Le ministre ukrainien de la Défense va être démis de ses fonctions, selon un allié de Zelenskiy

Le ministre ukrainien de la Défense, sous la pression d’un scandale de corruption, doit être réaffecté à un autre poste gouvernemental alors que les forces russes se rapprochent de Bakhmut au milieu de violents combats, a annoncé un proche allié du président Volodymyr Zelenskiy. La position d’Oleksii Reznikov, l’une des personnalités ukrainiennes les plus connues au niveau international, a été menacée après qu’il est apparu que le ministère de la Défense avait payé deux ou trois fois le prix de la nourriture au supermarché pour approvisionner les troupes en première ligne. Carte de l’Ukraine Dimanche soir, David Arakhamia, chef du bloc parlementaire des serviteurs du peuple de Zelenskiy, a déclaré que le ministère de la Défense serait dirigé par Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien. Reznikov, a-t-il ajouté, deviendrait ministre des industries stratégiques, chargé de renforcer la coopération militaro-industrielle, après une journée de spéculations sur l’avenir du ministre de la Défense à Kyiv. “La guerre dicte des changements dans la politique du personnel”, a déclaré Arakhamia sur sa chaîne Telegram. « Les temps et les circonstances exigent un renforcement et un regroupement. C’est ce qui se passe maintenant et ce qui se passera dans le futur » Après la déclaration d’Arakhamia, il n’y a pas eu de commentaire immédiat de Reznikov, mais plus tôt, il avait donné une conférence de presse, dans laquelle il a suggéré que son mandat de ministre de la Défense pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps. “Personne n’occupe le fauteuil toute sa vie”, avait déclaré Reznikov plus tôt dimanche au milieu des spéculations selon lesquelles il serait contraint de démissionner ou d’être remanié, et a souligné que son poste de ministre de la Défense “revenait au président Volodymyr Zelenskiy d’Ukraine en conformément à la Constitution ». Le ministre a également souligné les armes que l’Ukraine a progressivement obtenues de l’ouest au cours de l’année écoulée, de l’artillerie de 155 mm aux chars, et a fait valoir que « nous pouvons donc dire aujourd’hui que nous sommes de facto un pays de l’OTAN ». La semaine dernière, le ministre ukrainien a rencontré le président français, Emmanuel Macron, à Paris, ce qui avait semblé souligner son ancienneté au sein du gouvernement de Kyiv. Mais Reznikov a été confronté à une série de questions sur la corruption au sein du ministère de la part de journalistes ukrainiens, à un moment où Zelenskiy a lancé une nouvelle campagne anti-corruption pour montrer que le pays peut être prêt pour l’adhésion à l’UE. Les efforts pour lutter contre la corruption au sein de son ministère devaient être « pleinement rechargés », a-t-il admis. Le ministre de la Défense a déclaré qu’il pensait que l’Ukraine finirait par obtenir des F-16 ou d’autres avions de chasse occidentaux, mais a mis en garde contre la lenteur de la prise de décision. “La procrastination avec les plates-formes d’avions”, a déclaré Reznikov, “nous coûtera plus de vies et de sang d’Ukrainiens” et coûterait plus cher à l’Occident dans la reconstruction d’après-guerre. Une future offensive russe, a prédit le ministre, viendrait de “deux directions de leur priorité, pour tenter de percer notre ligne de défense à l’est et au sud” dans le but de capturer tout l’est du Donbass et de maintenir un grand pont terrestre entre l’avant-guerre La Russie et la Crimée, occupées depuis 2014. La grande attaque serait probablement programmée pour coïncider avec le premier anniversaire de la guerre, a déclaré Reznikov, ajoutant que même si “toutes les armes occidentales n’arriveront pas à temps”, il pensait que l’Ukraine serait en mesure de retenir un nouvel assaut. La Russie a progressivement intensifié ses attaques contre la ville orientale de Bakhmut, où l’attaque est menée par le groupe militaire privé Wagner, bien que les Ukrainiens aient soutenu que Moscou continuait de subir de lourdes pertes, principalement des prisonniers, autorisés à sortir des prisons et forcés à bataille. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

La Russie, a déclaré Reznikov, perdait “500 tués et blessés chaque jour à Bakhmut” – un chiffre qu’il n’est pas possible de vérifier – tandis que les pertes de l’Ukraine étaient “strictement inférieures” dans les violents combats hivernaux qui ont progressivement vu les forces de Moscou se rapprocher de l’enveloppement la ville en grande partie déserte.

Le nombre de victimes est probablement élevé, mais reflète la nature de la guerre urbaine et un concours pour une ville qui traîne depuis plusieurs mois, mais qui entre de plus en plus dans sa phase finale.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que Bakhmut était “de plus en plus isolé”, dans une évaluation du renseignement du matin qui a noté que la Russie avait désormais les deux routes principales menant à la ville sous la menace de tirs d’artillerie directs, ce qui rendait plus difficile l’approvisionnement des forces de défense dans la ville.

Yevgeny Prigozhin, le chef de Wagner, a déclaré que les forces ukrainiennes continuaient de contester l’avance russe, dans une déclaration décrivant Bakhmut par son ancien nom, qui remonte à l’ère soviétique.

“Dans les quartiers nord d’Artemovsk, de féroces batailles se déroulent pour chaque rue, chaque maison, chaque cage d’escalier”, a déclaré Prigozhin. “Les forces armées ukrainiennes se battent jusqu’au bout”, a-t-il ajouté.

Zelenskiy lui-même a reconnu la pression que subissaient les défenseurs ukrainiens à l’est. « C’est très difficile dans la région de Donetsk – il y a des batailles féroces. Mais peu importe à quel point c’est difficile et peu importe la pression qu’il y a, nous devons y résister », a-t-il déclaré.

Toute décision d’organiser une retraite tactique de Bakhmut, a déclaré Reznikov, serait prise par les chefs militaires ukrainiens, dirigés par le général Valerii Zaluzhnyi, arguant que ce n’était pas une question qui pouvait être tranchée par les politiciens.

Cinq civils ont été tués par des bombardements russes, ont indiqué des responsables régionaux, dont quatre dans la province orientale de Donetsk, dont trois à Bakhmut. Cinq ont été blessés à Kharkiv, lorsque des missiles ont frappé un immeuble résidentiel et un bloc universitaire.