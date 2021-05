Le ministre s’engage à réduire le nombre d’animaux tués sans étourdissement

Les ministres prennent des mesures pour réduire le nombre d’animaux d’abattoir tués sans étourdissement, a déclaré le ministre du Bien-être animal.

Zac Goldsmith a dit L’indépendant le gouvernement a pris plusieurs mesures pour lutter contre cette pratique, qui est condamnée par la British Veterinary Association comme causant des souffrances et une détresse inutiles.

L’abattage sans étourdissement dans les abattoirs est fait pour répondre aux exigences des religions juive et musulmane, selon lesquelles le sang d’un animal est drainé alors qu’il est encore conscient.

Certains musulmans acceptent l’étourdissement s’il rend l’animal inconscient sans le tuer, mais d’autres refusent d’accepter l’étourdissement, de sorte que des centaines de milliers d’animaux par semaine se font couper la gorge alors qu’ils sont encore éveillés.

On estime que les consommateurs halal représentent environ 20% de toute la consommation de viande de mouton au Royaume-Uni.

Mais une partie de la viande d’animaux non étourdis entre également dans la chaîne alimentaire pour les consommateurs non religieux.

Lord Goldsmith a déclaré: «Nous allons prendre toute une gamme de mesures.

«Nous voulons être respectueux envers les différentes religions et pratiques religieuses, mais nous voulons également nous attaquer à ce qui est clairement un problème de bien-être animal.

«Et nous pensons que nous pouvons le faire et que nous pouvons le faire rapidement.»

Il a déclaré que les ministres travaillaient avec les parties intéressées dans l’espoir de parvenir à un consensus sur l’action.

Il a déclaré qu’une initiative lancée par la NFU appelée protocole de «démonstration de vie» pourrait montrer à la communauté musulmane qu’il était possible d’appliquer un étourdissement afin que l’animal se rétablisse s’il y était autorisé. «Jusqu’à présent, les progrès ont été prometteurs», a-t-il déclaré.

Les autorités pourraient également essayer de réduire le nombre excessif de moutons tués sans étourdissement. «Près de 30% des moutons sont tués sans étourdissement, et ce n’est clairement pas le reflet de la demande intérieure.

«Il y a aussi des problèmes autour des exportations et de l’abattage sans étourdissement selon les spécifications que nous pouvons résoudre», a-t-il ajouté.

Les experts en bien-être animal et les vétérinaires conviennent que le fait de couper la gorge d’un animal alors qu’il est pleinement conscient provoque une douleur et une détresse extrêmes. L’étourdissement, s’il est fait correctement, devrait rendre un animal insensible à cette douleur et à ce traumatisme.

Environ 94 millions d’animaux britanniques sont abattus sans étourdissement par an.

Parler à L’indépendant Alors que le gouvernement lançait des propositions pour une refonte radicale des lois sur le bien-être des animaux, Lord Goldsmith a également salué les plans du gouvernement «révolutionnaire» de payer les agriculteurs qui «dépassent» les normes minimales requises dans une «voie de bien-être animal».

«Je pense que c’est une première mondiale et que cela devrait avoir un impact très important.»

Il a déclaré que 3 milliards de livres sterling par an qui allaient auparavant à la politique agricole commune qui «dénudait l’Europe et le Royaume-Uni de la faune et de la biodiversité» allaient désormais être consacrés au bénéfice de l’environnement.

«En tant que président de la Cop26, nous essayons de constituer une coalition de pays pour s’engager à faire quelque chose de similaire… si nous pouvions faire en sorte qu’une partie d’entre eux fasse de même, nous pourrions théoriquement basculer le marché vers une utilisation durable des terres pour la première fois depuis la révolution industrielle. C’est énorme », a-t-il dit.

Interrogé sur la raison pour laquelle le plan se réfère uniquement à «l’exploration» des interdictions de vente de vraie fourrure et de foie gras – deux des demandes les plus populaires des amoureux des animaux – plutôt que de promettre une interdiction définitive, il a déclaré: «Nous devons examiner les preuves chaque fois que vous apportez dans une règle qui change la valeur d’une entreprise, il faut consulter. Vous ne pouvez pas simplement décider unilatéralement, sinon la politique serait annulée.

«L’industrie de la fourrure est extrêmement litigieuse.»

Concernant l’interdiction proposée par le Royaume-Uni de la publicité des attractions à l’étranger sur la base de la cruauté envers les animaux, il a déclaré qu’il espérait l’étendre des promenades à dos d’éléphant aux aquariums de baleines et de dauphins.