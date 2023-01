Le ministre s’endort pendant une interview télévisée en direct (VIDEO) — RT World News

Un responsable roumain s’est apparemment assoupi alors qu’il était interrogé sur les effets de la crise ukrainienne

Une interview télévisée roumaine en direct sur les effets locaux du conflit en cours en Ukraine a déraillé après que le ministre de l’agriculture du pays, Petre Daea, se soit apparemment endormi pendant que l’animateur posait une question.

Des clips vidéo publiés samedi sur les réseaux sociaux montrent un extrait de l’interview, qui est apparu sur Antena 3 CNN, le partenaire d’information roumain du géant américain de l’information par câble CNN. Sous les yeux de deux co-animateurs, le présentateur interroge Daea par téléphone sur les conséquences négatives de la crise ukrainienne pour les agriculteurs roumains. Alors qu’elle s’arrête pour entendre sa réponse, un ronflement apparent peut être entendu à l’autre bout du fil.

L’intervieweuse tente rapidement de s’ajuster à la volée, disant qu’elle va essayer de renouer avec le ministre de l’agriculture, comme si leur communication téléphonique avait été coupée. Les deux co-animateurs en studio semblent réprimer les rires, l’un se couvrant la bouche et l’autre souriant maladroitement et baissant les yeux.

Daea, 73 ans, a été nommé ministre de l’Agriculture en juillet dernier, après la démission de son prédécesseur sur fond d’allégations de corruption. Il a déjà occupé le poste à deux reprises, en 2004 et de 2017 à 2019.

Alors que tout humour dans sa dernière interview télévisée était probablement involontaire, Daea a la réputation de faire des commentaires colorés et des plaisanteries. Par exemple, il s’est prononcé contre les efforts visant à promouvoir les insectes comestibles en disant : « Ne mangez pas de farine de grillon. Laissez-les chanter où qu’ils soient. On mange ce qu’on mange : sarmale, saucisses et œufs. Vous n’allez pas remplacer les œufs de poule par des vers. Il s’est également comparé à un panneau photovoltaïque, disant qu’il se recharge au soleil, “et la nuit, il a l’énergie du jour.”