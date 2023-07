Le ministre suédois des Affaires étrangères est optimiste que la Turquie abandonnera ses objections à l’adhésion à l’OTAN

VILNIUS, Lituanie (AP) – Le ministre suédois des Affaires étrangères a exprimé son optimisme lundi que la Turquie abandonnera ses objections à l’adhésion de la Suède à l’OTAN, affirmant que l’adhésion du pays nordique est une question de quand, pas de si.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson devaient se rencontrer plus tard lundi dans la capitale lituanienne, Vilnius, avant un sommet de deux jours de l’OTAN.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré à la chaîne publique SVT qu’il s’attend à ce que la Turquie signale finalement qu’elle laissera la Suède rejoindre l’alliance, bien qu’il n’ait pas pu dire si cela se produirait lors du sommet annuel.

« Ce sur quoi nous comptons, bien sûr, c’est d’atteindre un point où nous recevrons un message du président Erdogan indiquant qu’il y aura ce que vous pourriez appeler un feu vert… un message indiquant que le processus de ratification au Parlement turc peut commencer », dit Billström.

La Turquie a bloqué l’adhésion de la Suède à l’OTAN, affirmant qu’elle doit faire plus pour réprimer les militants kurdes et d’autres groupes qu’Ankara considère comme des menaces pour sa sécurité nationale. Les manifestations anti-turques et anti-islam à Stockholm ont fait douter qu’un accord puisse être conclu avant le sommet de l’alliance.

Billström a déclaré que la Suède avait rempli sa part d’un accord tripartite que la Suède, la Finlande et la Turquie avaient signé lors du sommet de l’OTAN à Madrid l’année dernière.

« Nous devrions le considérer comme une question réglée dans le sens où ce n’est pas une question de si. Dans le cadre du sommet de l’OTAN à Madrid l’année dernière, la Turquie a déjà accordé à la Suède le statut d’invité à l’OTAN. C’est donc une question de quand », a-t-il dit.

Billström a déclaré qu’il s’attendait à ce que la Hongrie, qui n’a pas non plus ratifié l’adhésion de la Suède, le fasse avant la Turquie.

La Suède et la Finlande, auparavant non alignées, ont demandé l’adhésion à l’OTAN l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Finlande a adhéré en avril de cette année.

