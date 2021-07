Le ministre singapourien sur le programme de vaccination contre le Covid-19 et l’ouverture des frontières

SINGAPOUR – Singapour vise à vacciner 75% de sa population d’ici début octobre afin de pouvoir progressivement assouplir les restrictions aux frontières alors que le coronavirus devient endémique au fil du temps, a déclaré mardi à CNBC son ministre du Commerce Gan Kim Yong. « Covid-19 est susceptible d’être endémique dans le temps à venir. C’est pourquoi la vaccination est si importante. Parce que la transmission se poursuivra et vous ferez face à une nouvelle variante de temps en temps à mesure que le virus mute », a déclaré Gan à CNBC « Squawk Box Asie. » Il a déclaré que l’objectif était de vacciner au moins les deux tiers du pays d’ici le 9 août, date à laquelle Singapour célèbre sa fête nationale, qui marque l’indépendance du pays après sa séparation de la Malaisie en 1965. Données issues de la publication scientifique Notre monde en données a montré que près de 37% des 5,6 millions d’habitants de Singapour avaient été entièrement vaccinés au 3 juillet. C’est un pourcentage nettement plus élevé par rapport à des voisins plus peuplés comme la Malaisie et l’Indonésie, qui ont respectivement entièrement vacciné près de 8% et 5% de leurs populations. Les vaccins peuvent aider à limiter la transmission dans une certaine mesure et à réduire la gravité de la maladie, selon le ministre. Cela garantit que les hôpitaux et les établissements médicaux de Singapour ne sont pas débordés et permettrait au pays de « continuer à vivre avec Covid-19 ». Le programme national de vaccination de Singapour administre des injections de Pfizer et Moderna, mais certaines cliniques privées ont été autorisées à administrer Sinovac à ceux qui préfèrent le vaccin fabriqué en Chine.

Couloirs de voyage et réouverture des frontières

Le taux de vaccination sera un marqueur important pour assouplir les restrictions aux frontières afin de permettre aux voyageurs non-résidents d’entrer à Singapour, selon Gan. « Nous espérons que nous pourrons couvrir 75 % ou plus (de la population) d’ici fin septembre ou début octobre. À ce moment-là, nous pourrons alors faire un pas plus important en ouvrant nos frontières pour permettre à plus visiteurs à venir à Singapour, aussi bien pour affaires que pour les loisirs », a ajouté Gan. Les discussions sur la mise en place de corridors de voyage avec des pays comme Hong Kong et l’Australie n’ont pas encore abouti à des résultats concrets cette année. Un accord de bulle sur les voyages aériens aurait permis aux personnes de Hong Kong ou d’Australie de se rendre à Singapour et vice versa sans avoir besoin de quarantaine. « Nous avons décidé d’éviter de l’appeler une bulle de voyage car elle a tendance à éclater », a déclaré Gan. « Nous continuerons à faire de notre mieux pour discuter avec nos partenaires, et la discussion progresse. »

Singapour et ses partenaires doivent être prêts pour les couloirs de voyage potentiels en veillant à ce que les taux d’infection restent faibles et les taux de vaccination élevés, a déclaré Gan. La cité-État prévoit de mener des essais où elle autorisera les voyages vaccinés entre Singapour et plusieurs autres destinations, a-t-il ajouté. Initialement, cela se fera en petits groupes pour tester le processus et si ces efforts réussissent, il sera intensifié pour permettre à davantage de voyageurs d’entrer dans le pays, a déclaré Gan. « Ce sera très important pour nous de le faire de manière sûre, de renforcer la confiance et de nous permettre d’affiner nos mesures et notre processus pour nous assurer que nous sommes en mesure de continuer à assurer la sécurité de Singapour et de nos visiteurs », a-t-il ajouté.

Alléger davantage les restrictions

Singapour a resserré les restrictions en mai lorsque les cas transmis localement ont augmenté et que la variante delta hautement contagieuse a été détectée dans la cité-État. Certaines de ces mesures strictes comprenaient l’interdiction de dîner dans les restaurants et les établissements alimentaires et la limitation des rassemblements sociaux publics à deux personnes. Certaines de ces mesures ont depuis été assouplies car les cas restent désormais sous contrôle, seule une poignée d’infections communautaires non liées étant signalées chaque semaine.

Nous pensons toujours que nous devons trouver un équilibre très prudent entre la protection des vies d’une part et la préservation des moyens de subsistance d’autre part. Gan Kim Yong Ministre du commerce et de l’industrie