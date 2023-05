Le ministre saoudien du pétrole, le prince Abdulaziz bin Salman, a dit mardi aux spéculateurs du marché de « faire attention », réitérant son avertissement qu’ils pourraient faire face à la douleur à venir.

« Les spéculateurs, comme sur n’importe quel marché, sont là pour rester. Je n’arrête pas de dire qu’ils vont être aïe. Ils l’ont fait en avril. Je n’ai pas à montrer mes cartes, je ne suis pas [a] joueur de poker (…) mais je leur dirais simplement, faites attention », a-t-il déclaré lors d’un panel axé sur l’énergie du Forum économique du Qatar à Doha.

Le ministre saoudien du pétrole s’est déjà opposé aux spéculateurs sur les prix du pétrole qui cherchent à tirer profit de la prévision des décisions de production de l’OPEP+, qui se réunira le 4 juin.

Plus récemment, plusieurs membres de l’alliance OPEP+ ont annoncé volontairement – et indépendamment de la stratégie plus large du groupe – qu’ils réduiraient leur production de pétrole brut de 1,6 million de barils par jour. Cette décision a brièvement fait grimper les prix, qui ont depuis cédé leurs gains. Les contrats à terme Ice Brent avec expiration en juillet ont augmenté de 50 cents le baril par rapport au règlement du 22 mai à 76,49 $ le baril à 12 h 05, heure de Londres.

L’OPEP+, un groupe de 23 pays producteurs de pétrole présidé par l’Arabie saoudite, a décidé en octobre de réduire la production de 2 millions de barils par jour dans le but de soutenir les prix, compte tenu des inquiétudes concernant la consommation mondiale. Cette décision a été accueillie par une réaction immédiate des États-Unis face à la pression exercée sur les ménages consommateurs de carburant.

« Nous avons été, comme l’Opep+, accusés en octobre, accusés en avril. Qui a les bons chiffres ? Qui a mesuré la situation d’une manière beaucoup plus, je dirais, responsable, mais attentive ? » a déclaré Abdulaziz mardi.

« Je pense qu’au cours des six à sept derniers mois, nous avons prouvé que nous étions une institution de réglementation responsable », a-t-il ajouté, faisant remarquer que le marché connaît une volatilité continue et oblige l’OPEP+ à rester proactif et préventif.

Dans les semaines qui ont suivi l’annonce des réductions volontaires d’avril, les prix du brut ont été déprimés en raison des turbulences bancaires, des signaux de récession et d’une réouverture de Pékin plus lente que prévu et de la hausse subséquente de la demande de la Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole brut.

Les observateurs du marché se demandent maintenant si l’OPEP + s’orientera en juin vers une nouvelle baisse de la production à des prix de béquille, alors même que l’organisme de surveillance basé à Paris, l’AIE, voit maintenant une profonde compression de l’offre à l’horizon.

« Le pessimisme actuel du marché … contraste fortement avec les équilibres de marché plus serrés que nous anticipons au second semestre, lorsque la demande devrait éclipser l’offre de près de 2 mb/j », a déclaré l’AIE dans son dernier rapport sur le marché pétrolier. Rapport de mai.

Le directeur exécutif de l’organisation, Fatih Birol, a néanmoins déclaré dimanche à CNBC qu’un défaut de paiement potentiel – bien que peu probable – des États-Unis pourrait déclencher une baisse de la demande et des prix du pétrole.

Dans une note du 17 mai, les analystes de la banque suisse UBS ont réduit leurs prévisions de prix du Brent de 10 dollars le baril à 95 dollars le baril d’ici la fin de l’année, compte tenu des volumes de pétrole brut plus élevés que prévu et des craintes de récession. Ils prévoient que le marché sera sous-approvisionné de près de 1,5 million de barils par jour en juin.

« Avec plusieurs pays membres de l’OPEP+ retirant volontairement des barils du marché et au milieu d’une demande croissante pendant l’été de l’hémisphère Nord, nous nous attendons à ce que des prélèvements plus importants sur les stocks se matérialisent et ramènent les investisseurs sur le marché pétrolier », ont-ils déclaré.

Le ministre saoudien du Pétrole a également souligné mardi les risques d’incertitude du marché, ainsi que l’épuisement progressif des capacités inutilisées dans les pays producteurs – un argument qu’il a précédemment déployé pour plaider en faveur d’investissements plus importants dans les combustibles fossiles, en plus des dépenses dans des projets renouvelables.

« Regardez où nous en sommes maintenant : la sécurité énergétique est mise en péril, à court de capacités parce que les pays n’investissent pas à la fois dans le pétrole et le gaz », a-t-il déclaré.

« Nous avons une trajectoire très amusante de la demande. Donc, si vous êtes un hedger, comme nous le sommes, nous devrons prendre des mesures pour anticiper toute possibilité de volatilité supplémentaire (… ) mais nous acceptons franchement le défi , et nous continuerons à relever le défi. »