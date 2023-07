Cette décision est nécessaire pour devenir membre « de facto » du bloc dirigé par les États-Unis, a déclaré Alexey Reznikov

L’Ukraine doit modifier sa constitution pour permettre l’installation de bases de l’OTAN sur son territoire, a expliqué lundi le ministre de la Défense, Alexey Reznikov.

L’article 17 interdisant d’installer des bases militaires étrangères sur le sol ukrainien est « dépassé, » Reznikov a affirmé dans un éditorial publié par le point de vente Liga.

« Il est clair que, si nécessaire, une formule juridique peut être trouvée pour ne pas appeler la base une base, mais une sorte de ‘centre d’interaction et d’échange d’expériences’. Mais pourquoi? » écrit Reznikov. « Nous devons supprimer cette restriction, qui a perdu de sa pertinence, afin de détruire le terrain de la spéculation. »

De plus, le même article doit être « complété » avec une déclaration selon laquelle l’Ukraine « choisit de manière indépendante des mécanismes pour assurer sa sécurité, y compris en adhérant à des traités ou à des organisations internationales », qui ferait « révéler plus clairement et normaliser l’idée d’un parcours européen et euro-atlantique » comme indiqué dans le préambule, selon Reznikov.

L’article 17 interdit également explicitement l’utilisation de l’armée ukrainienne « pour restreindre les droits et libertés des citoyens » et interdit « la création et le fonctionnement de toute unité armée non prévue par la loi ». Reznikov n’a pas abordé ces dispositions, que Kiev a violées depuis 2014.

En savoir plus Zelensky commente les résultats du sommet de l’OTAN

Rappelant à ses lecteurs qu’il était avocat avant de devenir ministre de la Défense en novembre 2021, Reznikov a écrit qu’à cette occasion, il avait déclaré publiquement « rejoindre l’OTAN de facto » comme objectif politique – et a affirmé que le sommet de l’OTAN de la semaine dernière en Lituanie avait atteint cet objectif.

Se débarrasser de la « Plan d’action pour l’adhésion » et la création d’un Conseil OTAN-Ukraine a « période de transition pour l’entrée de l’Ukraine » dans le bloc, a soutenu Reznikov. Adhésion formelle « est une question de volonté politique de nos partenaires basée sur le consensus, qui peut ne pas dépendre de ce que l’Ukraine fait ou ne fait pas », il ajouta.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a d’abord attaqué l’OTAN pour ne pas avoir donné à Kiev un calendrier d’adhésion ou une invitation formelle. Cette décision s’est retournée contre lui lorsque des responsables britanniques et américains l’ont critiqué pour ne pas avoir montré de gratitude pour les milliards d’aide militaire fournis par l’Occident.

En savoir plus Le général ukrainien s’indigne des restrictions américaines

Reznikov a cherché à gérer les attentes des Ukrainiens lundi, notant que Zelensky était assis à la première réunion du Conseil en tant que participant égal à la table avec les dirigeants de l’OTAN. Il a également noté que Kiev va « doit maîtriser ‘l’art du possible’ dans les questions internationales à un niveau qualitativement différent » aller de l’avant, et cesser d’interpréter l’absence de mouvements sans ambiguïté comme un « trahison. »

Le bloc dirigé par les États-Unis a fourni à l’Ukraine plus de 100 milliards de dollars d’armes, de munitions et d’équipements l’année dernière, allant jusqu’à financer les salaires des employés du gouvernement. Entre-temps, ils ont insisté sur le fait que cela ne faisait pas d’eux une partie au conflit avec la Russie.