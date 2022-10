Le ministre signe un accord pour restituer des terres au territoire mohawk de Tyendinaga

Le territoire mohawk de Tyendinaga récupère maintenant officiellement des terres.

Lors d’une cérémonie de signature lundi matin, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a accepté de remettre un terrain de 120 hectares au conseil de bande des Mohawks de la baie de Quinte (MBQ), ainsi qu’une compensation d’environ 31 millions de dollars.

La conclusion officielle de l’accord règle une partie d’un différend foncier de longue date et parfois acrimonieux à environ 200 kilomètres à l’est de Toronto, mais il ne couvre qu’environ un tiers de la zone revendiquée.

“Je pense qu’il doit y avoir des améliorations à la politique d’ajouts aux réserves”, a déclaré le chef de la MBQ, Don Maracle.

Maracle a déclaré que le groupe avait proposé un règlement financier à la ville adjacente de Deseronto, mais n’a pas pu proposer de calendrier pour la résolution du reste de la réclamation ou des détails sur l’offre.

“C’est un vendeur consentant, un acheteur consentant”, a-t-il déclaré.

“Si quelqu’un veut vendre sa terre, il nous le fera savoir.”

Miller n’a pas non plus été en mesure d’offrir un calendrier ferme lorsque le reste de la revendication pourrait être réglé, ou lorsque la communauté prendra le contrôle des 120 hectares. Il doit être soumis au programme d’ajouts aux réserves que Miller a qualifié de “morbide” et de “cassé” et qui prend parfois des années.

« L’ensemble du processus lui-même en est un qui relève de la Loi sur les Indiens », a-t-il déclaré.

“Nous avons travaillé avec les communautés pour nous assurer que nous ne respectons pas les paramètres stricts de la Loi sur les Indiens, car il s’agit d’un document raciste.”

‘Une gifle au visage’

La terre contestée connue sous le nom de Culbertson Tract comprend 448 parcelles de terrain distinctes et couvre la majeure partie de Deseronto, selon des documents d’information fédéraux. Des tiers et des propriétaires privés en occupent une grande partie, ce qui signifie qu’il ne sera pas facile de résoudre la réclamation en suspens.

Tyendinaga, quant à lui, reste divisé sur la question. Certains membres s’opposent au transfert des terres au conseil, une création de la Loi sur les Indiens dont ils refusent de reconnaître la légitimité, ainsi que les politiques de revendications territoriales coloniales du gouvernement fédéral.

“Je ne vois cela que comme une arnaque, une arnaque”, a déclaré Mario Baptiste, un membre de Tyendinaga qui a été parmi les premiers sur le terrain alors que les militants ont commencé à récupérer des terres en commençant par une carrière de granulats en 2007, arrêtant le travail à ce jour.

“Ces gens essayaient de nous emprisonner, ces mêmes personnes qui sont récompensées.”

Jérôme Barnhard, à gauche, et Mario Baptiste disent s’opposer à ce que le conseil de bande reçoive la terre. (Jean-François Benoit/CBC)

Baptiste a souligné le faible taux de participation lors de la ratification et a accusé le conseil de bande de laisser de côté les partisans traditionnels du gouvernement. Il a déclaré que les terres devraient plutôt être rendues directement aux habitants de la Confédération Haudenosaunee.

“Je viens de cette communauté. Tous ces costumes et ces gens habillés ici, aucun d’entre eux n’était dans cette carrière. Aucun d’entre eux”, a-t-il déclaré.

“C’est une gifle au visage.”

Des alliés à la confrontation

Le conflit foncier remonte à 1837 lorsque la Couronne a illégalement accordé 370 hectares de territoire mohawk non cédé à John Culbertson, petit-fils du fondateur de la communauté John Deserontyon.

En 1793, Deserontyon et une vingtaine de familles mohawks ont déménagé sur la rive nord du lac Ontario dans la baie de Quinte, à environ 70 kilomètres à l’ouest de l’actuelle Kingston, à la suite de la guerre d’indépendance américaine. Là, la Couronne a accordé à la Confédération Haudenosaunee, dont la Nation Mohawk est l’un des six membres, environ 37 500 hectares, “pour le seul usage et au nom d’eux et de leurs héritiers pour toujours librement et clairement”.

