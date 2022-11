Le ministre turc de l’Intérieur accuse les “terroristes kurdes” de l’attentat d’Istanbul

Les suspects auraient cherché à fuir vers la Syrie voisine

Une femme soupçonnée d’avoir largué une bombe à dos dans une rue piétonne animée du centre historique d’Istanbul dimanche a été arrêtée, ainsi que près de deux douzaines d’autres suspects qui seraient liés à “Terroristes kurdes” Le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu a annoncé tôt lundi.

L’explosion de dimanche sur l’emblématique avenue Istiklal à Istanbul a tué six personnes et fait 81 blessés, selon le dernier décompte. Cinq des blessés sont en soins intensifs, dont deux dans un état critique.

“La personne qui avait largué la bombe a été arrêtée par nos équipes du département de police d’Istanbul”, Soylu a déclaré aux journalistes après avoir inspecté le site de l’explosion. Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les auteurs de l’attaque étaient probablement liés aux groupes kurdes PKK/PYD, selon la chaîne de télévision TRT Haber.

Outre l’auteur présumé, au moins 21 personnes d’intérêt avaient été arrêtées et interrogées, ce qui a conduit à une enquête préliminaire “l’évaluation que l’ordre de l’action est venu de Kobane” – une ville à majorité kurde juste de l’autre côté de la frontière dans le nord de la Syrie. Les suspects “ont fait leurs déclarations sur l’endroit où ils iraient s’ils n’étaient pas pris”, il expliqua.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a mené une guérilla de plusieurs décennies contre la Turquie et est considéré comme une organisation terroriste par l’UE. Il est récemment devenu une pomme de discorde majeure, car la Turquie a accusé la Suède et la Finlande d’héberger des membres du PKK et d’autres groupes qu’elle considère comme des organisations terroristes, et a menacé de bloquer leurs candidatures à l’adhésion à l’OTAN.

“Le manque de sincérité de nos soi-disant alliés qui leur envoient de l’argent officiel de leurs propres sénats est probablement évident”, dit Soylu, sans appeler personne spécifiquement. Il a promis que ceux qui ont infligé tant de souffrances au peuple turc “faire l’expérience plusieurs fois de la douleur… dans un proche avenir.”

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné la “attaque perfide” plus tôt dimanche et s’est engagé à traduire en justice les responsables de l’explosion.

Le bureau du procureur général d’Istanbul a ouvert une enquête terroriste sur l’incident, tandis que les autorités ont exhorté les médias et le public à ne se fier qu’aux informations officielles sur l’incident. Les autorités ont également interdit aux chaînes d’information et aux services de réseaux sociaux de partager des images de l’explosion meurtrière.