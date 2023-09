Le ministre saoudien des Affaires étrangères présente ses plans pour un Moyen-Orient meilleur et plus vert — Enjeux mondiaux

Décrivant la vision nationale pour 2030, Faisal bin Farhan Al Furhan Al-Saud a déclaré qu’elle était centrée sur la promotion du développement des générations futures et sur l’autonomisation des femmes et des jeunes en développant leur créativité.

Les droits de l’homme sont de la plus haute importance, a-t-il déclaré, ajoutant que l’Arabie saoudite a adopté des lois pour protéger ses citoyens et qu’elle travaille également à construire un avenir meilleur au Moyen-Orient.

La sécurité repose sur la coopération

La sécurité régionale nécessite une solution juste à la question palestinienne, permettant la création d’un État indépendant, a-t-il déclaré, condamnant toutes les mesures unilatérales qui violent le droit international. Riyad contribue également aux efforts visant à résoudre la crise syrienne et à trouver une solution pacifique au Yémen.

Abordant d’autres préoccupations en matière de sécurité, il a appelé à une désescalade de la crise au Soudan et a soutenu le retrait de toutes les forces étrangères en Libye.

Concernant l’Afghanistan, il a déclaré que ce pays ne devrait pas devenir un refuge pour les organisations terroristes, appelant à intensifier l’aide régionale et internationale pour contribuer à alléger les souffrances du peuple afghan.

A propos de la guerre en Ukraine, il a déclaré que le monde ne devrait « épargner aucun effort pour trouver une solution pacifique ».

Faisant part de ses inquiétudes concernant les armes nucléaires, il a déclaré que leur élimination était essentielle.

« La sécurité et la stabilité ne sont pas possibles sans la coopération et la coordination entre les États pour empêcher une course aux armements visant à acquérir ces armes destructrices », a-t-il souligné.

Soulignant les efforts nationaux pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, il a mis en garde contre une montée de l’islamophobie et des attaques contre les musulmans. Dans ce sens, il s’est félicité de la position adoptée par le Conseil des droits de l’homme sur la lutte contre la haine religieuse.

Action climatique

La stabilité du marché mondial de l’énergie est essentielle à la croissance économique. De son côté, l’Arabie saoudite s’efforce de répondre aux besoins des consommateurs et des producteurs à l’échelle mondiale, tout en travaillant avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Riyad promeut également des mesures d’adaptation au climat et œuvre à la réduction des émissions, a-t-il déclaré, appelant à un transfert progressif vers les énergies propres. Toutefois, les circonstances nationales et régionales liées au développement durable doivent être prises en compte.

Notant le lancement des campagnes « Arabie saoudite verte » et « Moyen-Orient vert » visant à réduire les émissions et à améliorer la qualité de vie, il a déclaré que Riyad utilisait l’approche de l’économie circulaire vers la neutralité carbone, ayant doublé ses contributions à cet objectif. Par ailleurs, des efforts sont en cours pour promouvoir une meilleure gouvernance des ressources en eau.

« Nous avons également une politique ambitieuse envers l’avenir », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Arabie saoudite accueillera la prochaine Expo 2030 à Riyad.

« Nous nous concentrerons sur les perspectives d’un avenir axé sur la technologie et sur la réalisation des objectifs Objectifs de développement durable (ODD). Ce sera une excellente occasion de promouvoir des projets à impact universel susceptibles de favoriser la coopération pour trouver des solutions grâce à l’innovation, à l’inclusion et à la durabilité.