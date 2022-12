Le ministre taliban redouble d’efforts pour interdire aux femmes d’aller à l’université pour avoir violé “l’islam et l’honneur afghan”

Un haut responsable du gouvernement taliban a défendu sa décision d’interdire aux femmes afghanes de fréquenter les universités, affirmant qu’elles violaient régulièrement les codes vestimentaires et étudiaient des sujets contraires à l’islam.

Nida Mohammad Nadim, ministre de l’Enseignement supérieur du gouvernement dirigé par les talibans, a déclaré que l’interdiction était nécessaire pour empêcher le mélange des genres dans les universités. Il a également déclaré que les femmes violaient les principes sociaux et religieux au sein de l’Islam alors qu’elles étudiaient “l’agriculture et l’ingénierie”.

“Nous avons dit aux filles d’avoir un hijab approprié, mais elles ne l’ont pas fait et elles portaient des robes comme si elles allaient à une cérémonie de mariage”, a-t-il déclaré. “Les filles étudiaient l’agriculture et l’ingénierie, mais cela ne correspondait pas à la culture afghane. Les filles devraient apprendre, mais pas dans des domaines qui vont à l’encontre de l’islam et de l’honneur afghan.”

L’interdiction incluait toutes les femmes du pays de cesser de fréquenter les universités privées et publiques. Il a été publié avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre.

Il a rapidement été accueilli par des manifestations et des protestations, ainsi que par des réactions négatives de la part de certaines icônes sportives nationales, de pays régionaux et du gouvernement américain.

Les autres pays du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et le Qatar, ont exhorté l’organe directeur contrôlé par les talibans à annuler l’interdiction.

Dans un communiqué mercredi, le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé sa “surprise” et ses “regrets” face à l’interdiction.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également critiqué la décision, affirmant que les talibans ne faisaient pas de progrès pour acquérir des relations internationales indispensables s’ils “continuaient sur cette voie”.

“Ce qu’ils ont fait, c’est essayer de condamner les femmes et les filles afghanes à un avenir sombre et sans opportunité”, a-t-il déclaré jeudi à un groupe de journalistes à Washington. “Et l’essentiel est qu’aucun pays ne sera en mesure de réussir, et encore moins de prospérer, s’il refuse à la moitié de sa population la possibilité de contribuer. Et pour être clair, nous sommes engagés avec d’autres pays à ce sujet en ce moment. Il y aura un coût.”

L’interdiction intervient des mois après que les talibans ont assuré à Fox News que “tous les citoyens” avaient le droit d’être éduqués sous leur règne.

“Ils mentaient”, a déclaré jeudi le correspondant étranger de Fox News, Trey Yingst, lors d’un segment de “America’s Newsroom”.

Le gouvernement dirigé par les talibans a déclaré qu’il lèverait l’interdiction après que les autorités auront corrigé ou résolu les problèmes de vêtements et de sujets.

Le gouvernement a fait des promesses similaires après avoir interdit aux filles de fréquenter les lycées et les collèges. Les responsables ont déclaré que les cours reprendraient pour les filles une fois que les “problèmes techniques” concernant les uniformes et le transport seraient réglés, mais les filles ne sont pas encore retournées dans les salles de classe.

Les talibans, que le directeur américain du renseignement national désigne comme un groupe terroriste, sont restés l’autorité gouvernementale en Afghanistan depuis 2021, après le retrait des forces américaines du pays par le président Joe Biden en août de la même année.

Le dernier militaire américain en Afghanistan, le général de l’armée Christopher Donahue, l’a fait le 30 août 2021. Les talibans ont pris le contrôle du pays 13 jours plus tard.

Le groupe terroriste avait initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités, mais a surtout fait le contraire au cours de sa première année au pouvoir.

En plus des interdictions d’éducation, le gouvernement dirigé par les talibans a interdit aux femmes la plupart des domaines d’emploi et leur a ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public.

Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases.

Alors que la décision de se retirer d’Afghanistan a été initiée par l’administration Trump, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que le président Biden avait modifié les conditions dans lesquelles les États-Unis accepteraient de partir.

“L’administration Trump a négocié un retrait conditionnel qui assurerait la sécurité de nos soldats et civils, ainsi que de nos partenaires et alliés afghans”, a écrit Pompeo dans un éditorial en août 2022, un an après le retrait américain.

“Malheureusement, l’administration Biden a déchiré notre plan de retrait sous conditions et a décidé de partir sans condition, faisant confiance aux talibans pour ne pas profiter du vide. Cela s’est transformé en une ruée chaotique vers la sortie, à la surprise de personne sauf du président Biden. Son l’administration a maintenu le cap, aggravant ses erreurs avec des erreurs et des faiblesses plus déconcertantes”, a ajouté Pompeo à l’époque.

Il a ajouté: “Maintenant, après un an, le régime brutal des talibans donne des résultats prévisibles. Le pays est confronté à une crise de la dette et de la faim. Ils ont réduit les possibilités d’éducation pour les filles et forcé les femmes à porter le voile. Toutes sortes de droits humains fondamentaux sont réduits. »

Les responsables talibans n’ont pas fourni de détails sur le moment où ils lèveraient leurs interdictions d’éducation.

Trey Yingst de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.