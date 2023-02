Le ministre ukrainien de la Défense attend l’aide d’avions de guerre occidentaux

Le ministre ukrainien de la Défense s’est dit confiant dimanche que les alliés occidentaux accepteraient la dernière demande d’armes du pays – des avions de combat pour combattre les forces russes qui ont envahi il y a près d’un an.

Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré lors d’une conférence de presse à Kyiv que l’Ukraine avait déjà tout reçu de sa “liste de souhaits au Père Noël”, à l’exception des avions.

“Il y aura aussi des avions”, a prédit Reznikov. « La question est de savoir de quel type exactement…. Considérez que cette mission est déjà accomplie.

Jusqu’à présent, l’Ukraine a obtenu le soutien des pays baltes et de la Pologne dans sa quête pour obtenir des avions de combat occidentaux. Mais plusieurs dirigeants occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la fourniture d’avions de guerre pourrait provoquer le Kremlin et entraîner leurs pays plus profondément dans le conflit, qui a coûté des dizaines de milliers de vies et causé des destructions massives.

Kyiv affirme que de tels jets sont essentiels pour défier la supériorité aérienne de la Russie et assurer le succès d’une offensive russe qui, selon Reznikov, pourrait commencer autour du premier anniversaire de la guerre, le 24 février.

“Toutes les armes occidentales n’arriveront pas d’ici là, mais nous avons les ressources et les réserves pour aider à stabiliser et à soutenir l’offensive”, a déclaré Reznikov aux journalistes.

Depuis le début de la guerre, les dirigeants occidentaux ont hésité face à certaines des demandes de l’Ukraine, telles que des missiles et des chars à plus longue portée, pour accepter plus tard. Les avions de guerre en sont le dernier exemple.

L’Ukraine a déplacé ses avions de combat et dissimulé des moyens de défense aérienne, entravant les efforts de Moscou pour prendre le contrôle total du ciel. Après avoir subi des pertes précoces, l’armée de l’air russe a évité de s’aventurer profondément dans l’espace aérien ukrainien et s’est principalement concentrée sur un soutien rapproché de première ligne.

Des chars de fabrication allemande sont en route vers l’Ukraine. Reznikov a déclaré que ses forces commenceraient à s’entraîner sur les chars Leopard en Europe lundi, avant leur livraison à l’Ukraine. Jusqu’à présent, le Canada, la Pologne, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont annoncé qu’ils fourniraient des chars à l’Ukraine.

Le Kremlin a déclaré que la fourniture par les pays occidentaux d’armes de plus en plus sophistiquées et plus nombreuses ne ferait que prolonger le conflit, et il a qualifié l’OTAN de participant direct. Reznikov, commentant l’approvisionnement en armes occidentales et l’état de l’armée ukrainienne, a poussé la rhétorique plus loin dimanche, déclarant aux journalistes : « J’affirme avec audace que nous sommes devenus de facto un pays de l’OTAN. Il ne nous reste qu’une partie de jure.

L’Ukraine a demandé à rejoindre l’OTAN, tout comme deux autres voisins de la Russie, la Finlande et la Suède.

Sur le champ de bataille, le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que quatre personnes avaient été blessées dimanche lorsqu’un missile russe S-300 est tombé près d’un immeuble dans la ville de Kharkiv, et qu’une autre a été blessée lorsqu’un missile a touché un bâtiment universitaire. La vidéo a montré que le bâtiment touché était l’Académie nationale d’économie urbaine, à environ 700 mètres de la place centrale de la ville.

Pendant ce temps, de violents combats se sont poursuivis dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, l’une des quatre régions que la Russie a illégalement annexées l’année dernière, même si ses forces ne contrôlent pas entièrement la région. Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que cinq civils avaient été blessés dans des attaques à la roquette pendant la nuit dans la ville de Druzhkivka et que la ville d’Avdiivka et sa périphérie avaient également été la cible de tirs.

Dans le port de la mer Noire d’Odessa, les travailleurs ont travaillé pour connecter des générateurs temporaires expédiés pour rétablir l’électricité. La ville et ses environs ont été plongés dans l’obscurité ce week-end à la suite d’une panne de réseau à grande échelle.

L’opérateur de réseau Ukrenergo a déclaré que la panne impliquait des équipements “réparés à plusieurs reprises” après les frappes sauvages de la Russie sur le réseau énergétique ukrainien, et que les habitants devraient se préparer à de longues pannes.

Dimanche après-midi, environ 280 000 clients – 40 % des clients – restaient sans électricité, a déclaré le Premier ministre Denis Shmyhal.

