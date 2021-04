Le ministre des Affaires étrangères pro-européen de la République tchèque a été démis de ses fonctions après avoir perdu sa candidature à la tête de son propre parti.

Le président Milos Zeman « a mis fin aux fonctions de Tomáš Petříček conformément à la Constitution », a déclaré son bureau dans un déclaration.

Petříček s’était heurté à son rival, le ministre de l’Intérieur Jan Hamacek, pour le contrôle du Parti social-démocrate tchèque.

L’ancien ministre avait suggéré de rompre les liens avec le parti libéral populiste ANO, dirigé par le Premier ministre Andrej Babis.

Hamacek avait appelé le ministre des Affaires étrangères à démissionner, déclarant que le parti devrait « parler d’une seule voix » avant les élections législatives d’octobre.

S’adressant aux journalistes, Petříček a déclaré qu’il respectait la décision des dirigeants sociaux-démocrates à ce sujet.

« Le Premier ministre n’a certainement aucune raison d’empêcher ou d’arrêter ce limogeage, et le chef de l’Etat s’est déjà prononcé [in favour of the dismissal], » il a dit.

L’ancien ministre s’était vivement opposé aux suggestions selon lesquelles la République tchèque devrait déployer le vaccin russe Spoutnik V COVID-19 avant qu’il ne soit approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

« La sécurité et la santé de nos citoyens passent avant tout », avait répété Petříček.

Au cours de son mandat, il s’était également heurté au président tchèque pro-Moscou au sujet de la participation d’entreprises russes à l’expansion prévue de la centrale nucléaire de Dukovany.

« Le bureau du ministre a des fenêtres orientées vers l’est », a-t-il ajouté dans un Message Facebook le lundi.

« Parfois, quand vous défiez la physique et d’autres forces, vous pouvez regarder complètement calmement et hardiment vers l’ouest, vers l’Europe. »

« Ce n’est un secret pour personne que je n’ai pas été bien considéré par la présidence de Prague depuis un certain temps », a déclaré Petříček aux journalistes.

Le politicien de 39 ans a été nommé ministre des Affaires étrangères après les élections législatives de 2018. Son limogeage est le deuxième en quelques jours seulement après le ministre de la Santé Jan Blatný, qui a également été critiqué pour s’être opposé à l’utilisation du vaccin Spoutnik V.

L’actuel ministre de la Culture, Lubomir Zaoralek, est favorisé pour remplacer Petříček.

Lundi, les autorités tchèques ont commencé à assouplir leurs restrictions concernant le COVID-19, en permettant aux citoyens de voyager à l’étranger et en mettant fin à un couvre-feu nocturne.

Les enfants des écoles primaires ont également repris les cours dans des conditions strictes, tandis que les marchés fermiers en plein air, les zoos et les jardins botaniques ont rouvert.

Malgré une baisse des nouveaux cas de COVID-19, la République tchèque a toujours le quatrième taux d’infection par habitant le plus élevé de l’Union européenne, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.