Tyendinaga, une communauté de 10 000 membres, en possède maintenant environ un cinquième.

La MBQ a déposé une revendication particulière – un type de revendication territoriale qui traite des allégations de vol de terres ou de violations de traités – sur le Culbertson Tract en 1995, mais la revendication n’a été acceptée pour négociation qu’en 2003.

Mais à ce moment-là, les membres de la communauté, dirigés par l’activiste Shawn Brant, étaient fatigués d’attendre patiemment. Ils ont commencé à jouer.

Dans ce que Brant décrirait comme une “campagne de perturbation économique par rotation”, les militants ont commencé à réoccuper le territoire et à bloquer les infrastructures à partir de 2006 et se terminant en 2008. Parallèlement à la restitution d’une carrière, un lotissement a été occupé et arrêté, tandis que le train les voies et l’autoroute 401 ont été bloquées par intermittence.

Les tactiques d’action directe ont déclenché des querelles internes avec le conseil de bande et ses partisans, des affrontements avec les habitants, et ont inclus des affrontements et des raids par des escouades anti-émeute de la Police provinciale de l’Ontario.

“Processus problématique”

En vertu de la politique fédérale sur les revendications particulières, Ottawa a généralement refusé de restituer des terres, n’offrant qu’une compensation en espèces aux communautés des Premières Nations qui doivent racheter des terres. Le retour de 120 hectares est une chose rare rendue possible par ce qu’Ottawa appelle un accord séparé, dont les détails restent confidentiels, avec un “vendeur consentant”, l’agriculteur local Terry Kimmett.

Nancy Kimmett se tient à l’extérieur du site contesté de la carrière, qui a été occupée en 2007 mais sera maintenant restituée aux Mohawks de la baie de Quinte. (Jean-François Benoit/CBC)

En 2007, la famille Kimmett s’est retrouvée au milieu d’un conflit foncier lorsque des membres de Tyendinaga ont occupé la carrière, qui se trouve sur la ferme Kimmett. C’est alors que la famille Kimmett a pris la décision difficile de vendre le terrain et de le voir officiellement restitué, a déclaré Nancy Kimmett, l’épouse de Terry.

“C’est vraiment juste de vivre dans un environnement dangereux parce qu’il n’y a pas eu de maintien de l’ordre”, a-t-elle déclaré.

« Nous avons eu des récoltes détruites ; la carrière n’est plus en activité. Cela a simplement été une énorme perte financière, et cela a parfois été dangereux pour nous de vivre dans un conflit foncier majeur.

Bien qu’elle soit l’un des rares propriétaires fonciers privés disposés à restituer des terres à une communauté locale des Premières Nations, Nancy Kimmett n’a pas de mots gentils pour la politique sur les revendications particulières du gouvernement fédéral, qui a enveloppé à la fois Tyendinaga et la ville adjacente de Deseronto pendant 15 ans.

À l’extérieur de la carrière le long du chemin Deseronto qui était au centre d’une occupation du sol en 2007, un panneau avertit les utilisateurs que les Mohawks de la baie de Quinte contestent la propriété du terrain. (Brett Forester/CBC)

Il a fallu plusieurs procès pour pousser les parties à s’asseoir et à parler. Terry Kimmett a poursuivi le gouvernement de l’Ontario en 2012 pour 20 millions de dollars, et l’affaire reste ouverte après l’ordre de procès en 2015, selon le greffe du tribunal de l’Ontario.

MBQ, quant à lui, a poursuivi le Canada en révision judiciaire en 2013, obtenant avec succès une déclaration du tribunal que le Canada négociait de mauvaise foi. Les négociations ont repris en 2017.

“J’aimerais voir le processus de revendication territoriale spécifique réformé”, a déclaré Nancy Kimmett.

“Je ne conseillerais pas non plus à quiconque de devenir un vendeur consentant, car c’est un processus très long, laborieux et problématique.”