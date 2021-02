Le ministre saoudien du pétrole, Ahmed Zaki Yamani, est décédé à 90 ans

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Ahmed Zaki Yamani, ancien ministre du pétrole en Arabie saoudite qui a dirigé le royaume pendant la crise pétrolière de 1973, a nationalisé sa société énergétique d’État et s’est ensuite retrouvé pris en otage par l’assassin Carlos le Chacal , est décédé mardi à Londres. Il avait 90 ans.

La télévision d’État saoudienne a rapporté sa mort, sans proposer de cause. Il disait qu’il serait enterré dans la ville sainte musulmane de La Mecque.

Connu pour ses costumes d’affaires de style occidental et ses tons doux et mesurés, Yamani a aidé l’Arabie saoudite à s’imposer dans l’Organisation des pays exportateurs de pétrole dès sa naissance. Le royaume reste un poids lourd du groupe encore aujourd’hui et ses décisions se répercutent sur l’industrie pétrolière, affectant les prix du baril à la pompe à essence.

«Pour l’industrie pétrolière mondiale, les politiciens et les hauts fonctionnaires, les journalistes et le monde en général, Yamani est devenu le représentant, voire le symbole, de la nouvelle ère du pétrole», a écrit l’auteur Daniel Yergin dans son livre fondateur sur l’industrie pétrolière «Le prix». «Son visage, avec ses grands yeux bruns limpides, apparemment sans ciller et sa barbe de Van Dyke coupée et légèrement incurvée, est devenu familier à la planète.

Yamani est devenu ministre du pétrole en 1962 et dirigera le ministère jusqu’en 1986. Il a joué un rôle crucial dans le cartel pétrolier naissant de l’OPEP alors que les producteurs du monde entier commençaient à essayer de dicter les prix sur le marché mondial auparavant dominé par les politiques économiques des pays occidentaux.

Yamani a été le premier représentant saoudien au conseil des gouverneurs de l’OPEP en 1961. De par sa position, il est devenu connu non pas pour les hystériques qui ont accompagné des années de troubles dans tout le Moyen-Orient, mais pour un style de négociation toujours calme que les ministres saoudiens après lui ont cherché à imiter.

Mais ce style pour une cheville ouvrière du pétrole connue par le «cheikh» honorifique serait mis à l’épreuve par les temps, qui incluaient des bouleversements sur le marché mondial de l’énergie. Cela était particulièrement vrai lors de la guerre du Moyen-Orient de 1973, au cours de laquelle l’Égypte, la Syrie et ses alliés ont lancé une attaque surprise contre Israël le jour saint juif de Yom Kippour.

Lorsque les États-Unis sous le président Richard Nixon ont décidé de soutenir Israël, les producteurs arabes de l’OPEP ont accepté de réduire leur approvisionnement de 5% par mois. Lorsque Nixon a poursuivi son soutien, la décision a donné naissance à ce qui allait devenir «l’arme pétrolière» – un embargo total sur les États-Unis et d’autres pays.

Les prix aux États-Unis augmenteraient de 40%, ce qui entraînerait des pénuries d’essence et de longues files d’attente à la pompe. Les prix du pétrole dans le monde quadrupleraient, conduisant à la richesse que l’on voit aujourd’hui dans les États arabes du Golfe.

En 1975, Yamani s’est retrouvé deux fois à des moments majeurs de l’histoire. Il se tenait juste à l’extérieur de la pièce lorsqu’un neveu du roi Faisal a assassiné le monarque en mars.

En décembre, Yamani s’est retrouvé parmi les personnes prises en otage au siège de l’OPEP à Vienne, une attaque qui a tué trois personnes et en a fait saisir 11. L’attaque a fini par voir tous les militants pro-palestiniens et ceux retenus en otage libérés.

Par la suite, Yamani a décrit Carlos, un Vénézuélien de son vrai nom Ilich Ramírez Sánchez, comme un «terroriste impitoyable qui opère avec une précision chirurgicale de sang-froid». À partir de ce moment, Yamani a voyagé avec un entourage de gardes du corps partout où il allait.

Yamani a également supervisé ce qui allait devenir la nationalisation complète de l’Arabian American Oil Co. après la crise pétrolière de 1973. Aujourd’hui, elle est mieux connue sous le nom de Saudi Arabian Oil Co., ou Aramco, un employeur majeur du royaume et sa principale source de revenus.

En 1986, le roi saoudien Fahd a renvoyé Yamani avec une déclaration laconique diffusée par l’agence de presse saoudienne dirigée par l’État. À l’époque, on pensait que Yamani était en désaccord avec le roi dans son insistance à ce que l’OPEP élabore un système permanent de quotas de production et que le royaume recevrait une plus grande part du total. L’Arabie saoudite a finalement accepté un autre accord intérimaire.

Yamani est né à La Mecque en 1930, lorsque les chameaux parcouraient encore les rues de la ville sainte. Son père et son grand-père étaient des enseignants religieux et des avocats islamiques. Il a finalement étudié à l’Université de New York et à Harvard. Deux fois marié, il laisse dans le deuil plusieurs enfants et petits-enfants.

