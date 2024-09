Le ministre suédois des Affaires étrangères démissionne de manière inattendue — RT World News

Tobias Billström, qui a supervisé l’adhésion de la Suède à l’OTAN, a annoncé sa démission de son poste de ministre des Affaires étrangères et son retrait de la politique, sans donner de raison à cette décision.

Billstrom, 50 ans, a été élu pour la première fois au parlement suédois en 2002 et a été nommé ministre des Affaires étrangères en 2022.

Dans un message publié sur X mercredi, Billstrom a déclaré avoir informé le Premier ministre Ulf Kristersson de son départ « avec un mélange de tristesse et de fierté. »

« Je vais désormais quitter complètement la politique » Billstrom a écrit. « Cela signifie que je quitte également mon siège au Riksdag. Ce que je ferai ensuite reste à déterminer », il a ajouté, notant qu’il était « seulement 50 ans » et pourrait laisser sa marque « dans d’autres contextes. »

Parmi ses plus grandes réalisations au cours des deux dernières années, Billstrom a cité l’abandon par la Suède de sa neutralité de 200 ans pour rejoindre l’OTAN. « après un processus long et parfois difficile. »

Stockholm fait désormais partie de « Le noyau des pays qui soutiennent l’Ukraine » et s’opposer « L’expansionnisme russe » il a ajouté.

Billstrom a remercié Kristersson de lui avoir fait confiance pour être ministre des Affaires étrangères et diriger la faction parlementaire du Parti modéré avant cela.















Selon les médias suédois, le départ de Billström est inattendu. Les quotidiens Expressen et Aftonbladet ont tous deux affirmé qu’il s’agissait d’une « crevasse » Les journaux évoquent comme causes possibles la nomination par Kristersson d’un conseiller en politique étrangère, mais aussi un conflit sur la position de la Suède sur le conflit de Gaza, le Premier ministre prônant la « une ligne plus favorable à Israël ».

« Tobias Billstrom a eu une collaboration très étroite et fructueuse avec le Premier ministre », a déclaré sa porte-parole Anna Erhardt en réponse à ces informations. L’attachée de presse de Kristersson, Siri Steijer, a également déclaré que les informations étaient fausses et « il n’y a pas de conflit » derrière le départ de Billstrom.

Billstrom a été premier vice-président du Riksdag de 2014 à 2017. Avant de prendre la tête du ministère des Affaires étrangères, il a occupé deux autres postes au sein du cabinet, d’abord en tant que ministre de la politique de migration et d’asile (2006-2014) et de l’emploi (2010).