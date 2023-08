Le ministre turc des Affaires étrangères exhorte l’Irak à qualifier le Parti des travailleurs du Kurdistan de groupe terroriste

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a exhorté lundi l’Irak à interdire le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en tant qu’organisation terroriste.

Si l’Iraq acceptait de le faire, il suivrait le précédent établi par la Turquie.

Fidan a qualifié les activités du PKK de « défi contre la souveraineté de l’Irak » et l’a accusé d' »occuper » la nation du Moyen-Orient.

Le ministre turc des Affaires étrangères a dénoncé mardi un groupe séparatiste kurde qui opère dans le nord du territoire irakien comme un ennemi de la Turquie et de l’Irak, et a exhorté le gouvernement irakien à interdire le groupe en tant qu’organisation terroriste, comme l’a fait Ankara.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a exhorté l’Irak à qualifier le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, d’organisation terroriste lors de sa première visite à Bagdad depuis son entrée en fonction.

Le voyage a précédé une visite prévue du président turc Recep Tayyip Erdogan, après des mois d’hostilité croissante entre la Turquie et les groupes soutenus par la Turquie d’un côté, et les combattants kurdes en Irak et en Syrie de l’autre.

Dans une déclaration après avoir rencontré son homologue, Fidan a exhorté les responsables irakiens à « ne pas permettre à notre ennemi commun, l’organisation terroriste PKK, d’empoisonner nos relations bilatérales ».

Alors que Bagdad s’est souvent plaint que les frappes aériennes turques dans le nord de l’Irak constituaient une violation de sa souveraineté, Fidan a décrit les activités du PKK dans ce pays comme un « défi à la souveraineté de l’Irak », accusant le groupe d' »occuper » des zones en Irak et de chercher à relier l’Irak aux territoires voisins. La Syrie avec un « corridor de la terreur ».

La question du PKK devrait occuper une place importante lors d’une visite d’Erdogan, ainsi que la reprise des exportations de pétrole de la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak via le port de Ceyhan en Turquie.

Les responsables de Bagdad et d’Erbil, siège du gouvernement régional kurde, sont depuis longtemps en désaccord sur le partage des revenus pétroliers. En 2014, la région kurde a décidé d’exporter unilatéralement du pétrole via un oléoduc indépendant vers Ceyhan.

La Turquie a interrompu les expéditions de pétrole de la région kurde via Ceyhan en mars, à la suite d’une décision de la Chambre de commerce internationale de Paris, qui s’est rangée du côté de Bagdad, estimant que toutes les exportations de pétrole devaient passer par la société publique irakienne de commercialisation du pétrole, SOMO. La décision obligeait Ankara à indemniser Bagdad pour les exportations de pétrole non autorisées du gouvernement régional kurde de 2014 à 2018.

Le porte-parole irakien des Affaires étrangères, Ahmed Al-Sahaf, a déclaré qu’une délégation irakienne de haut rang, conduite par le ministre du Pétrole, se trouvait actuellement en Turquie.

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a déclaré à l’issue de sa rencontre avec Fidan qu’ils avaient discuté de la question pétrolière et étaient sur le point de finaliser une solution. Hussein a déclaré que les discussions avec son homologue turc avaient également porté sur les problèmes de l’eau.

Les pays sont en désaccord sur la gestion des ressources en eau partagées, au milieu des sécheresses qui s’intensifient en Irak.

« Compte tenu de nos défis communs liés au changement climatique et de la dépendance historique de l’Irak vis-à-vis des fleuves Tigre et Euphrate en provenance de Turquie, il est crucial que l’Irak reçoive sa juste part d’eau », a déclaré Hussein.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont également évoqué les récents incendies publics du Coran en Europe, qui ont déclenché des manifestations de masse en Irak, dont certaines violentes. Fidan a déclaré que si les deux pays à majorité musulmane « restent unis, ceux qui attaquent nos valeurs sacrées réfléchiront à deux fois avant de prendre de telles mesures ».

Hussein a déclaré qu’environ 700 000 Irakiens résident en Turquie, avec 850 entreprises turques opérant en Irak. Fidan a ajouté que le commerce bilatéral a atteint 25 milliards de dollars.

Fidan doit ensuite se rendre à Erbil et rencontrer le Premier ministre de la région kurde Massrour Barzani.