pression pour des sanctions visant l’industrie nucléaire russe, y compris la société d’énergie nucléaire contrôlée par l’État Rosatom, afin de forcer le personnel russe à quitter le complexe nucléaire de Zaporizhzhia que son armée a capturé début 2022.

Le combustible et la technologie nucléaires constituent l’une des principales exportations russes. Même si les États-Unis et l’Europe ont réduit leurs importations de pétrole et de gaz russes, ils ont dépensé des centaines de millions de dollars en combustible et technologie nucléaires russes dans des achats qui, selon les critiques, financent les efforts de guerre de Moscou.

Galushchenko a décrit l’occupation continue de l’usine par la Russie comme l’une des plus grandes inquiétudes en Ukraine. En juin, le principal réservoir extérieur d’eau de refroidissement de la centrale a commencé à fuir après qu’une centrale hydroélectrique ait été endommagée, obligeant à forer d’urgence des puits d’eau souterraine.

Mais les équipements de la centrale se dégradent car ils restent inutilisés, a déclaré Galushchenko, faisant planer le spectre d’un accident nucléaire dans un pays qui a déjà connu la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, qui dispose de personnel sur le complexe de Zaporizhzhia, a « l’illusion de contrôler » la situation mais n’a pas réussi à persuader la Russie de quitter la centrale nucléaire, a ajouté Galushchenko.

“Nous devons donc créer quelque chose de nouveau”, a déclaré Galushchenko. « Ma réponse, ce sont des sanctions contre le nucléaire russe. Sinon, vous n’avez aucun moyen de les pousser.